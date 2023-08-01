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Замечена новая локация в Беларуси, куда едут колонны ЧВК "Вагнер" с военной техникой
Журналисты думали, что колонны едут в новый лагерь... И это почти так.

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Журналисты наконец-то нашли новую локацию ЧВК "Вагнер" куда ехали некоторые колонны. Она находится близко к основному первому лагерю ЧВК в селе Цель под Осиповичами. На машине до этой локации необходимо ехать приблизительно 30 минут или 27 километров.

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Так, у ЧВК "Вагнер" во владении появились военные склады под Осиповичами на территории бывшего военного городка № 28 "Поплавы", что недалеко от деревни Верейцы, куда двигалась одна из крупных колонн ЧВК. Казалось, что она едет в новый лагерь или на железнодорожный вокзал, но оказалось все иначе. Так, активность на этих старых складах была замечена после начала прибытия в страну крупных колонн "Вагнера". По всей видимости, данный склад используется для хранения боеприпасов, тяжелой техники и другого снаряжения.

Так, на территории бывшего военного городка имеется 15 зданий. 10 из них — военные склады площадью до 1070 кв.м. Имеется старое хранилище для военной техники и несколько караульных помещений. Вероятно, именно сюда ЧВК перекинула привезенную в Беларусь военную технику "Чекан".

По данным в сети склады начали использоваться 18-го июля, что подтверждают спутниковые снимки опубликованные западным изданием. Если сравнивать фотографии с 17 по 24 июля, то можно заметить, что за неделю на территории бывшего военного городка появилось несколько зон с видимыми изменениями. На момент 24 июля там было отчетливо видно следы от тяжелой техники, которая ехала к ангарам.

Так, именно 24 июля в Беларусь поехала новая крупная колонна ЧВК "Вагнер". Эта колонна состояла из 80 машин и двигалась в нестандартном направлении — на деревню Верейцы по трассе М5. Та колонна могла ехать на ЖД-вокзал или Осиповичский полигон. Но, теперь ясно, что она двигалась на военные склады.

Отмечу, что дорога на Верейцы менее заполненная и колонна ехала спокойно, ее никто не фотографировал и не замечал. Маршрут куда выгоднее для ЧВК, поскольку журналисты не смогут узнать, сколько колонн и техники приехало в Беларусь. Если ехать через Осиповичи, то там плотность трафика выше, а значит и вероятность того, что колонну сфотографируют и выложат в сеть больше.

Возможно, несколько крупных колонн попали в Беларусь по другим маршрутам, более скрытным и сейчас количество солдат ЧВК превышает то, которое называют журналисты.

Но, не забываем, что у ЧВК в планах создать еще несколько лагерей и этот военный городок может в этом помочь. Правда колонны перестали заезжать в Беларусь.

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#пригожин #чвк вагнер #беларусь
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