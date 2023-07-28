Теперь колонна крупная - 80 единиц техники.

Вчера вечером была замечена 12-я колонна ЧВК "Вагнер" с военной техникой. Она была маленькой, но стала второй, в состав которой попали бронемашины "Чекан". И, следом за ней сегодняшним утром на территорию Беларуси заехала очередная 13-я колонна ЧВК, снова с военной техникой. Она стала крупнее остальных и на одном бронеавтомобиле были замечены украинские номера образца 1994-2004 года.

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Так, эта колонна двигалась по трассе М5. По всей видимости, она также двигалась в село Цель в первый лагерь ЧВК. Колонна насчитывает приблизительно 80 единиц техники. Как всегда имеется строительная и военная техника, а также много легковых автомобилей. Так, в колонне едут и автобусы с людьми, несколько тралов, грузовик с манипулятором, тентованные КамАЗы и бензовозы.

Что интересно, так это то, что военной техники стало больше, чем в прошлых колоннах - 7 бронеавтомобилей "Чекан" и ещё 9 модификаций с КУНГом. В социальных сетях опубликовали фото одного бронеавтомобиля, где сверху можно увидеть прикрепленный номер (008-57 АО) образца 1994-2004 года из Украины. Сама машина двигалась на номерах ЛНР.

Из-за качества увидеть чей номер довольно тяжело, но журналисты разобрались, что это украинский номер из 13 региона (Луганская область). В сети пишут, что в 2000 году этот номер был присвоен автобусу ПАЗ-3205 из города Алчевск.

Остальная колонна, как и всегда двигалась в сторону лагеря в селе Цель на номерах ЛНР/РФ в сопровождении правоохранительных органов.

Отмечу, что некоторые бронеавтомобили были изменены. На заднюю часть прикрепили крест, как делают на санитарных автомобилях. Также был замечен автобус с гербом РБ и раскраской с красно-зелёным сочетанием цветов. На момент 8 утра колонна почти доехала до Осиповичей, поэтому сейчас, скорее всего, военнослужащие добрались до лагеря.

Напомню, что уже в составе как минимум трех колонн замечена военная техника. В первый раз бронеавтомобиль "Чекан" заметили 25 июля вечером в составе 11-ой колонны. Потом, вчера вечером в составе 12-ой колонны. Их было по 5 штук, если не учитывать один на трале в 12-ой колонне. Выходит, что количество военной техники постепенно растет с каждой колонной. Такими темпами мы увидим колонну, состоящую только из военной техники.

Отмечу, что сегодняшняя 13-я колонна стала крупной в отличие от прошлых, которые передвигались в лагерь за последние дни. Так, в 10-ой, 11-ой и 12-ой колоннах было приблизительно от 30 до 50 единиц техники — больше всего фур и строительной техники. Сегодня же количество техники возросло, как и легковых автомобилей в ней.



