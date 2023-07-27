Новая колонна — больше бронеавтомобилей "Чекан".

11-я колонна

Мониторинговая группа в Беларуси заметила передвижение очередной колонны ЧВК "Вагнер" с военной техникой. На этот раз это уже 12-я колонна ЧВК, которая движется по трассе Р122 к Чаусам в сопровождении ГАИ РБ. Пару минут назад она проехала пропускной пункт Понятовка (РФ) - Звенчатка (РБ). В колонне присутствует военная техника.

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Всего в составе колонны передвигается около 50 единиц техники. Около 17 фур с неизвестным содержимым, 3 трала с бензовозом, экскаватором и бронеавтомобилем "Чекан", 3 бензовоза, автобус, 6 КамаАЗов, 2 "буханки", десяток легковых автомобилей и пикапов, а также 5 единиц военной техники — знаменитые бронеавтомобили ЧВК "Вагнер" "Чекан" или "Щука".

Это как минимум вторая колонна ЧВК "Вагнер" в составе которой заметили военную технику, которая заехала в Беларусь по стандартному маршруту. По всей видимости, колонна направляется в лагерь в селе Цель, поскольку другие лагеря на западе страны еще не готовы. Хотя, колонна только заехала и ее маршрут может быть другим. Сейчас это только предположение журналистов.

Если колонну заметят на трассе М5 - то, она точно направляется в лагерь в селе Цель под Осиповичами. Но, также она может поехать на запад страны в неизвестный лагерь. Там недавно заметили одну из колонн без военной техники. Второй лагерь будет располагаться возле польской границы.

Отмечу, что в селе Цель уже заметили военную технику. Из-за плохого качества спутникового снимка понять, что там именно находится невозможно, но это техника в военной раскраске. Либо Уралы, либо бронеавтомобили "Чекан".

Сейчас "вагнеровцы" проводят тренировку с армией Беларуси. Но постепенно секрет Пригожина раскрывается. Ведь, если неделю назад мы даже и предположить переброску военной техники не могли, то сегодня она едет в каждой новой колонне (пока 2). Впервые бронеавтомобили "Чекан" были замечены 25 июля в 11-ой колонне вечером. Она двигалась прямиком в лагерь в селе Цель.

Отмечу, что в последнее время колонны стали меньше, но "тяжелее" - фуры, строительная техника, военная техника и тому подобное. Вот в период с 15 по 19 июля в колоннах преимущественно были легковые автомобили и автобусы.



