Колонны с военной техникой поехали на пустой объект.

В последние дни мы видели много заявлений польских властей о ЧВК "Вагнер". Страх польских властей, возможно, оправдан и они перекинули солдат на границу с Беларусью. Туда уже выставили снайперов и создаются новые подразделения, которые будут держать оборону в случае вторжения ЧВК "Вагнер". На этом фоне поляки решили закрыть границу с Беларусью и готовы открыть огонь по нарушителям границы.

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В сети ходит много слухов на тему ЧВК. Аналитики пытаются предсказать, что будет делать Пригожин дальше и начнется ли операция против Польши. Однако последние разведанные Великобритании говорят о том, что ЧВК "Вагнер" в ближайшем будущем не собирается вести боевые действия против кого-либо.

Великобритания внимательно следит за передвижением ЧВК "Вагнер" со спутников и видит любое изменение в лагере в селе Цель и других местах. Колонны снова перестали приезжать в страну, после того, как туда за несколько дней заехало около 30 бронеавтомобилей "Чекан". Предположительно, они направились в лагерь в селе Цель, но разведка Британии утверждает, что все эти автомобили направились в другое место на пустой объект и остались там. Где этот объект находится — неизвестно, но возможно это заброшенный военный городок № 28 "Поплавы", что возле Верейцов под Осиповичами и в 27 километрах от основного лагеря ЧВК. Там на спутниках было видно следы от тяжелой техники на въезде в склады.

В селе Цель со спутника разведка Британии заметила более тысячи солдат "Вагнера", сотни машин и палаток.

В Польше считают, что "вагнеровцы" якобы замаскируются под белорусских пограничников и будут помогать мигрантам дестабилизировать ситуацию на польской границе. Однако британская разведка считает, что всё это — скорее психологическая операция, нежели реальная угроза вторжения. Военная техника на территорию Беларуси приезжает редко и направляется только в основной лагерь и на пустой объект. Передвижение военной техники в сторону польской границы не фиксировалось. Разведка считает, что тяжелая военная техника более не принадлежит "Вагнеру".

В ГУР МО (Разведка Украины) считают, что "вагнеровцы" будут проводить информационные атаки на Польшу, чтобы дестабилизировать ситуацию в стране и запугать польских властей. Это может повлиять на военные поставки в Украину, поскольку самолеты прилетают именно в Польшу, как страну с наземной границей с Украиной.