"Эта граница на данный момент стала настолько опасной, что эти меры защиты, несомненно, необходимы".

Польша намерена расширить забор на границе с Беларусью из-за возросшей опасности. По всей видимости, чиновник хотел сказать про переброску бойцов ЧВК "Вагнер" в РБ. А еще то, что одна из колонн приблизилась к польской границе. По неподтвержденной информации, ЧВК "Вагнер" планирует построить новый лагерь ближе к границе. Да и президент Беларуси сказал, что "вагнеровцы" "напрягают" желанием посетить Варшаву.

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На этом фоне волнение у польских чиновников не вызывает особых вопросов. Да и расширение забора, знаете, самое минимальное, что они делают на фоне переброски бойцов "Вагнера". На данный момент польское правительство перебросило дополнительные войска на защиту границы и сформировало новую группировку войск в случае вторжения "Вагнера". А в будущем Польша намерена расширить свою армию в два раза, также обновив и военную технику сформировав группировку управляющую западными системами Himars. В ходе этого процесса увеличат и количество дивизий с 3 до 6.

Ну и забор увеличат в несколько раз. Планируется, что строительство займет месяцы, или даже годы. Это отдаленная перспектива, которая требует определенного времени для реализации. Предполагается, что обновленный забор охватит все места, где его еще нет, а также где отсутствует водная преграда. Но, планируется установить дополнительную оборону возле Буга. Что за "различные способы" защиты — пока неясно.

"Эта граница на данный момент стала настолько опасной, что эти меры защиты, несомненно, необходимы"

На данный момент вопрос о безопасности на границе с Беларусью является "приоритетным" и все связанные с этим вопросы обсуждаются первыми. Реализация плана с постройкой забора является "чем-то важным" для государства, чтобы обеспечить Польше должную безопасность. Вице-премьер Польши отметил, что этот вопрос настолько важен, что ставится буквально на первое место и власти готовы потратить на это дело достаточное количество средств, только бы этот процесс ускорить и завершить реализацию плана в кратчайшие сроки.

Его переживания неудивительны, поскольку ЧВК "Вагнер" продолжает перебрасывать войска в Беларусь. В последних колоннах была замечена военная техника, а одна из колонн направилась ближе к польской границе. Что будет дальше никто не знает, кроме самой ЧВК, но Польша опасается сценария, при котором "вагнеровцы" пойдут штурмовать границу и смогут занять ключевые точки типа аэропортов. А сценарий с перехватом контроля над аэропортом Жешува вполне реален, считают некоторые журналисты.

К слову, именно через аэропорт Жешува в Украину поступает большинство переданной западной военной техники. Похоже, что на ремонт технику отправляют тем же путем. Считается, что "вагнеровцы" пойдут выполнять новую задачу в новом регионе. Но все же при условии того, что Польша входит в альянс НАТО — это слишком маловероятно.