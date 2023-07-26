Журналисты не спят и продолжают следить за ЧВК.

Журналисты продолжают следить за ситуацией вокруг ЧВК "Вагнер" и передислокацией бойцов в лагерь на территории Беларуси. На этот раз журналисты сравнили изменения в лагере за несколько недель, а также подсчитали всю замеченную технику в лагере.

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Эту аналитику позволил сделать спутниковый снимок Planet Labs, который был сделан утром 25 июля и туда попала вся техника. Всего в селе Цель под Осиповичами находится около 750 единиц техники, включая военную, которую заметили вчера в 11-ой колонне на трассе P43.

Напомню, что именно в село Цель направлялось 10 из 11 известных колонн ЧВК "Вагнер". Первая колонна попала на территорию лагеря приблизительно вечером 15 июля, поскольку именно тогда на спутнике были заметны существенные изменения в лагере, появились палатки и фуры.

Снимок не обладает супер-качеством, но журналисты насчитали около 754 объектов (палатки, машины, фуры). Если там и есть военная техника — то, ее количество минимальное, и скорее всего, это бронированные машины "Чекан".

Так, было замечено 62 тентованных грузовика с неизвестным содержимым. Приблизительно 534 легковых автомобилей и внедорожников, а также микроавтобусы и фургоны. 33 автобуса различных модификаций и 99 фур разных размеров. 26 грузовиков с военной окраской (вероятно, Уралы или КамАЗы, или же, бронетехника).

Теоретически, 11-я колонна с бронеавтомобилями "Чекан" могла добраться до лагеря вчерашним вечером. На снимке, возможно, мы видим несколько машин "Чекан".

По сравнению с 19 июля количество техники увеличилось на 234 единиц, в большинстве своем — это строительная техника и фуры. В целом, по подсчетам журналистов, всего в Беларусь заехало около 824 машин с 15 июля в составе 11 колонн. Новые колонны будут больше и могут включать военную технику.