Предположения оказались верными.

"Вагнеровцы" очень сильно желают отправиться на экскурсию в польскую Варшаву и Жешув, да настолько сильно, что 10-я колонна движется в новый лагерь. Он расположился близко к польской границе. И да, это новый лагерь ЧВК о котором недавно ходили слухи. Как оказалось, 10-я колонна действительно поменяла свой маршрут и направилась в новый лагерь вместо села Цель.

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На фото колонна ЧВК "Вагнер", которая движется в западный лагерь к польской границе. Изображение было опубликовано в канале Даниила Бессонова. Автор оставил комментарий к фото и отметил, что в будущем таких лагерей будет несколько.

В сети ходят слухи, что "вагнеровцы" могут атаковать польский аэропорт Жешува, откуда в Украину идут военные поставки. Мешать им со стороны Беларуси никто не будет, а атака будет диверсионной операцией. Солдаты ЧВК будут передвигаться малыми группами.

На такое развитие событий намекнул и Лукашенко отметив, что "вагнеровцы" напрягают желанием "посетить" Варшаву.

Правда, другие группы не фиксируют передвижение ЧВК "Вагнер" в западный лагерь. Известно лишь то, что 10-я колонна ехала нестандартным маршрутом. Остальные 10 колонн приехали, как и всегда в село Цель. Возможно, другие колонны могли ехать скрытно по новому маршруту и колонны остались незамеченными.