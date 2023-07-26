А... Вот это уже очень интересно.

Замминистра МВД Беларуси Николай Карпенков подробно рассказал, как проходит тренировка белорусской армии с "вагнеровцами" и отметил, что у ЧВК "Вагнер" имеется доступ к артиллерии и боеприпасам.

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Так, войска Беларуси будут проходить обучение с "вагнеровцами" для ведения совместных боевых действий в условиях современных конфликтов. Николай отметил, что он смог встретиться и поговорить с Пригожиным после попытки мятежа.

Как только Пригожин приехал в Беларусь, с ним удалось поговорить, произошла встреча. Сразу успешно удалось определиться с взаимодействием армии РБ и ЧВК. Пригожин поделился контактами с другими командующими ЧВК и далее было проведено еще несколько встреч. Обсудили все моменты и проблемы.

В ходе тренировок с ЧВК армия РБ будет тренироваться не базовым вещам, типа как перезаряжать автомат, обращаться с оружием и тому подобное. Солдаты будут тренироваться "боевому слаживанию", чтобы уже завтра они могли вести бои плечом к плечу без особых проблем. В случае критической ситуации, ЧВК и армия РБ должны действовать совместно.

И неожиданно Николай заявил, что у ЧВК "Вагнер" есть доступ к артиллерии и боеприпасам. Отмечу, что в лагере в селе Цель и в колоннах военной техники нет. Только вчера в 11-ой колонне заметили бронемашины "Чекан". А вот артиллерии — нет.

Частично бойцы ЧВК уже поделились опытом с армией РБ. Николай рад за то, что солдаты могут перенять опыт героев.

В ходе тренировок солдаты блокируют районы, поражают РЭБ и РЭР. Проводят диверсионные вылазки и тренируются уничтожать диверсантов.