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В Крыму гражданским запретили посещать Арабатскую стрелку из-за угрозы со стороны ВСУ
Еще есть несколько дней до запрета.

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В Крыму было принято решение закрыть доступ мирному населению к Арабатской стрелке. Новое ограничение начнет действовать через несколько дней, а именно 31 июля вечером. Дата окончания ограничения неизвестна, поскольку необходимо особое распоряжение главы Республики Крым. Еще есть несколько дней, чтобы успеть посетить место и собрать вещи, если вы находитесь в опасной зоне.

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Соответствующее сообщение было опубликовано на официальном телеграм-канале Сергея Аксенова.

Причина нового ограничения — угрозы со стороны ВСУ для гражданских, а также угроза гражданской и военной инфраструктуре на полуострове. Вероятно, речь идет о возможных ударах беспилотниками и ракетами. Недавно Зеленский пообещал уничтожить Крымский мост, а в СБУ заявили, что удары по Крыму участятся.

Руководство Республики попросило местных жителей с пониманием отнестись к принятому решению, поскольку оно не является "хотелкой" властей, а принято в связи с опасностью. При этом право посещать запретную зону останется у некоторых лиц. Среди прочего, это сотрудники экстренных служб, солдаты и представители некоторых других категорий. Проще говоря, туда смогут попасть гражданские, если их работа связана с этим местом. Например, энергетики или инженеры, которые устраняют аварийные ситуации.

Напомню, что Арабатская стрелка — место, которое разделяет соленый залив Сиваш от Азовского моря, или же сушу от полуострова. Узкое место, которое является проходом в Крым. Близко к ней находится город Геническ Херсонской области. Длина косы — 113 километров. Собственно, удары по этому месту могут участиться из-за того, что эта зона является местом, через которое можно попасть в Крым.

К тому же украинские власти чаще заявляют о желании дойти до Крыма за несколько недель в ходе "второй фазы" контрнаступления, которое, похоже, уже началось. Западные издания пишут о том, что украинские войска желают дойти до Крыма и получить возможность начать обстреливать полуостров артиллерией. Все это произойдет быстро, за несколько недель, пишут в СМИ на Западе.

Отмечу, что атаки беспилотниками по Крыму участились. Недавно был осуществлен подрыв Крымского моста.

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