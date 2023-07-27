Журналисты думают, что ВСУ смогут выйти к Азовскому морю за две-три недели.

Приблизительно два месяца назад украинская армия начала предпринимать попытки пробиться через линию обороны ВС РФ на Запорожском направлении. Это назвали "первой фазой" контрнаступления. Вначале аналитики думали, что ВСУ смогут запросто пробиться через "слабенькую и маленькую" линию обороны, выйти к Азовскому морю и Крыму и показать успехи используя западную бронетехнику. Однако в первые недели стало ясно, что "слабая и маленькая" оборона является "сильной и длинной", а минные поля не дают использовать военную технику в полную силу. Как итог за первые недели ВСУ понесли существенные потери, а в сети показали кучу танков "Леопард", которые были подорваны в ходе наступления. Что-то попало под удар артиллерии, что-то под удар ПЗРК, а что-то и на минные поля, коих на Запорожском направлении достаточно.

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Прошло два месяца, а значительных успехов у ВСУ нет. Это видят на Западе и пытаются объяснить, а также надеются на вторую фазу контрнаступления. Так называемый "главный этап" наступления должен быть более успешным и принести успехи за две-три недели атак. И вот журналисты NYT выпустили материал, где говорят о начале второго этапа наступления. Издание ссылается на анонимный источник во власти Соединенных Штатов.

И, издание смогло раздобыть приблизительный план, как будет выглядеть это наступление. Оказалось, амбиции весьма большие и за короткий срок руководство Украины желает выйти к Азовскому морю, получить контроль над Мелитополем, пробить линию обороны в Запорожской области и пройти минные поля. Новая операция будет короткой, как рывок о котором говорили в начале прошлого наступления.

Согласно плану, главная цель нового наступления — выход к Азовскому морю и приближение к Крыму. Минимум, который должны достичь войска ВСУ — выход к Токмаку через минные поля и укрепления. Максимум, который будет означать успех наступления — контроль над Мелитополем. В планах украинских командующих разорвать сухопутный мост между Крымом с другими регионами, чтобы оборвать логистику.

Основной удар приходится на Запорожское направление. Да, именно туда, куда били украинские бойцы первый месяц первого этапа контрнаступления и не добились успехов. Отмечу, что Запорожское направление — только одно из трех. ВСУ собираются отправить еще несколько группировок левее и правее Запорожья ударив с трех сторон. Все войска планируют атаковать Токмак и продвигаться к Мелитополю. В ходе наступления могут и попробовать войти в Энергодар к Запорожской АЭС, чтобы получить контроль над станцией. Правда на карте плана АЭС не обозначается как цель и войска пройдут дальше обойдя населенный пункт стороной. В реальности от шанса взять под контроль АЭС никто не откажется, даже если это создает некие риски.

А вот про атаку с Херсона никто не говорит. Вероятно, украинские войска откинули идею переправы через реку и атаку с четвертого направления. В итоге вся операция должна занять приблизительно две-три недели. В лучшем случае успеха получится достигнуть за неделю, считают аналитики западного издания.

Также, вероятно, в планах у украинского командования и попытка атаковать Крым. Минимум, который хотят достичь ВСУ — получить возможность атаковать Крым артиллерией. Максимум — войти на территорию Крыма.

Один из чиновников США отметил, что это будет "большим испытанием" для украинских бойцов. Соединенные Штаты будут наблюдать за развитием ситуации с интересом, но занимать какую-либо позицию не собираются. Соединенные Штаты не считают, что контрнаступление обязательно принесет успех. Оно может и с треском провалиться.

Про военные поставки чиновники ничего не сказали. По всей видимости, Украина должна будет предпринимать попытки достичь успеха без дополнительных поставок. Хотя, недавно, Соединенные Штаты передали кассетные боеприпасы, которые порадовали генерала Сырского, командующего группировкой "Юг" и в Бахмуте.

Весьма, вероятно, что кассетные боеприпасы и ракеты Storm Shadow будут активно применять в этом наступлении. Первые кассетные боеприпасы уже были применены, этот процесс показали журналисты NYT, опубликовав видео с Купянского направления.

Так, генерал Сырский планирует достичь успеха в Бахмуте и окружить его используя новые боеприпасы. Идея об окружении пришла ему пару недель назад, хотя желал ее реализовать он еще в мае, когда там были бойцы ЧВК "Вагнер". Сырский считает Бахмут стратегической точкой, без которой невозможно продвинуться дальше и выполнить поставленные цели. Вероятно, украинское руководство пустит на это направление существенное количество резервов, чтобы достичь успеха.

Сообщают, что Украина поменяла тактику наступления после провала "первого этапа". На данный момент украинские войска сфокусировались на уничтожении российских укреплений, вместо бездумного продвижения вперед, ибо тактика "рывка" оказалась бесполезной. ВСУ активнее используют тяжелую артиллерию. Командующие ВСУ решили, что "метаться" по минным полям не так эффективно, поэтому теперь бои идут дистанционно.

Украинские войска в ходе этого наступления будут расчищать путь от мин артиллерией, среди прочего используя кассетные боеприпасы, а потом пешком малыми группами продвигаться. Бронетехнику будут использовать минимально, надеясь именно на поддержку артиллерии. ВСУ пытаются продвигаться лесом, чтобы пехоту не заметили. Если нужно пройти открытый участок — то, его подготавливают с помощью артиллерии.

Но, другие западные издания пишут о дефиците боеприпасов для артиллерии. Из-за этого второй этап наступления может сорваться раньше, чем ожидает Запад. В краткосрочной перспективе эта тактика может помочь, пишет Financial Times. Но в долгосрочной, это приведет к проигрышу позиций и времени, которое играет не на стороне ВСУ. Это поможет сохранить переданные западные танки, пишет издание.

Также в ходе этого наступления СБУ пообещало больше ударов по инфраструктуре в Крыму.