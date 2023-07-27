Второй этап точно принесет успехи, считают на Западе.

Похоже, что несколько дней подряд в СМИ все будут говорить о "втором этапе" контрнаступления ВСУ, которое то уже точно принесет существенные успехи и позволит войскам Украины дойти до Крыма. По поводу этого "этапа" уже высказались журналисты NYT и чиновники из США (анонимно), а также публично прокомментировал это и министр обороны США Ллойд Остин. Он отметил, что у ВСУ есть несколько вариантов для этого наступления, а также то, что у Украины еще достаточно военной техники, даже если минные поля увеличат потери.

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В Великобритании же считают, что наступление идет по плану и оправдывает все ожидания Запада. При этом уже даже украинское правительство признало, что наступление идет медленнее, чем ожидалось, и это точно не тот план, который был выбран для наступления в его начале. Зеленский отметил, что это не конец для наступления, а лишь "отсрочка", а главком ВСУ обвинил Запад в недостающем снаряжении для ВСУ.

А вот в Великобритании придерживаются иного мнения. По крайней мере перед СМИ оно такое, ибо другое заявление может подпортить репутацию. В интервью изданию Daily Telegraph замминистра обороны Великобритании Джеймс Хиппи отметил, что наступление ВСУ в целом идет по плану и оправдало ожидания правительства.

Чиновник сказал, что события на линии боевого соприкосновения не могут происходить стремительно, как например в военных фильмах. Этот процесс куда медленнее и незаметнее, чем кажется на первый взгляд. При всем при этом украинское командование еще и проявляет осторожность принимая важные решения. Никто не хочет увеличивать потери и идти в "последний бой последним рывком". Массированное наступление проводить желания нет, поскольку минные поля этому помешают. В командовании ВСУ хотят минимизировать потери в живой силе и технике. И поэтому, это наступление медленное, а ожидания СМИ были "преувеличены".

"В целом ВСУ выполняют план, который утвердило американское и британское правительство зимой". Да, план контрнаступления был разработан совместно с НАТО. Мы можем увидеть эффективность такого плана сегодня.

Хиппи отметил, что у ВСУ еще достаточно военной техники, чтобы показать свою "силу" и нанести неожиданный удар прорвав линию обороны. Одно направление точно можно взять, считает Хиппи. Самый перспективный участок — разумеется, Запорожское направление. В США ожидают, что ВСУ продолжат давить там.

Что интересно, ряд СМИ после этого интервью написали про переброску дополнительных сил на линию боевого соприкосновения на Запорожском направлении.