Министр утверждает, что у ВСУ еще достаточно военной техники.

Западные издания пишут о старте "второго этапа" контрнаступления ВСУ на Запорожском направлении. На Западе считают, что именно оно принесет успех и ВСУ смогут с новой тактикой обойти минные поля и осуществить рывок к Азовскому морю и Мелитополю выйдя к Крыму и позволив артиллерии достать к полуострову. План наступления уже узнали журналисты NYT. В ходе этого наступления планируется активно использовать кассетные боеприпасы и уменьшить количество участвующей в атаках бронетехники. Украинская армия решила кинуть в бой пехоту с поддержкой артиллерии, поскольку западная бронетехника слишком часто подрывается на минном поле и такие потери неприемлемы.

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Вместе с этим о начале "нового" контрнаступления высказался и министр обороны США Ллойд Остин отметив, что у ВСУ есть несколько вариантов на этом этапе наступления. Он утверждает, что у ВСУ осталось достаточно военной техники и личного состава, чтобы выбирать вариант наступления. Даже если ВСУ захотят преодолеть минные поля "рывком" потеряв существенное количество техники, ее хватит для успешной атаки, считает Ллойд.

Несколько вариантов есть у командования ВСУ и один из них — продолжать давить на Запорожском направлении не останавливая атаки ни на секунду, даже если из-за этого увеличится количество потерь. В Соединенных Штатах ожидают, что командование ВСУ примет именно такой вариант, ибо в ином случае несколько месяцев "первого" контрнаступления были напрасны.

Ллойд отметил и то, что наступление идет медленно, но это не означает провал. Все события Ллойд комментировал осторожно и медленно, обдумывая каждое слово. Перед СМИ Соединенные Штаты не хотят терять репутацию, а поэтому не исключают и тот факт, что украинские войска могут не достичь ожидаемых успехов провалив всю операцию. В США видят, что два месяца наступления не принесли существенных успехов, которые ожидало украинское правительство.

Считается, что Украина перебросила самые обученные подразделения в Запорожье на "второй этап" наступления. На этом настояло НАТО, поскольку заметило вялость наступления. Весьма, вероятно, что "главный удар" предполагает использование всех доступных бригад ВСУ.

Пока не очень понятно, когда будет нанесен "главный удар". Западные издания пишут, что новое наступление уже началось. Хотя, пока ничего нового не видно. Очевидно, что результаты "новой тактики" мы увидим через несколько недель, а может и дней. В любом случае в США ожидают, что операция займет две-три недели максимум. Это самый настоящий рывок, поскольку войска планируют дойти до Крыма.