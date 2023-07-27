Планы у ЧВК "Вагнер" - грандиозные.

На данный момент официальной информации об активности ЧВК "Вагнер" от самой ЧВК мало. Нам достоверно известно, что "вагнеровцы" тренируют белорусскую армию и МВД, используя военную технику с артиллерией. Невозможно отрицать и то, что лагерь в селе Цель уже достаточно заполнился, ибо туда приехало около 750 машин, а может даже больше. На спутниковых снимках приблизительно столько объектов было насчитано, но там и качество не лучшее.

реклама

Разумеется, на этом ЧВК "Вагнер" останавливаться не будет, поскольку планы у Пригожина куда грандиознее. Такое количество колонн просто так не будет ехать, а там уже и военную технику заметили. Официальные лица Беларуси утверждают, что у ЧВК есть доступ к боеприпасам и артиллерии.

Можно предположить, что лагерь в селе Цель заполнен и Пригожин ищет новое место для еще одного лагеря. А если быть точнее, то уже нашел и мы знаем приблизительное месторасположение.

Так, Даниил Бессонов в своем телеграм-канале опубликовал фото с 10-ой колонной ЧВК "Вагнер" где-то на западе Беларуси, близко к польской границе и написал, что ЧВК готовится открывать несколько лагерей. Может быть один, а может сразу два, или даже три.

Учитывая новости о переброске бойцов ЧВК к польской границе, слова Лукашенко о желании "вагнеровцев" посетить Варшаву и фото колонны на западе можно предположить, что несколько лагерей будет создано близко к польской границе. Бойцы ЧВК "Вагнер", так сказать, возьмут под охрану границу и будут готовы действовать в любой момент.