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История мобильных телефонов делится на 4 исторические вехи. Первая — это появление самих мобильных телефонов с монохромными экранами. Вторая – появление цветных дисплеев. Третья – появление сенсорных телефонов с цветными дисплеями и четвертая – эволюция Apple iPhone. Хотя упрощенно, можно вообще поделить историю на два этапа: обычные мобильные телефоны и телефоны компании Apple.

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Буквально пару дней назад в продажу поступили мобильные телефоны Apple iPhone (далее - телефоны) с порядковым индексом 13. Тринадцать поколений – это большой срок, а именно прошло 14 лет с момента анонса самой первой модели телефона. И так каждый год – новая модель, ну или почти новая ;)

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Сейчас покупателя уже трудно удивить какими-то технологическими изысками, но маркетологи из Купертино стараются. Точнее: очень хорошо стараются, и у них получается каждый год «заставлять» сотни миллионов людей менять свои старые телефоны на новые. А когда они очень хорошо постараются, люди готовы отдать даже свои почки и другие органы или отстоять в очередях сутки, недели, чтобы быть в числе первых, кто прикоснется своими руками к новой модели телефона.

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Для некоторых предприимчивых людей - это определенный вид дохода, поэтому каждый год они готовы продавать свое время, в обмен на деньги тех, кто готов отдать двойную или даже тройную стоимость, лишь бы быть первыми в инстаграме на фото рядом с новой моделью телефона.

Итак, коротко пробегусь по основным характеристикам телефонов Apple.

iPhone 1 дебютировал в 2007 году, он обходился предустановленными приложениями, никакого Apple App Store пока еще не было. Телефон имел 3,5-дюймовый экран и разрешение матрицы 480 × 320 пикселей. Телефон поддерживал стандарт сотовой сети - GSM/EDGE: 850/900/1800/1900 МГц, Wi-Fi 802.11b/g, Bluetooth 2.0 + EDR и USB 2.0. В качестве операционной системы была установлена iPhone OS версии 1.0. Рекомендованная стоимость на момент запуска равнялась $499.

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После первой модели появилась сразу третья. Отличия в дизайне от предшественника были незначительными, телефон стал еще немного быстрее, задняя панель была выполнена из алюминия вместо пластика. Немного увеличилось время автономной работы. Одна особенность новой модели заключалась в поддержке более быстрого стандарта связи - 3G, в то время как первый iPhone довольствовался только Edge. А также заработал Apple App Store.

Через год в 2009-м появился iPhone 3GS. Размер остался прежним, но был установлен новый процессор от Samsung (модель - S5L8920). Разрешение камеры увеличилось с 2-х мегапикселей до 3,1 мегапикселя. Из технологий добавились: UMTS/HSDPA и A-GPS. Но и цена выросла на $100, и телефон стал стоить уже $599.

iPhone 4 вышел в 2010-м году. Его дизайн был существенно изменен, кроме того, вместо процессора производсва Samsung, телефон стал оснащаться собственным процессором Apple A4. Камера подросла до 5 мегапикселей, а разрешение экрана с IPS-матрицей стало - 960 × 640.

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iPhone 4 был первым телефоном с фронтальной камерой, благодаря чему стали возможны такие функции, как FaceTime и селфи. Из технологий добавились UMTS/HSDPA/HSUPA 7.2 с 850/900/1900/2100 МГц, CDMA/EV-DO Rev. A с 800/1900 МГц и Wi-Fi 802.11b/g/n (802.11n только 2,4 ГГц). Операционная система изменила свой индекс также на цифру – 4.

Затем через год появилась обновленная модель - iPhone 4s. Дизайн устройства практически не изменился, в конструкцию корпуса разве что добавили разделительные полоски для улучшения приема радиосигнала. Процессор был заменен на Apple A5, благодаря чему теелфон стал еще немного быстрее. Разрешение камеры увеличилось до 8 мегапикселей.

Ключевым нововведением стала виртуальная помощница Siri. Появились градации моделей в зависимости об объёма памяти, в связи с чем ценовой диапазон расширился с $649 до $849.

iPhone 5 появился в продаже в конце 2012. Телефон стал больше, у него впервые появился 4-дюймовый дисплей, против 3,5" у всех предыдущих, но при этом он стал еще и легче. Оперативная память удвоилась по сравнению с предыдущими моделями до 1 Гбайт.

В качестве процессора использовался - Apple A6, который был еще мощнее и быстрее. Из технологий добавился LTE и ГЛОНАСС, а также Bluetooth 4.0 и USB 3.0. Чуть позднее iPhone 5s получил 64-разрядный процессор A7/М7 и дактилоскопический датчик.

Осенью 2014 года появились 2 модели телефонов: iPhone 6 и 6 Plus. Процессор опять стал еще быстрее, объем оперативной памяти удвоился, камера получила 12-мегапиксельный модуль. В модели 6S впервые была применена технология 3D Touch. Ценовой порог разных моделей телефонов увеличился до $949. Честь и хвала маркетологам!

Далее все было по накатанной, новый год – новый телефон. С 7 по 8-ю модель максимальный ценник держался на уровне $949. 9-ю модель в компании пропустили, чтобы выпустить 10-ю или как еще её называли маркетологи – моделью Икс или сокращенно iPhone Х. Цена за Х в максимальной комплектации уже доходила до $1149.

Затем последовали iPhone XS / XS Max, iPhone 11 Pro / 11 Pro Max, а с 12-го поколения добавилась и Mini модель телефона.

Вот мы и добрались до 13-й версии телефона. Работает он на iOS версии 15.0. Ценовой диапазон еще расширился и теперь находится в диапазоне от $829 до $1399 за модель iPhone 13 Pro Max. В качестве процессора выступает A15 Bionic. Разрешение дисплея доходит до 2340 × 1080 пикселей, размер накопителя увеличился до 1 Тб в максимальной комплектации.

Этакий компьютер, а не телефон. Чем-то принципиально новым телефон уже не в состоянии удивить, а значит маркетологи в этот раз не справились со своим заданием, ну что же дадим им ровно год и посмотрим, как они справятся с домашним заданием. В конце концов, неудачи можно спихнуть на несчастливое число этой модели.

Так все-таки почему люди продолжают выбирать Apple? Что в них особенного и за что их все так любят? Вопрос, как всегда - риторический.