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Рассматриваем набор настоящего фаната Cyberpunk 2077

Набор предметов заядлого фаната игры Cyberpunk 2077 должен быть именно таким или чего не хватает у вас?
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Большинство геймеров уже давно отыграли в Мировой шедевр, появившийся еще под конец прошлого года - Cyberpunk 2077. Польская студия CD Project Red постаралась на славу, выпустив очередной шедевр в жанре Ролевой игры, Экшена и Шутера от первого лица. Путь игры на жесткие и SSD диски геймеров был тернист - недочеты и баги во время релиза, шумиха в прессе и даже хищение хакерами части служебной информации.

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Но игра получила массу положительных отзывов и наград. Но, не одной игрой славен этот виртуальынй мир. У вселенной Cyberpunk 2077 появилось море фанатов и поклонников, чем, естественно, не могли не воспользоваться крупные компании, производящие различные продукты для фанатов этой серии. В этой статье я расскажу, что же должен иметь в своем арсенале каждый фанат Cyberpunk 2077 и сколько ему это будет стоить.

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1. Видеокарта - GeForce RTX 2080 Ti Cyberpunk 2077 Edition на базе уже прошлогоднего флагмана GeForce RTX 2080 Ti. В рознице её не купить, она была выпущена компанией Nvidia эксклюзивно для фанатов игры, тиражом 2077 штук и разыграна в онлайн лотерее. 

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Видеокарту выделяет красивое оформление системы охлаждения и бэкплэйта в цветах стиля игры. В остальном же, эта обычная GeForce RTX 2080 Ti. Узнать, хватит ли производительности этой видеокарты на максималках, можно прочитав эту статью.  

Стоимость этой лимитированной видеокарты находится в пределах от 3 до 10 тысяч долларов по данным всемирного аукциона Ebay.

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2. SSD объемом 1TB - Seagate FireCuda 520 Cyberpunk 2077 Limited Edition. Компания Seagate, также не захотела оставаться в стороне и решила позаимствовать себе небольшой кусочек славы, выпустив лимитированную серию SSD накопителей с интерфейсом M.2, NVME, PCI Express 4.0 x4.

Количество экземпляров этого девайса также равно 2077 штук. А технические характеристики ничем не отличаются от выпущенного ранее SSD FireCuda 520. Отличия заключаются лишь в фирменном радиаторе и упаковке.

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Настоящий фанат должен установить любимую игру именно на этот накопитель, а чтобы это случилось возможным, ему необходимо потратить от $230 до $280 в эквиваленте в зависимости от места покупки.

3. Игровое кресло Secretlab Cyberpunk 2077 Edition. Это кресло воплощает в жизнь уникальный элемент техно-антиутопии Cyberpunk 2077, вплоть до электрических следов на спинке и слотов для кибернетических дополнений. 

Secretlab Cyberpunk 2077 Edition с обивкой неоново-желтого цвета является идеальным решением для каждого фаната игры, который хочет улучшить от неё свои впечатления. Чтобы вжиться в образ главного героя, погрузившись в комфортабельное игровое кресло, необходимо потратить на него от $500 до $600.

4. Играя в удобном кресле от Secretlab, в руках нужно держать настоящее оружие, которое будет эффективно против любых врагов. Компания Razer для этих целей выпустила компьютерную мышь - Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition.

Мышь имеет стилизованный под игру дизайн, но помимо эстетики, Razer Viper Ultimate Cyberpunk 2077 Edition оснащена новейшими технологиями игровых мышей, такими как беспроводная технология Razer Hyper Speed (уменьшение на 25% задержки прохождения сигнала), самый продвинутый оптический датчик на рынке с Razer Focus + (с точностью до 99,6%), скорость сенсора - до 20000 точек на дюйм, частота дискретизации 650 кадров в секунду и реальная автономность игры вплоть до 70 часов.

За 180-200 долларов США в эквиваленте ты сможешь стать обладателем этой мыши.

5. Говоря о мыши, не забываем и о клавиатуре. Потратив от $50, можно приобрести стилизованные механические клавиши. Например, как эти:

6. Не забыты были и консольные геймеры, ведь игра вышла на всех современных консолях. Компания Microsoft также сделала подарок всем фанатам серии, выпустив лимитированную версию своей консоли - Xbox One X Cyberpunk 2077 1TB Limited Edition.

Отличительной особенностью консоли Xbox One X ограниченной серии Cyberpunk 2077 является уникальный дизайн, выполненный в стилистике игровой вселенной: консоль имеет светящуюся в темноте надпись на обратной стороне, а корпус собран из нескольких кастомизированных аутентичных панелей, в которые интегрированы разноцветные LED-индикаторы, подчёркивающие атмосферу недалёкого постапокалиптического будущего.

Консоль имеет декоративные следы использования, царапины, трещины, пятна, что в начале продаж привело к одному казусу – пользователи начали обращаться в поддержу с тем, что им продали бывшие в употреблении джойстики, хотя на самом деле это был элемент дизайна.

7. Компания Sony также не забыла о своих геймерах. Она выпустила специальную версию PlayStation 4 - Cyberpunk 2077: Collector's Edition. 

Помимо самой консоли в комплект входят: коллекционная коробка, стилизованная под мегаздание Найт-Сити; футляр с игровым диском; двусторонняя обложка; эксклюзивный стилбук; 25-сантиметровая фигурка V; артбук в твёрдом переплёте; набор металлических значков; металлический брелок Quadra V-Tech; открытки и другая бумажная продукция из Найт-Сити; карта Найт-Сити; набор для стикербомбинга и digital контент.  

Омрачил запуск игры на PlayStation 4 скандал, связанный с производительностью игры, которая еще выдавала 25 кадров в секунды, и Sony даже пришлось на какое-то время убрать её из PlayStation Store. Но, на данный момент времени игра опять вернулась в магазин и доступна для геймеров.

8. Гарнитура  Arctis 1 Wireless Cyberpunk 2077 Limited Edition. Для всех геймеров, Для всех геймеров всех платформ компания Steelseries представила свою уникальную беспроводную гарнитуру по мотивам игры Cyberpunk  2077. 

Заявлена поддержка как персонального компьютера, так и консолей Sony PS4, Nintendo Switch и устройств на базе ОС Android. Это незаменимая вещь для повседневного использования и активной игры. В ней предусмотрена регулировка и отключение микрофона, а также активное шумоподавление, которое защищает геймера от посторонних шумов во время игры. Ну и конечно же внешинй вид по мотивам любимой игры.

9. Компьютерный корпус. Специальных корпусов ограниченной серии производители не предлагают, но зато моддеры и геймеры сами способны сотворить шедевры, которые не оставят любого фаната равнодушными. Впрочем, посмотрите сами:

 Финальная стоимость будет зависеть напрямую от ваших фантазий =)

10. Ну а далее промышленность предлагает фанатам весь спектр одежды от маек до штанов, различные кружки, брелоки, фигурки и так далее, благодаря чему домашнее убранство и внешний вид фаната будет не отличим от героев этой игры.

А что есть у тебя?

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Теги

nvidia cyberpunk 2077 xbox playstation rtx razer 3080 2080 edition limited
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