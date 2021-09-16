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Колонизация Марса не за горами. Пока человечество только готовится к его покорению и подчинению, запуская в космос различного рода космические аппараты и спутники, но скоро наступит тот час, когда первый землянин сделает первые шаги по песчаному грунту Марса.

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Всем, кому интересна космическая тематика и все, что происходит в космосе и на орбите нашей планеты, прошу ознакомиться с моими двумя статьями на эту тематику:

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В этот раз я хочу детально остановиться на тех событиях, которые непосредственно связаны с Красной планетой.

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Астрономы знают, что каждые 2 года открывается «окно», благодаря которому расстояние между Марсом и Землей становится минимальным. Последний раз это «окно» открывалось в июле 2020 года.

В то менее жаркое лето к Марсу устремились сразу три летательных аппарата из трех стран: Объединённых Арабских Эмиратов, Китая и США. Для ОАЭ это была первая в истории миссия и от её успешности будет зависеть, станет ли ОАЭ в один ряд с покорителями космоса, и будут ли отбиты потраченные $200 млн. на эту миссию. Вместе с ОАЭ к марсу летят космические аппараты США и Китая.

К этому времени все космические аппараты достигли Марса. Произошло это еще в феврале этого года, а в мае первые марсоходы и другая техника начали активно исследовать поверхность Марса.

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В настоящее время по Марсу передвигается беспилотный вертолёт NASA – Ingenuity, который активно исследует поверхности и производит фото-разведу для своего товарища – марсохода Perseverance. Кроме видеокамер никакого другого оборудования у вертолета не имеется, но благодаря его работе у исследователей есть качественные цветные снимки поверхности планеты.

Кроме нового марсохода Perseverance, на Марсе с августа 2012 года трудится марсоход-старожил - Curiosity. Он был запущен NASA с мыса Канаверал 26 ноября 2011 года и к этому моменту собрал очень внушительный набор образцов и данных, касающихся строения грунта и атмосферы планеты.

Конкуренцию американским марсоходам составляет шестиколёсный китайский марсоход Zhurong «Чжуронг». Благодаря успеху этой миссии Китай стал третьей в истории нашей планеты страной, после нас и США, которой удалось совершить посадку космического модуля на поверхности Марса. В настоящее время китайский марсоход успешно передает снимки и другую полезную информацию в распоряжение китайский ученых.

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Пока идет активный сбор данных на поверхности Марса, вокруг планеты вращаются орбитальные аппараты, собирающие информацию о размерах планеты, топографии поверхности и содержании газов над поверхностью Марса.

Пока вы читаете эти строки, орбитальный аппарат Trace Gas Orbiter, запущенный еще в 2016 году «Роскосмосом» и Европейским космическим агентством, исследует содержание метана, этана, этилена, фосфина и других газов в марсианской атмосфере.

В октябре 2024 года к Марсу отправятся зонды первой частной компании Rocket Lab, которой NASA дала своё «добро» на эту миссию. Тем самым, будет нарушена монополия государственного сектора на миссии по освоению и колонизации Марса.

После этого прецедента частым корпорациям будет проще использовать свои финансовые ресурсы для своих интересов на другой планете. Таким образом на Марсе могут возникнуть частные коммерческие территории. А Илон Маск вообще пообещал лично, что первый человек ступит на Марс в 2026 году, при непосредственном участии его компании SpaceX.

Осталось только дождаться этого года и убедиться в этом воочию. А пока мы будем ждать; все новые и новые космические аппараты будут готовиться к покорению этой ближайшей к Земле планете.