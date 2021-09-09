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Ни для кого не секрет, что за последние пару лет человечество активно старается покинуть свой дом. Большинство устремлений землян направлены в космос, который одновременно манит к неизведанному и также пугает, всякого, кто в нем оказался.

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Почему хотят покинуть Землю? Ответов на этот вопрос много. Начиная от перенаселения планеты, ухудшения экологии, до поиска запасного дома, на случай если этот разрушит своя же жизнедеятельность, майнеры, стихийные бедствия или прилетевший из космоса метеорит.

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Также на единственном спутнике Земли и ближайшем Марсе могут быть полезные ископаемые и залежи редких металлов или не известных химических элементов, которые бы пригодились здесь в производстве различного рода товаров.

Сейчас идет отчаянная гонка за первенство стран по колонизации ближайших планет и Луны. Участвуют в ней как государства, такие как: США, Россия, Китай, ОАЭ, Индия, так и отдельные частные компании. Кто первый поставит свой флажок на дальней орбите – того и ресурсы. Не малую роль здесь также играет и престиж страны, и весь научно-космический комплекс.



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Прошло уже более трех лет, как глава частной американской компании SpaceX - Илон Маск отправил свой Tesla Roadster с манекеном за рулём близко к орбите Марса. Это случилось в феврале 2018-го года. Тогда в качестве ракетоносителя была ракета Falcon Heavy. Эта тяжелая ракета-носитель подняла в 2019 году и вывела на орбиту спутник связи Arabsat-6A, а еще через два месяца доставила на орбиту более 20 различных грузов для частных клиентов.

Манекен Starman совершает полный оборот вокруг Солнца каждые 557 земных дней. Ученые считают, что в конечном итоге в течение следующих нескольких десятков миллионов лет автомобиль будет притянут к себе Венерой или Землёй, если его не приберут к рукам раньше внеземные формы жизни.

Сейчас наиболее перспективной компанией по межпланетным перелетам считается – SpaceX. Хотя она и самая рекламируемая. Возможно в других странах, например в ОАЭ или Китае работают на публику меньше, а делают больше. Но в 2020-м году Илон Маск заявил, что первый человек ступит на Марс в 2026 году. А если повезёт, то это может произойти уже в 2024 году.

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Доставить первых землян к красной планете должен аппарат – Starship, работы по созданию которого уже ведутся давно. И в августе этого года SpaceX выкатила сверхтяжёлую ракету Super Heavy с 29 двигателями Raptor на свою стартовую площадку для проведения первых испытаний.

Размеры Super Heavy потрясают воображение. Это 70-метровая ракета, которая представляет собой первую ступень многоразовой космической транспортной системы Starship. На ракету сверху будет установлен 50-метровый корабль Starship, финальная версия которого, будет оснащена шестью двигателями Raptor.

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В финальной версии ракеты Super Heavy будет задействовано 32 двигателя Raptor. Итоговая высота конструкции ракета плюс Starship составит - 118 метров. А высота стартовой площадки, на которой будет возвышаться надежда всех землян – составит 145 метров. Будем надеяться, что первый запуск станет успешным.

В арсенале SpaceX есть также и другие ракеты, задача который доставка полезной нагрузки на околоземную орбиту и МКС. К такой ракете относится Falcon 9, которая доставляет космический корабль Dragon к МКС, а затем благополучно совершает самостоятельную посадку на одну из плавучих платформ в океане, чтобы затем взлететь сново.

Предполагаемое количество полетов Falcon 9 равно пяти, но в SpaceX работают над увеличением данной цифры. Falcon 9 толкая Dragon к МКС, дает возможность доставки двух тонн грузка, куда кроме оборудования входят и продукты питания для космонавтов на МКС. Поэтому она еще и «кормилица».

Компания Илона Маска также занимается созданием спутникового интернета с глобальным покрытием, доступного из любой очки мира. Спутники Starlink, которых сейчас насчитывается на орбите Земли – 1737 штук, уже предлагают «космический» интернет в ряде регионов стран за абонентскую плату, составляющую $100 в месяц. Количество их будет и далее увеличиваться, пока они не станут опоясывать всю Землю. Доставляет их на орбиту все также Falcon 9.

До прихода SpaceX в космическую отрасль в США этим видом деятельности, почти монопольно, занималось совместное предприятие Boeing и Lockheed Martin под контролем NASA. Они с 2002-го года для своих космических программ использовали свою ракету - Atlas V.

Ракета была не плохая, но в качестве двигателей использовалась модель - RD-180 российского производства. Но, по политическим причинам, от них было решено отказаться с 2022-го года в пользу целиком и полностью произведенной продукции SpaceX в самой США. NASA даже еще и удалось сэкономить на своих программах, так как продукция SpaceX ещё и дешевле. В ближайшийх планах у NASA постройка Лунной базы и компания Илона Маска уже выиграла данный тендер.

Вот так одна частная компания делает больше, чем целиком некоторые государства государства разных стран. Сейчас основными конкурентами SpaceX являются Россия и Китай. Последний очень агрессивно наступает всем на пятки. Китайский марсоход «Чжужун» уже делает своим первые шаги по Марсу, а в планах компартии Китая вообще собрать на орбите Земли космический корабль, для более дальних путешествий, но это уже другая тема для разговора.

Если бы Илон Маск занялся разработкой графических процессоров, он бы в течении пары лет удовлетворил бы весь спрос и накормил и майнеров и геймеров и свою Теслу. ТТак может быть попросим об этом Илона?