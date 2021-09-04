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Считаем видеокарты по осени

Вот мы и дождались первых дней Осени. У многих были надежды, что ситуация с видеокартами измениться, посмотрим, что нам приготовили ритейлеры, производители пластин, майнеры и не только, в первые дни осени.
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Цены RTX 3060 пошли вниз с падением криптовалют
Еще одна дешевая 3060 в Ситилинке
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Но перед тем, как перейти к сладкому, я не о осенних яблоках, а о видеокартах, я расскажу, что нам, как геймерам и юзарам принесла или скоро принесет осень 2021 года.

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TSMC или контрактный производитель полупроводников - Taiwan Semiconductor Manufacturing Co. с первого сентября объявил, что повышает цены на производство своих пластин. Следом последовало заявление такого же производителя микрочипов, компании Samsung, которая уведомила клиентов о намерении увеличить свою стоимость производства  кремниевых пластин во второй половине этого года. 

TSMC на свою 7-нм продукцию устанавливает дополнительную 10% надбавку, а на старые (16-нм и более старые) тех. процессы увеличение стоимости составит целых 20%. В планах Samsung увеличение стоимости производства пластин для конечных заказчиков на 15-20%.

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Не порадовала нас только GlobalFoundries, которая входит в тройку крупнейших производителей кремния. О чем это всё говорит? – Правильно, видеокарты дешеветь не собираются в этом году, а наоборот еще более подорожают, прямо с этого дня. И это были первые плоды этой осени.

Microsoft также преподнесла свой подарочек любителям свежих операционных систем, она поделилась датой выхода своей Windows 11.  Официальная дата релиза новой  операционной системы Windows назначена на пятое октября 2021 года. Понемногу начнут отыквиваться старые системники, люди побегут за новыми, а в новый системный блок нужна современная видеокарта. Соответственно, опять увеличится спрос на видеокарты RTX 3000-й серии и конкурирующих изделий от AMD. Снова благими намерениями выслана дорога к дефициту видеокарт.

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Майнеры также преподнесли нам всем свои осенние дары, в виде роста курсов криптовалют, а значит опять увеличился спрос на видеокарты с хорошим хэшрейтом. То есть, куда не посмотри, везде все слаживается в елочку против желания геймера приобрести новую видеокарту.

Известный портал 3DCenter проделал работу по сбору статистики по стоимости видеокарт в новом осеннем сезоне. Он выпустил свежий отчет о состоянии рынка игровых видеокарт в Германии среди всех популярных немецких розничных продавцов.

С начала июля 2021 года цены на карты Radeon неуклонно росли в среднем на 3-4% каждый месяц. Ускорители от Nvidia достигли минимума своих цен в первой декаде августа, а затем аналогично пошли в рост. Лучше бы рожь, с кукурузой так росли, как цены на видеокарты! У аграриев бы получился отменный урожай в этом году.

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Богатые и не очень геймеры из Германии должны в среднем заплатить 165% от рекомендованной розничной цены AMD Radeon RX 6000 или почти 160% за RTX 3000-й серии от Nvidia.

Такие графики смешно смотрятся на фоне, той информации, которая гласит, что в прошлом квартале было отгружено 11 миллионов видеокарт. 11 миллионов счастливых геймеров? Как бы не так - пара десятков владельцев крипто-ферм, а пара десятков тысяч из общей массы дослались геймерам, которые днем и ночью обновляли по F5 страницы интернет-магазинов.  

Примечательно и то, что данное число на 179% больше показателя аналогичного периода прошлого года, получается, что Nvidia c AMD старается и производит, и производит видеокарты, а их все нет и нет в магазинх по рекомендованным ценам.

И прогноз на 2022-й и даже на 2023-й предполагает увеличение производства количества видеокарт, вот только стоить они будут на 15-20% дороже, виду поднятия контрактных цен производителей кремниевых пластин. А там, глядишь, аппетит приходит во время еды, и цены еще подымут, сославшись на какую-нибудь надуманную причину. Подливают масло в огонь также производители консолей и электромобилей. Ведь там тоже используются гибридные процессоры, которые также нужно производить. 

Вот и получается замкнутый круг, из которого пока нет выхода. А появиться он сможет только тогда, когда один из участников выйдет из игры. Кто это будет: производитель кремниевых пластин, производитель GPU, производители приставок или электромобилей, майнер или геймер?

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Теги

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