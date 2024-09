Команда Team Spirit проиграла Xtreme Gaming со счётом 2:1 в рамках The International 2024 по Dota 2 и покинула турнир, несмотря на успешное начало и победу в первой карте.

10 сентября 2024 года, в рамках главного события киберспортивного мира — The International 2024 по Dota 2 — команда Team Spirit потерпела поражение от Xtreme Gaming и покинула турнир. Матч, который состоялся в формате Best of 3, завершился со счётом 2:1 в пользу китайского коллектива.

Игра началась с уверенной победы Team Spirit в первой карте. Российская команда, ведомая своим капитаном Ярославом «Miposhka» Найденовым, продемонстрировала отличную координацию и стратегическое мышление. Однако, несмотря на успешное начало, Xtreme Gaming смогли переломить ход встречи. Во второй и третьей картах китайские игроки показали невероятную стойкость и мастерство, что позволило им одержать победу и продолжить борьбу за главный приз турнира.

Для Team Spirit это поражение стало особенно болезненным, учитывая их предыдущие успехи на The International. Команда, которая уже дважды становилась чемпионом этого престижного турнира, не смогла повторить свой триумф в этом году. Тем не менее, их выступление на турнире заслуживает уважения. В ходе The International 2024 Team Spirit одержала победы над такими сильными соперниками, как G2.IG и Team Liquid, демонстрируя высокий уровень игры и профессионализма.

Xtreme Gaming, в свою очередь, продолжают своё восхождение к вершине турнира. Впереди их ждут новые испытания и встречи с сильнейшими командами мира. Победа над Team Spirit стала для них важным шагом на пути к заветному трофею.

Для Team Spirit это поражение станет уроком и стимулом для дальнейшего развития. Команда уже доказала, что способна на великие достижения, и, без сомнения, вернётся на сцену The International в следующем году с новыми силами и амбициями.