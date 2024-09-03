3 сентября 2024 года на Мальте стартовал один из самых престижных турниров по Counter-Strike 2 — ESL Pro League Season 20. В первом матче группы А команда Eternal Fire встретилась с FlyQuest и одержала уверенную победу со счетом 2:0.

На первой карте, Inferno, обе команды демонстрировали высокий уровень игры. Eternal Fire удалось вырваться вперед и завершить карту со счетом 13:10 благодаря точным выстрелам и грамотной тактике.

Вторая карта, Dust2, прошла под полным контролем Eternal Fire. Они захватили инициативу с самого начала и не оставили FlyQuest шансов на камбэк, завершив карту со счетом 13:7. Эта победа позволила Eternal Fire занять лидирующую позицию в группе А и получить важные очки в борьбе за выход в плей-офф.

В этом сезоне ESL Pro League участвуют 32 команды, которые будут бороться за призовой фонд в размере $750 тысяч и слот на IEM Katowice 2025.

Игровой день продолжится матчами Heroic против Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan против Sangal Esports. Эти противостояния обещают быть не менее захватывающими и могут существенно повлиять на расстановку сил в группе.

ESL Pro League Season 20 продлится до 22 сентября.