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Eternal Fire одержала победу над FlyQuest в стартовом матче ESL Pro League Season 20

Eternal Fire победила FlyQuest со счетом 2:0 в первом матче группы А на ESL Pro League Season 20, заняв лидирующую позицию.
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3 сентября 2024 года на Мальте стартовал один из самых престижных турниров по Counter-Strike 2 — ESL Pro League Season 20. В первом матче группы А команда Eternal Fire встретилась с FlyQuest и одержала уверенную победу со счетом 2:0.

На первой карте, Inferno, обе команды демонстрировали высокий уровень игры. Eternal Fire удалось вырваться вперед и завершить карту со счетом 13:10 благодаря точным выстрелам и грамотной тактике.

Вторая карта, Dust2, прошла под полным контролем Eternal Fire. Они захватили инициативу с самого начала и не оставили FlyQuest шансов на камбэк, завершив карту со счетом 13:7. Эта победа позволила Eternal Fire занять лидирующую позицию в группе А и получить важные очки в борьбе за выход в плей-офф.

В этом сезоне ESL Pro League участвуют 32 команды, которые будут бороться за призовой фонд в размере $750 тысяч и слот на IEM Katowice 2025. 

Игровой день продолжится матчами Heroic против Ninjas in Pyjamas и FaZe Clan против Sangal Esports. Эти противостояния обещают быть не менее захватывающими и могут существенно повлиять на расстановку сил в группе.

ESL Pro League Season 20 продлится до 22 сентября.

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Теги

counter-strike 2 eternal fire esl pro league season 20 flyquest
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