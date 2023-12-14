Одним из основных приоритетов при разработке советских легких самоходных артиллерийских установок было противодействие противопехотной и бронетанковой технике противника. Уже с мая по июнь 1941 года началось формирование плана развития самоходной артиллерии, который включал в себя легкие танковые охотники. Несмотря на то, что начало войны помешало его реализации, первая массово производимая советская легкая самоходная артиллерийская установка периода войны оказалась именно танковым охотником. ЗИС-30 был успешно задействован в боях 1941-1942 годов, однако дальнейшие усилия были направлены на создание более универсальных самоходных артиллерийских установок, вооруженных 76-мм пушками ЗИС-3. В ходе этих усилий стабильно возникала идея создания легкого танкового охотника.

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В процессе разработки самоходной артиллерийской установки СУ-76 возникала идея вооружить подобные установки 57-мм орудием ЗИС-2. Однако на тот момент этот проект не был реализован. Но в 1943 году ситуация изменилась. В связи с появлением у немецких войск тяжелых танков Pz.Kpfw.Tiger Ausf.E возобновили производство ЗИС-2. В это время появились проекты самоходных артиллерийских установок, вооруженных этим орудием (точнее, ЗИС-4, танковой версией системы). Это привело к созданию опытной САУ СУ-57Б (ГАЗ-74Б), которая по различным причинам так и не была запущена в серийное производство. Однако в 1944 году вопрос о легких противотанковых самоходных артиллерийских установках вновь стал актуальным. В результате была создана СУ-57, причем причиной ее появления стали весьма необычные обстоятельства.

Как отмечалось ранее, появление у немецких войск "Тигров" привело к возобновлению производства 57-мм противотанковых пушек ЗИС-2. Одновременно началась процедура восстановления производства танковых орудий ЗИС-4. Некоторые исследователи ошибочно относились к ним как к ЗИС-4М, несмотря на то, что такого индекса не существовало. Конфигурация 1943 года была создана еще в 1941 году (подразумевая ствол-моноблок), и в документации она официально называлась ЗИС-4. Завод №92 инициировал возобновление производства этих орудий. Однако возникла проблема. Когда Т-34 с установленными ЗИС-4 были подвергнуты испытаниям, Курскую дугу уже прошли немецкие танки, против которых ЗИС-4 оказалась менее эффективной. Скоро было принято решение устанавливать 85-мм орудия на средние танки.

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В начале 1944 года на заводе №183 было произведено 154 пушки ЗИС-4, которые оказались бесполезными из-за начала выпуска Т-34-85 с 85-мм орудиями. Ненужные танковые пушки были разобраны, и их детали использовались для сборки 76-мм пушек Ф-34. Также в марте 1944 года было обнаружено еще 12 ЗИС-4, произведенных еще в 1941 году. Итого было обнаружено 160 ЗИС-4 разного времени изготовления, и было принято решение направить их со склада и решить вопрос с излишком оборудования.

В то время ствол ЗИС-4 был возможно установить на буксируемое орудие после несложных манипуляций. Такое орудие могло быть успешно внедрено в серийную самоходную артиллерийскую установку СУ-76М. Именно этот метод был использован для интеграции ЗИС-4. Работы по переделке СУ-76М были инициированы начальником ГАУ КА, маршалом артиллерии Н.Д. Яковлевым. В апреле 1944 года состоялся его разговор с С.А. Акоповым, наркомом среднего машиностроения. После этого было решено, что ГАЗ имени Молотова получит приказ на разработку машины под обозначением СУ-57.

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Изготовление СУ-57 было очень быстрым. К 1 мая 1944 года опытный образец машины был готов к ожидаемым испытаниям в городе Гороховецк на Гороховецком автономном научно-исследовательском полигоне. Модификация базовой машины была минимальной, поэтому программу испытаний подписали 27 апреля, и испытания начались уже 1 мая в Мулино. Это указывает на то, что все работы по созданию СУ-57 заняли всего неделю. На заводе взяли СУ-76М валового выпуска (серийный номер 404855, выпущена в апреле 1944 года), и ее минимально доработали. Стоит заметить, что на машине стояла не ЗИС-2, а ЗИС-3, к которой потом воткнули ствол ЗИС-2. Эта конверсия делалась очень быстро, и перед отправкой на полигон машина прошла заводские испытания 30 апреля.

Испытания были краткосрочными и предназначались для проверки того, как ствол ЗИС-2 будет себя вести на шасси СУ-76. С 1 по 4 мая 1944 года было проведено 270 выстрелов, включая 107 выстрелов с использованием усиленного заряда. Прочность системы была признана удовлетворительной, также как и точность осколочно-фугасных снарядов. Однако возникли проблемы с точностью бронебойных снарядов, однако это было связано не с САУ, а с самой пушкой. По итогам испытаний Гороховецкого автономного научно-исследовательского полигона конверсия была признана равной по удобству работы стандартной СУ-76М. Однако было высказано предложение полностью закрыть боевое отделение для лучшей защиты расчета.

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Критика со стороны испытателей была направлена на боевое отделение СУ-57. Для противотанковой пушки панорамный прицел не был оптимальным выбором, вместо него потребовалось установить телескопический прицел. Относительно закрытого боевого отделения, эта рекомендация не была случайной - Гороховецкий АНИОП получал жалобы с фронта на открытые боевые отсеки СУ-76М, которые были сделаны открытыми из-за перегрузки шасси. Чтобы проверить уровень концентрации пороховых газов, было проведено стрельба с закрытой зоной боевого отделения. Определено было, что потребуется либо вытяжной вентилятор, либо открытые люки при стрельбе.

13 мая 1944 года Артиллерийский комитет ГАУ КА утвердил работу по модернизации боевого отделения СУ-57. На этот раз процесс переделки занял больше времени. САУ была доставлена на Гороховецкий АНИОП 29 июня. Согласно техническому заданию, орудие было оборудовано телескопическим прицелом 10Т-15, установленным слева от орудия, и введен электроспуск. Боевое отделение стало полностью закрытым, с двумя перископическими приборами МК-IV сверху. Изменения были высоко оценены на Гороховецком АНИОП. Хотя имелись замечания, в целом удобство боевого отделения после модернизации было оценено выше, чем ранее.

Сами испытания прошли весьма специфически. Начались они 30 июня 1944 года, но Гороховецкий АНИОП получил срочное задание, после чего полигон ожидал поставки горючего, и в итоге машина стояла без движения с 5 по 28 июля. Испытания были завершены 30 июля. За это время было произведено 358 выстрелов, из них 113 с использованием усиленного заряда. Изменения прицела не повлияли на точность и скорострельность. Также были проведены специальные испытания, в ходе которых боевое отделение было обстреляно из пулемета ДТ. Было обнаружено, что некоторые пули проникали внутрь боевого отделения. Макет командира из фанеры получил 2 попадания, одно из которых в голову. Эта проблема была актуальна не только для СУ-57, но и для СУ-76М в целом.

По результатам испытаний, СУ-57 была признана успешной и рекомендована для начала производства в серийном режиме. Даже был подготовлен проект постановления ГКО, однако он не был реализован. СУ-57 уже не соответствовала потребностям, особенно для предприятия ГАЗ имени Молотова. В мае 1944 года там начали работы по разработке СУ-85А (СУ-15А) с 85-мм орудием, которая представляла более целесообразное развитие конструкции по сравнению с СУ-76М.

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В конце 1944 года вопрос о СУ-57 с пушкой ЗИС-2 вызвал недовольство ГАУ КА. Тем не менее, в мае 1945 года появились требования к установке автоматической 57-мм зенитной пушки в СУ-76М для использования в качестве истребителя танков. Изначально предполагалось использовать пушку С-60, но дальше требований дело не продвинулось. Однако идея установки 57-мм автоматической пушки для истребителя танков казалась оригинальной.