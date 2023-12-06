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БМ-13 "Катюша" - как в СССР создали РСЗО еще до того, как это стало мейнстримом

Мобильный огневой комплекс "Катюша" – одна из самых эффективных и мощных артиллерийских систем, способная быстро реагировать на угрозу и наносить разрушительные удары по массированным целям.
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Когда речь идет о "Реплике", многие люди выражают свое презрение. Особенно когда дело касается военной техники. Многие считают такие машины второсортными изделиями. Однако, на самом деле, подобная техника часто является единственным способом восстановить исчезнувшие навсегда образцы. Помимо этого, следует помнить, что такие машины часто создаются для использования на различных военно-исторических мероприятиях. В некоторых случаях оригиналы не подходят для таких мероприятий, именно поэтому реплики идеально подходят для реконструкции.

М-8-24 на "Моторах Войны-2023"

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На международном военно-патриотическом слёте "Моторы Войны", который проходил с 10 по 12 августа 2023 года, значительное количество автомобилей было отечественного производства. Важные новинки также были российской разработки. Одной из них была система залпового огня М-8-24, установленная на базе грузовика ГАЗ-ММ-91-120. Эту машину создал Александр Трушин из Иваново, и она уже принимала участие в нескольких мероприятиях. В этой статье будет рассказано о данной машине, и о том, как использовалось шасси автомобилей марки ГАЗ в истории "Катюш".

Про базу "Полуторки" вспомнили в сентябре 1941 года. Всего в Ленинграде сдали 5 М-8а, официально их приняли в ноябре 1941 года. Это не считая опытного образца.

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При изучении истории создания систем залпового огня (реактивных минометов) можно заметить, что грузовикам марки ГАЗ было уделено незначительное внимание. Это легко понять. Шасси ГАЗ-ААА и ГАЗ-АА было недостаточно мощным для таких систем, включая пусковые установки реактивных мин М-8 (земной вариант РС-82). Принятая на вооружение Красной Армии М-8-36 также устанавливалась на шасси ЗИС-6. Однако уже осенью 1941 года возникла проблема. Шасси ЗИС-6 имело недостаточную проходимость, поэтому начали искать альтернативные варианты. Кроме того, к октябрю 1941 года производство ЗИС-6 постепенно прекратили.

На ГАЗ им. Молотова думали даже об установке М-13.

В поисках альтернативного шасси, работы начались в сентябре 1941 года. В результате выбор был сделан в пользу шасси танка Т-30 для М-8, позже оно было заменено на более распространенный танк Т-60. Установка на новом шасси была существенно изменена. Короткие направляющие авиационного типа были заменены на новые размером 2 метра из двутавра. Эти направляющие оказались более эффективными, что снизило разброс. Вместо 36 направляющих было установлено 12 (на 24 М-8). Осенью 1941 года первые М-8 начали устанавливать на Т-30 и Т-60, а общее количество произведенных составило несколько сотен единиц.

Тот самый снимок, одна машина с М-8-24, вторая с М-8-36.

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Неизвестным фактом есть то, что в сентябре 1941 года Т-30/Т-60 не были единственной базой для М-8. Один из мест производства М-8 и М-13 был в Ленинграде. Хотя обычно речь идет о самих реактивных снарядах, выяснилось, что также производились и пусковые установки. 26 сентября 1941 года на заводе №218 5ГУ прошли испытания установки с залповым огнем, известной как М-8а, которая имела оригинальную конструкцию.

Машина в походном положении.

К сожалению, на данный момент нет информации о наличии фотографий М-8а на шасси ГАЗ. Однако известно, что в сентябре 1941 года было получено разрешение на изготовление 50 подобных установок. По переписке стало известно, что предлагалось бронировать радиатор и бензобаки, а также устанавливать гусматики вместо обычных шин. Из этих 50 установок 5 были изготовлены на шасси ГАЗ-АА. Их производителем выступал Ленинградский машиностроительный завод имени Карла Маркса. Кроме того, была разработана бусируемая установка М-8-16 НИИ-3, которая использовала двухметровые направляющие типа М-8-24 и также использовала грузовик ГАЗ в качестве тягача. Эта система также была серийной и в ноябре 1941 года прошла войсковые испытания.

На ней закреплены ящики с М-8.

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Не менее интересным фактом является то, что в октябре 1941 года завод имени Молотова проявил инициативу. Там обсуждали вопрос установки на шасси "полуторки" М-13. Однако такой вариант изначально не был очень удачной идеей. Шасси ГАЗ-АА и ГАЗ-ААА, даже с 50-сильным двигателем, было недостаточно мощным. Тем не менее, были предприняты попытки и производство М-8-24 на шасси ЗИС-5. Даже хотя такие установки обычно не привлекают внимания, есть документальные фотографии таких экспериментов.

Процесс установки реактивных снарядов.

В 1942 году ситуация резко изменилась. Поступивший поток зарубежных грузовиков привлек внимание Управления ГМЧ. В мае того же года была представлена на испытания М-8-48 (М-8-24 с двумя ярусами направляющих) на шасси Ford-Marmon-Herrington HH6-COE4. Эту версию быстро запустили в производство, и она заменила М-8-24. Также использовались и другие иностранные шасси, например, ЗИС-5. В любом случае, "полуторка" была забыта. Но это не точно.

Процесс неспешный.

Основной объект рассмотрения данного материала - это результат модернизации ранее выпущенных М-8. Недоступны данные о производителе, количестве или времени производства этих машин. В соответствии с документами, такие изменения остаются незарегистрированными. До недавнего времени была доступна только копия фотографии низкого качества. Однако впоследствии выяснилось, что на снимке изображены две машины: М-8-24, аналогичная той, что использовалась на Т-60, и внезапно - М-8-36, которая была установлена на ЗИС-6.

"К пуску готов!"

Поскольку только один снимок этой машины известен, возникают споры вокруг нее. Некоторые только обсуждают ее, но другие приступают к действиям. Сначала была создана пластиковая модель с некоторыми условностями. В прошлом зимнем сезоне Александр Трушин начал работать над этим проектом. В своей шутке он говорит, что теперь он может точно сказать, чем занимался зимой 2022-2023 года.

Свои условности есть, но известно всего одно фото.

История этой машины началась в 2007 году в Цимлянском районе Ростовской области, когда была приобретена "полуторка". В то время она находилась в "убитом" состоянии, с элементами от ГАЗ-67Б на капоте, тракторной кабиной и другими несвойственными деталями. По сути, это был набор запчастей. Беря эту машину за основу, Александр отреставрировал ее в виде ГАЗ-ММ-91-120, что представляет собой упрощенную версию "полуторки". Она была выпущена в 1942-43 годах, имела брезентовую кабину и ряд упрощений в агрегатной базе.

Пуск осуществлялся вбок.

В 2021 году автомобиль уже принимал участие в мероприятии "Моторы Войны". Два года спустя он вернулся в новом состоянии. Для начала работы над проектом было приобретено некоторое количество деталей от настоящей М-8-24, поэтому в полном смысле слова этот автомобиль не является репликой. Хотя он не был собран в одном комплекте, отдельные части являются подлинными. Интересно отметить, что критики часто излагают свое мнение, создавая впечатление, что в интернете обитают большие группы анонимных строителей "Катюш". Однако на деле немногие занимаются реальным творчеством. Вот такая страна "советов"...

Боекомлект.

Хотя известна только одна фотография машины в "сборе", ситуация не так уж и плоха. Имеется описание аналогичной установки, при том что использовалась та же М-8-24, только на другом шасси. Кроме того, оригинальная установка М-8-48 находится в Военно-историческом музее артиллерии, инженерных войск и войск связи в Санкт-Петербурге. Исходя из этого, удалось воссоздать пусковую установку, приспособив шасси в соответствии с мотивами.

Пусковая установка собрана с частичным использованием настоящих деталей.

Очень впечатляющим оказался подход к воссозданию этой машины. Обычно подобные конструкции делаются довольно условно, но в данном случае все оказалось иначе. Отметим, что помимо того, что макеты реактивных снарядов выполнены очень качественно, пусковая установка практически функционирует. Это позволяет полностью имитировать процесс заряжания. Это создает маленькое утреннее шоу на "Моторах Войны".

Минометный прицел.

Интересным аспектом этого варианта М-8-24 является отсутствие защиты кабины. Существует версия, что брезент на крыше кабины заменили фанерой. Но следует помнить, что у ГАЗ-ММ-91-120 брезентовая задняя стенка кабины. Таким образом, если есть риск повреждений от пороховых газов, то под угрозой также находится и задняя стенка. Кроме того, отсутствуют нормальные двери.

Машина уже успела поучаствовать в ряде мероприятий.

Исходя из фотографии, пусковая операция предположительно производилась вбок, и вопрос о наличии опор, присущих другим "Катюшам", пока остается нерешенным. В целом же, этот автомобиль из Иваново выполнен честно, и потенциально возможно осуществить настоящий пуск. Даже выполнена крепежная конструкция, куда устанавливается минометный прицел МП-4, который был стандартным для М-8-24 и М-8-48.

Внутри всё по-спартански.

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Конечно, есть некоторые ограничения, но реплика вышла очень качественной. Автомобиль стал заметным элементом на "Моторах Войны-2023" и других мероприятиях этого года. Как уже упоминалось, он не является абсолютной точной копией. Однако главное достижение состоит в том, что благодаря усилиям Александра Трушина удалось возродить еще один исторический экземпляр. Ему за это огромная благодарность.

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