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Оценка вооружения отечественных БМП: достоинства и недостатки модели БМП-2

В статье рассматриваются преимущества и недостатки данной модели вооружения, ее технические особенности и сравнение с аналогичными зарубежными разработками.
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Строго говоря, БМП-2 не является совершенно новой моделью БМП. Фактически, это модернизированная версия "копейки", избавленная от ряда недостатков. 75% деталей у БМП-1 и БМП-2 одинаковые. Однако, в нашей бронетанковой технике, за меньшее количество средств, было произведено обновление и новый тип, как было с историей Т-44 - Т-55. Если говорить о классической БМП, то именно БМП-2 является таковой, а не БМП-1. И ключевая разница заключается в новой двухместной башне с тульской автоматической пушкой 2А42.

Идея установки автопушки на БМП-1 появилась рано, ещё до появления 2А28. Во время разработки тактико-технических требований предлагались 20-30-мм автоматические пушки, а при создании рассматривались варианты с 30-, 37- и 45-мм автоматами. Однако серьезное внимание этой теме было уделено в начале 70-х, когда стала очевидной слабость Грома. Мелкокалиберные АП тогда уже широко использовались на европейских БМП, в то время как артиллерийские системы среднего и крупного калибра были весьма ограничены.

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В Чехословакии в 60-х годах была создана автоматическая пушка VK.30, предназначенная для использования мощным патроном 30х211. Она была собрана в 1968 году и впервые установлена на БТР-50П (получивший название VYDRA II), а затем на BVP-1 — чехословацкую версию БМП-1. В 1971 году прототип этой пушки был доставлен в СССР для проведения испытаний. Идея произвела впечатление на советских специалистов, и с этого момента началась активная работа по замене вооружения у БМП.

Одним из основных преимуществ автоматических пушек является их способность эффективно справляться с пехотой, небронированной и слабо бронированной техникой, а также бороться с низколетящими вертолетами. Их использование также обеспечивает возможность подавления огня из пулеметов или ПТРК. Быстрое перемещение вдоль колонны и препятствие организации ответного огня противника из засады — еще одно достоинство. Кроме того, управление орудием для наводчика становится гораздо проще, особенно когда нет необходимости вручную заряжать орудие, как в случае с БМП-1.

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И в целом, точность автоматических пушек гораздо выше, чем у 2А28. Небольшой вес и отдача упрощают установку на легкую технику, а также стоимость производства и эксплуатации такой пушки невелика. Еще одно неочевидное преимущество - боеприпасы автопушки сложнее подорвать или поджечь, чем у СПГ или обычных танковых пушек. Однако, недостатками такой техники является низкая бронепробитие, даже у современных НАТО 30- и 35-мм пушек. Из-за этого сложно стрелять в лоб танков, чего больше всего хотела часть военных в СССР в то время. Также присутствуют проблемы с осколочным и фугасным действием снарядов и проблемы с загазованностью боевого отделения. Например, на испытаниях будущей БМП-2 в 1972 году, экипаж вообще потерял сознание.

Обычно на этом этапе истории БМП-2 обычно говорят о сравнении стрельбы 30-мм 2А42 и 73-мм 2А41 Зарница, поэтому я пропущу этот момент. Вместо этого я хочу рассказать о вооружении, которое было установлено на объектах 681 и 768, на которые устанавливали Зарницу. Помимо гладкоствольного орудия, которое было развитием Грома, там был установлен крупнокалиберный спаренный пулемёт НСВТ-12,7. Это довольно необычное решение для нашей бронетехники, которое ранее использовалось только на тяжёлых танках.

Очевиден ответ – 2А41 все также плохо справлялась с поражением пехоты и неоснащенной техники. Она также не смогла улучшить свою точность при стрельбе по танкам, даже после установки стабилизатора, граната продолжала непредсказуемо двигаться в полете. Калибр 73 мм пробивал броню слишком медленно в контексте увеличения защиты танков. Зарница не могла гарантированно поражать Т-64А, Т-72 (особенно модификацию 172М1, которая была оснащена композитной броней башни).

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На этом этапе истории БМП-2 обычно рассказывают о сравнении стрельбы 30-мм 2А42 и 73-мм 2А41 Зарницы, но этот эпизод можно пропустить. Вместо этого интересно рассказать о вооружении объектов 681 и 768, на которые устанавливали Зарницу. Помимо гладкоствольного орудия, которое представляло собой развитие Грома, там был установлен крупнокалиберный спаренный пулемет НСВТ-12,7. Это решение оружия было необычным для бронетехники и ранее применялось только на тяжелых танках.

Теперь рассмотрим вооружение БМП-2. Оно включает в себя 30-мм автоматическую пушку 2А42, а также спаренный 7,62-мм пулемет ПКТ и противотанковые ракеты 9К111 Фагот или Конкурс. Видимо, выбор в пользу первого противотанкового ракетного комплекса был сделан из-за его недостаточного количества. Давайте начнем с пушки, которая была очень хороша на свое время. 2А42 имеет двухленточное раздельное питание, что позволяет заряжать две ленты одновременно - как против бронированных, так и небронированных целей без необходимости перезарядки пушки. Сочетание возможности командира давать целеуказание через свой ТКН-3Б и стабилизатор 2Э36-1 позволяет оперативно поражать цели намного эффективнее, чем у БМП с Громом или Зарницей. Ее масса также достаточно невелика - 115 кг.

Автоматика пушки основана на газоотводе, что позволяет вести стрельбу с переменной скорострельностью: от 200 до 300 выстрелов в минуту при медленном режиме и до 550 выстрелов в минуту при быстром режиме (это регулируется с помощью электроспуска). Ствол длиной в 80 калибров позволяет использовать бронебойные боеприпасы на расстоянии до 2 км и осколочные на расстоянии до 4 км (однако учитывая кучность этой пушки, эти данные являются слишком оптимистичными). 

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Вертикальные углы наведения пушки варьируются от -5 до +75 градусов (однако наводчик может использовать только углы от -5 до +35 градусов из-за ограничений прицела, в остальном эти углы устанавливает командир через свой призматический прицел), что позволяет осуществлять огонь по склонам гор и верхним этажам зданий - это очень полезно для войск, начиная с Афганистана, и имеет высокий спрос даже сегодня. На самом деле, пушка 2А42 очень быстро получила признание среди войск, в отличие от 2А28.

Боекомплект БМП-2 включает 500 патронов, как упоминалось ранее, распределённых между двумя лентами. В нём содержится 160 бронебойных и 340 осколочных боеприпасов. Проблема с поставкой боеприпасов для пушки 2А42 возникла после середины 1980-х годов, когда появились бронированные машины пехоты (БМП) и бронетранспортёры (БТР), защищённые от 30-миллиметровых снарядов. В мире на тот момент разрабатывались снаряды для поражения небронированных целей, о чём часто забывали в России. Стоит отметить, что даже обычные осколочные боеприпасы позволяют увеличить вероятность поражения цели в пределах радиуса разлёта осколков. Однако на момент выпуска 2А42, мощность боекомплекта была достаточной для поражения всей легкобронированной техники и пехоты противника.

Способность вести длительный и непрерывный огонь позволяла разрушать здания постепенно, в буквальном смысле "кирпич за кирпичом", чтобы вывести из них вражеских боевиков.

Изначально, в комплект боеприпасов для 2А42 входили три типа: осколочно-фугасный воспламеняющийся 3УОФ8, осколочно-трассирующий 3УОР6 и бронебойно-трассирующий 3УБР6. ОФЗ имел массу 389 г, включая 49 г взрывчатки A-IX-2. Этот снаряд был эффективен для уничтожения небронированной техники и позволял поджигать для гарантированного уничтожения как транспортные средства, так и их грузы. ОТ весом 385 г включал 11,6 г взрывчатки и трассер с временем горения в 10 с. Оба эти снаряда имели самоликвидацию. БТ весил 400 г и имел трассер с горением в 3,5 с, на расстоянии 1000 м способен был пробивать, в зависимости от источника, 15-18 мм при угле 60 градусов, что было довольно скромным показателем.

История с новыми бронебойными снарядами затянулась на годы. Изначально, в 1980-х был запущен подкалиберный снаряд 3УБР8 "Кернер", способный пробивать 28 мм брони под углом 60 градусов на расстоянии 1000 м, обладающий начальной скоростью 1100-1120 м/с. Хотя он не представлял собой ничего особенного, основным оставался традиционный 3УБР6. Тем не менее, бронепробиваемость все еще отставала от роста защиты иностранной техники. В 1990-х начали разрабатывать более совершенный 3УБР11 — полноценный оперённый подкалиберный снаряд.

Очень долго занимались разработкой новой бронебойки, и, кажется, ее массовое производство все еще находится в состоянии приостановки, несмотря на то, что она была представлена еще в 2000-х годах. По некоторым данным, она присутствует в некоторых частях, и ее фотографии были опубликованы пользователем MARINIR на форуме Отвага2004. Информации о ней немного, пробиваемость и скорость неизвестны, но предполагается, что может достигать 45 мм под углом 60 градусов на расстоянии в 1 км. Однако данный снаряд появился слишком поздно, и ему будет трудно соперничать с западной техникой.

С другой стороны, новые бронебойные снаряды открывают возможности поражения танков в борт и корму, если они не защищены экранами. В настоящее время также доступны патроны 3УБР10 и 3УОФ21, которые имеют аналогичные характеристики, как у 3УБР6 и 3УОФ8, но с пластиковыми ведущими полукольцами для снижения износа ствола.

В предыдущей части был рассмотрен комплекс "Фагот", поэтому сейчас мы рассмотрим "Конкурс". Он обладает гораздо большей дальностью стрельбы по сравнению с комплексом 9К111, что решает проблемы недостатка дальнобойности. Комплекс "Конкурс" максимально унифицирован с "Фаготом" по пусковой установке. Калибр ракеты 9М113 увеличился с 120 до 135 мм, а длина изменилась с 863 до 1165 мм. Это позволило увеличить дальность стрельбы до 4 км (с выносной пусковой установки БМП 9П135М – 3 км) и среднюю скорость на траектории до 208 м/с.

Пробивающая способность боевого заряда 9Н131 увеличилась до 250 мм при угле 60 градусов и до 600 мм при вертикальной бронеплите. Боезапас для БМП-1 остался тем же и составляет 4 противотанковых управляемых ракеты в трубчатом пусковом контейнере. В своё время этот комплекс был весьма эффективен и продолжает использоваться по сей день, однако он быстро устарел. Это обусловлено не только тем, что ракетная установка располагается над башней, но и появлением динамической защиты и новых танков с толстым композитным бронированием. Проблема была решена в 90-х годах с появлением 9К111М4 "Конкурс-М". Ракета 9М113М с тандемной кумулятивной боевой частью способна пробить до 300 мм при угле 60 градусов и 750–800 мм под прямым углом.

Однако технологии в области бронетехники не стоят на месте, и вскоре "Конкурс-М" также устарел, особенно учитывая появление у иностранных вооруженных сил противотанковых ракет третьего поколения. Тем не менее, он продолжает успешно пробивать старые машины, оснащенные динамической защитой, и может оказаться полезным в локальных конфликтах.

Управляемое вооружение ПТРК, в основном, было востребовано в войсках из-за пушки. Однако из-за специфики установки и участия БМП в войнах, применение управляемого вооружения ПТРК было редким явлением. Оно слишком легко подвергалось выходу из строя из-за осколков и пуль. Конечно, как и сам Конкурс, да и Фагот, устарели. В общем, вооружение БМП-2 вполне соответствовало поставленным задачам, но часто находилось в неизбежной роли отстающего от иностранной техники.

В начале 2000-х годов было принято решение провести достаточно простую модернизацию для устранения этой проблемы. Это привело к созданию в 2006 году БМП-2М с боевым модулем Б05Я01 "Бережок". К сожалению, начало поставок в армию затянулось, и первые серийные машины пошли в войска только в этом году. Тем не менее, несмотря на все плюсы модернизации, вооружение БМП-2М все равно не соответствует требованиям к БМП в 21 веке.

Главное обновление вооружения заключается в установке ПТРК 9K135 "Корнет". По информации производителя, это модификация "Корнет-Э", но на внутреннем рынке, скорее всего, используется "Корнет-Д". Расположение парных пусковых установок на бортах башни позволяет всем ракетам быть готовыми к бою и мгновенно атаковать несколько целей. Также предусмотрен парный пуск, с помощью которого можно поразить две близко расположенные цели или обойти защиту активной защиты. Одна ракета наводится оператором, тогда как другую управляет система управления огнем (по данным армии, возникли определенные проблемы с этим).

Сравнительно с предыдущими ПТРК, теперь доступен широкий ассортимент противотанковых управляемых ракет. Основной вариант – 9М133-1 с дальностью до 5,5 км и 152-мм бронебойной боеголовкой, способной пробить до 1000-1200 мм брони. Если нужно поразить цель на большем расстоянии, можно использовать 9М133М-2, с дальностью до 8 км и проникающей способностью в 1100-1300 мм. Этот ПТУР является самым мощным в отечественном арсенале. Кроме того, появились ракеты с термобарическими взрывчатыми устройствами: 9М133Ф-1, основанный на 9М133-1, и 9М133ФМ-3.

И хотя у последней ракеты бронебойная боеголовка объемом 7 кг, она способна поражать цели на расстоянии до 10 км и оснащена бесконтактным датчиком, что позволяет ей атаковать воздушные цели. Хотя ПТРК "Корнет" уступает современным системам 3-го поколения, он все еще представляет собой весьма мощное и серьезное вооружение.

Бережка имеет необычную особенность в виде установки АГС-30. Его предшественник, АГС-17, активно применялся в Афганистане на бронетехнике и показал себя эффективным в борьбе против пехоты. Во время афганской и чеченской войн некоторые солдаты отмечали, что боекомплект 2А42 недостаточен для продолжительного боя, особенно при необходимости подавления огня. В этом случае машина получает дополнительные 300 гранат, что позволяет оказать огневое давление даже сквозь холмы. Ещё плюс в том, что АГС весит всего 16,5 кг, и масса боеприпасов значительно меньше, чем у снарядов автоматической пушки (347 г против 837 г), что позволяет сильно увеличить огневую мощь при незначительном увеличении массы.

Скорострельность АГС-30 составляет 400 выстрелов в минуту. Она использует боеприпасы ВОГ-17М, ВОГ-30 и новую ГПД-30. Первые две летят на расстояние до 1700 м и содержат 36 и 40 г взрывчатки соответственно, с начальной скоростью 185 м/с. ВОГ-30 обладает лучшим осколочным действием. ГПД-30 является гранатой повышенной дальности, благодаря улучшенной баллистике достигается увеличение дистанции стрельбы до 2100 м, улучшение точности в 1,4 раза и снижение влияния бокового ветра. Замена взрывчатки с A-IX-1 на A-IX-2 привела к увеличению силы взрыва на 15-20%. В результате БМП получила эффективное оружие.

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В конечном итоге можно сказать, что вооружение БМП-2 является классическим и универсальным, широко распространённым по всему миру. Однако на протяжении времени было замечено несколько недостатков, в основном из-за недостаточной модернизации для реагирования на развитие иностранной техники. Необходимость в модернизации привела к установке АГС на БМП-2М, что является своеобразной изюминкой этой машины.

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