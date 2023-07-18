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Геродот Галикарнасский: Я обязан передавать все, что рассказывают мне, но верить всему не обязан.

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Амазонки - это название нации воительниц в классической греческой мифологии. Древнегреческий историк и географ Геродот Галикарнасский (484-425 гг. до н.э.) определял их территорию в области, граничащей со скифской империей, которая сегодня находится на берегах Черного моря. Другие же историографы древности указывали их территорию расселения в Малой Азии, и, в частности, в Каппадокии (Турция) или Ливии. Как и скифы, они прославили себя ловкостью в стрельбе из лука.

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В древнегреческой мифологии себя особенно прославили две самые известные амазонки. Одной из них была Пентасилея - дочь Ареса и царицы амазонок Отреры, отличившаяся в битвах под Троей и воспетая Арктином в эпической поэме «Эфиопида». Другой - ее сестра Ипполита, которая, как ни странно, была лучшей всадницей и лучницей, однако мечтала лишь об одном – простом женском счастье. Амазонки часто изображаются в битвах с греческими воинами в Амазономахиях (битвах амазонок) в классическом искусстве.

В различных исторических и литературных источниках амазонки ассоциировались с различными народами в период Римской Империи и поздней античности. С периода раннего Нового времени (16-18 вв.) их именами стали обозначать женщин-воительниц в целом.

Хорошо известны воинственные амазонки из африканских государств. Так, в Анголе (Ндонго) в XVII столетии жесткой рукой правила Зинга Мбанди Нгола, заключившая союз с голландцами, чтобы нанести поражение португальцам, и прекрасно чувствовавшая себя на поле боя.

Вошли в мировую историю и женщины-воительницы из Королевства Дагомея (современный Бенин), прославившие себя в конце 19 века.

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Они составляли треть дагомейской армии, охраняли короля и были искусными стрелками, славились своей свирепостью. Главным источником дохода в Дагомее была рабортоговля. «Рабское побережье» — так называли этот регион Гвинейского залива европейцы. Согласно нескольким свидетельствам, дагомейские амазонки успешно сражались с иностранным легионом французских солдат, в частности с сенегальскими и габонскими стрелками, особенно в битве при Атчупе. Последняя выжившая амазонка Дагомеи умерла в 1979 году, через четыре года после обретения Дагомеей независимости и переименования в Бенин.

Нередко женщины-амазонки в Африке и Азии служили телохранителями. Так, для охраны короля Сиама Монгкута были наняты 400 представительниц прекрасного пола.

Одиозный ливийский лидер Муаммар Каддафи создал в конце 1980-х годов отряд специально обученных «монахинь революции», которым он доверил охрану собственной жизни.

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Примечательно, что эту идею ливийскому лидеру подсказал его советник, который имел большой опыт в вопросах личной безопасности — Карл Ханс, являвшийся в прошлом офицером восточногерманских спецслужб Штази. При создании такого специализированного подразделения охранниц учитывались такие психологические особенности, как «материнский инстинкт» по отношению к охраняемому, умение именно женщины вовремя распознать чужие эмоции и подозрительные признаки поведения террористов. Служба в этом отряде была не только престижной, но и высокооплачиваемой, из-за чего туда стремились попасть претендентки едва ли не со всего мира. Эффективность такого необычного подразделения была весьма высока. Так, во время одной из атак на ливийского лидера, одна из «монахинь» закрыла его своим, телом, а другие получили ранения разной степени тяжести. Телохранительницы Каддафи исправно несли свою службу до самого падения режима.