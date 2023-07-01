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О чем свидетельствуют европейцам массовые беспорядки во Франции

Инцидент во Франции 27 июня стал очередным бикфордовым шнуром для усиления антифранцузских манифестаций и в странах Африки, особенно в Магрибе.
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С 27 июня во Франции продолжаются массовые беспорядки после убийства полицейскими в пригороде Парижа Нантере 17-летнего алжирского подростка: правоохранители применили оружие на поражение после того, как юноша оказался им подчиниться. Происходящие сейчас во Франции столкновения уже значительно превосходят аналогичный кризис 2005 года.

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                Michel Euler/AP

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Протестующие поджигают здания и автомобили, устраивают стычки с полицией. Из-за случившегося Макрон досрочно покинул Брюссель, где участвовал в саммите Евросоюза, отменив свою пресс-конференцию, и спешно вернулся во Францию.

Полиция и жандармы только за истекшую ночь задержали во Франции 994 участника беспорядков, в дополнение к более чем тысячи ранее. Постоянно увеличивается количество пострадавших представителей правопорядка страны - около 80 полицейских и жандармов  только минувшей ночью. СМИ Франции указывают, что число пострадавших представителей правопорядка уже исчисляется в 249 сотрудников, а также 2 тыс. автомобилей и почти 500 различных зданий. В последние дни самые крупные беспорядки происходили в Париже и его пригородах, Марселе, Лионе, Сен-Этьене, Тулузе, Бордо, а также в Сен-Дени.

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В «знак солидарности» против убийства алжирского подростка во Франции, молодые представители стран Магриба и мигранты из других африканских стран учиняют беспорядки в соседних европейских государствах, обвиняя французские власти в «этнической, расовой войне».

Особенно активно такие манифестации проходят в Бельгии, где в последние дни главы государств и правительств ЕС под натиском Вашингтона обсуждают события на Украине, усиление антироссийских санкций, и совершенно ничего не говорят о внутренних проблемах самой Европы, в том числе и событиях во Франции. По сообщениям бельгийских СМИ, наиболее «жаркие выступления» проходят в квартале Брюсселя – Аннисенс, где властям даже пришлось временно закрыть станцию метро. Манифестанты нападают на полицейских, забрасывая их камнями брусчатки, бельгийская полиция стала активно арестовывать протестующих.

Инцидент во Франции 27 июня стал очередным бикфордовым шнуром для усиления антифранцузских манифестаций в странах Африки, особенно в Магрибе. Там возобновились демонстрация неприязни этого региона к проводимой Елисейским дворцом и лично президентом Макроном африканской политике. Особенно обострилась критика миграционной политики Парижа, а вместе с ним и всей Европы, которая в угоду США встала в последний год исключительно в поддержку мигрантов из Украины, полностью пренебрегая проблемами мигрантов из Африки и стран Востока. Все громче звучат обвинения французской и международной миротворческой деятельности  в Африке, в неоколониальном, потребительском подходе Парижа и в целом ЕС к отношениям с африканским континентом.

В связи с происходящими во Франции событиями, президент страны Эммануэль Макрон повторно за короткий период собрал кризисный штаб на совещание. В стране развертывается жесткая кампания контроля социальных сетей, чтобы выявить зачинщиков волнений и уменьшить присоединение к ним новых сторонников. Вместе с тем, власти пока остерегаются вводить режим ЧП. Министр внутренних дел и заморских территорий Франции Жеральд Дарманен объяснил это тем, что у властей «еще имеется в запасе арсенал средств для борьбы с беспорядками, позволяющий обойтись без введения режима ЧП». Он напомнил, что за последние полвека французское правительство вводило такой режим всего четырежды.

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Сегодня не только во Франции, но и во всем Евросоюзе признается провал проводимой верховным представителем ЕС по иностранным делам и вопросам безопасности Жозепом Боррелем политики, а также его заявлений, будто Европа является райским садом. Ведь такой демагогией прикрывается реальное положение вещей, делается вид, что не существует ни неконтролируемого потока мигрантов, ни этнической преступности. А также отсутствие социальных лифтов для молодежи из низов общества, серьезнейшего социального расслоения, которое не оставляет шансов на будущее тем, у кого нет денег и связей.

И об этом сегодня даже говорят отдельные политики, в частности экс-кандидат в президенты Франции Эрик Земмур. Он не стесняется признать, что Франция «находится на пороге гражданской войны», и «это этническая, расовая война, отлично видно, кто в ней задействован».

Но протесты, которые вспыхнули во Франции – это типичная ситуация для многих стран Европы, где в пригородах крупных городов в основном доминирую мигранты. Причем не только что приехавшие, а те, кто живет там уже во втором и даже третьем поколении. Жизнь в таких анклавах очень сложная, есть даже кварталы, куда боится заходить полиция, где не работают законы европейского государства. Жители этих районов не могут получить хорошее образование и получить социальные лифты, они скатываются к маргинальному образу жизни.

                 Фото: кадр из видео / FRANCE 24 / YouTube

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Происходящие во Франции события  показывают, что проблема мигрантов – это вызов не только для этой страны. Сегодня, как и во Франции, значительная часть населения – это мигранты, которые, хотя и получили уже французские, бельгийские или немецкие, например, паспорта, являются выходцами из Африки или стран Востока. Они требуют уважения к своим традициям и социальным проблемам. А также к их религии, а не проявления расизма или религиозного отчуждения, которое, в частности, выражается в акциях по сожжению корана или пасквильных антимусульманских карикатурах, как это в свое время происходило на страницах французского издания «Канар Аншене.

Только жаль, что  идущая на ошейнике США Европа (и Франция в том числе), вошедшая в раж поучения других стран, как им жить, оказывается вынужденной понять свои проблемы через волны таких манифестаций и погромов, которые происходят сейчас.

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ес мигранты волнения во франции провал миграционной политики
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