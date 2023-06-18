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Провал миротворческой деятельности ООН в Африке

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Очередные скандалы разразились в последние дни на трибуне ООН с миротворческой деятельностью этой организации в Африке.

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Так, глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил о решительном требовании этой страны вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) из государства. Выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, малийский министр напомнил, что за более чем десять лет присутствия контингента ООН ситуация с безопасностью в стране только ухудшилась, МИНУСМА создает гораздо больше проблем для населения страны, чем в состоянии решить, миротворцы открыто бездействуют на фоне угроз мирному населению и не достигли ни одной из поставленных целей. При этом Абдулай Диоп подчеркнул, что Вооруженные силы Мали (FAMa), при активном участии России в их подготовке, показывают более высокую эффективность, чем «голубые каски». В этой связи между властями Мали и МИНУСМА существует кризис доверия, миссия ООН провалила свою работу. Эти миротворческие силы стали частью проблем безопасности республики, а не ее решением. В указанных условиях правительство страны просит вывести миротворцев ООН из страны.

Вывод контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) должен состояться в течение ближайших месяцев, заявил на днях министр связи ДРК Патрик Муайя. Такое решение было принято на встрече между правительством африканской республики и заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Критика миссии ООН в этой республике звучит в последние годы особенно отчетливо за ее неспособность противостоять радикалам и отсутствие результатов за время работы с 1999 года. Сотни группировок местных бандформирований делят республику между собой, терроризируют население. Кроме того, сотрудники миссии часто оказываются фигурантами многочисленных преступлений.

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Так, в 2007 году была была обнародована информация, что пакистанские миротворцы продавали оружие и амуницию членам одной из преступных группировок за золото, представители миссии изымали боеприпасы у боевиков, а затем отдавали обратно в обмен на драгоценный металл.

Кроме того, весьма часто миротворцы совершали преступления на сексуальной почве. Одно из таких расследований опубликовал в 2021 году коллектив африканских и западных специалистов-конфликтологов, выявивший многочисленные случаи насилия над женщинами и детьми со стороны миротворцев в Конго. Согласно опубликованным сведениям, только с 2007 по 2021 год сотрудники МООНСДРК были обвинены в 405 эпизодах сексуальной эксплуатации.

Масштабное расследование об умышленной пропаже оружия и передаче его сотрудниками МООНСДРК местным бандформированиям за золото и драгоценные камни провело агентство Small Arms Survey. Оно, в частности, показало, что за 2017 год только танзанийские миротворцы "потеряли" более 500 автоматов и около 100000 патронов.

Митинги против присутствия миротворцев проводятся в последние годы в ДРК довольно часто из-за низкой эффективности «голубых касок» МООНСДРК. Одна из таких акций осенью 2022 года закончилась гибелью жителя города Бени, где представители многопрофильной миссии ООН в ДРК открыли огонь по митингующим, вышедшим на демонстрацию с требованием к миротворцам покинуть страну. Один из жителей Бени погиб.

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В указанных условиях власти Демократической Республики Конго намереваются обеспечить помощь национальной армии в осуществлении операций по безопасности с участием региональных сил обороны Восточноафриканского сообщества (ВАС), чье пребывание в государстве было продлено до сентября 2023 года.

О том, что миротворческая деятельность ООН в Африке находится в глубоком кризисе из-за того, что «голубые каски» не только не справляются с задачами, но и регулярно оказываются в центре скандалов, неоднократно в последние годы заявляли представители африканских государств на международной арене. Так, в рамках заседания 76-ой сессии Генассамблеи ООН Центральноафриканская Республика в очередной раз поставила вопрос о неэффективности «голубых касок» в этой стране, о неоднократных обвинениях сотрудников многопрофильной миссии международной организации в ЦАР (MINUSCA) в пособничестве радикалам и в других преступлениях против коренного населения государства.

Многопрофильные комплексные миссии ООН действуют в шести государствах Черного континента, практически ни в одной из них не показывая своей эффективности. «Голубые каски» ООН формируются коалицией нескольких государств по резолюции и с согласия Совета Безопасности ООН, который принимает соответствующее постановление, где всегда оговаривается уровень их полномочий. В ряде случаев миротворцы не имеют даже легкого вооружения, выполняя роль исключительно наблюдателей. По данной причине также во многих государствах Черного континента весьма часто проходят митинги против присутствия «голубых касок». Например, с июля 2022 года наиболее активные протестные демонстрации происходят в провинции Северное Киву ДРК, где многопрофильная миссия миротворческих сил ООН действует там с 1999 года. Значительная часть населения ДРК, особенно на востоке страны, где наиболее активно действуют террористические группировки и бандформирования, требует изменения мандата сил ООН с тем, чтобы они могли вести прямые военные действия против боевиков, а не ограничивались лишь логистической поддержкой конголезской армии.