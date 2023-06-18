Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

О провале миротворческой деятельности ООН в Африке

Очередные скандалы разразились в последние дни на трибуне ООН с миротворческой деятельностью этой организации в Африке.
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

Провал миротворческой деятельности ООН в Африке

реклама

Очередные скандалы разразились в последние дни на трибуне ООН с миротворческой деятельностью этой организации в Африке.

Секс, геноцид и миротворчество Почему в мире недовольны «голубыми касками» ООН: Политика: Мир: Lenta.ru

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

Так, глава МИД Мали Абдулай Диоп заявил о решительном требовании этой страны вывода контингента многопрофильной комплексной миссии ООН (МИНУСМА) из государства. Выступая на заседании Совета Безопасности Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке, малийский министр напомнил, что за более чем десять лет присутствия контингента ООН ситуация с безопасностью в стране только ухудшилась, МИНУСМА создает гораздо больше проблем для населения страны, чем в состоянии решить, миротворцы открыто бездействуют на фоне угроз мирному населению и не достигли ни одной из поставленных целей. При этом Абдулай Диоп подчеркнул, что Вооруженные силы Мали (FAMa), при активном участии России в их подготовке, показывают более высокую эффективность, чем «голубые каски». В этой связи между властями Мали и МИНУСМА существует кризис доверия, миссия ООН провалила свою работу. Эти миротворческие силы стали частью проблем безопасности республики, а не ее решением. В указанных условиях правительство страны просит вывести миротворцев ООН из страны.

Вывод контингента многопрофильной комплексной миссии ООН в Демократической Республике Конго (МООНСДРК) должен состояться в течение ближайших месяцев, заявил на днях министр связи ДРК Патрик Муайя. Такое решение было принято на встрече между правительством африканской республики и заместителем генерального секретаря ООН по миротворческим операциям Жан-Пьером Лакруа. Критика миссии ООН в этой республике звучит в последние годы особенно отчетливо за ее неспособность противостоять радикалам и отсутствие результатов за время работы с 1999 года. Сотни группировок местных бандформирований делят республику между собой, терроризируют население. Кроме того, сотрудники миссии часто оказываются фигурантами многочисленных преступлений.

реклама

Так, в 2007 году была была обнародована информация, что пакистанские миротворцы продавали оружие и амуницию членам одной из преступных группировок за золото, представители миссии изымали боеприпасы у боевиков, а затем отдавали обратно в обмен на драгоценный металл.

Кроме того, весьма часто миротворцы совершали преступления на сексуальной почве. Одно из таких расследований опубликовал в 2021 году коллектив африканских и западных специалистов-конфликтологов, выявивший многочисленные случаи насилия над женщинами и детьми со стороны миротворцев в Конго. Согласно опубликованным сведениям, только с 2007 по 2021 год сотрудники МООНСДРК были обвинены в 405 эпизодах сексуальной эксплуатации.

Масштабное расследование об умышленной пропаже оружия и передаче его сотрудниками МООНСДРК местным бандформированиям за золото и драгоценные камни провело агентство Small Arms Survey. Оно, в частности, показало, что за 2017 год только танзанийские миротворцы "потеряли" более 500 автоматов и около 100000 патронов.

Митинги против присутствия миротворцев проводятся в последние годы в ДРК довольно часто из-за низкой эффективности «голубых касок» МООНСДРК.  Одна из таких акций осенью 2022 года закончилась гибелью жителя города Бени, где представители многопрофильной миссии ООН в ДРК открыли огонь по митингующим, вышедшим на демонстрацию с требованием к миротворцам покинуть страну. Один из жителей Бени погиб.

реклама

В указанных условиях власти Демократической Республики Конго намереваются обеспечить помощь национальной армии в осуществлении операций по безопасности с участием региональных сил обороны Восточноафриканского сообщества (ВАС), чье пребывание в государстве было продлено до сентября 2023 года.

О том, что миротворческая деятельность ООН в Африке находится в глубоком кризисе из-за того, что «голубые каски» не только не справляются с задачами, но и регулярно оказываются в центре скандалов, неоднократно в последние годы заявляли представители африканских государств на международной арене. Так, в рамках заседания 76-ой сессии Генассамблеи ООН Центральноафриканская Республика в очередной раз поставила вопрос о неэффективности «голубых касок» в этой стране, о неоднократных обвинениях сотрудников многопрофильной миссии международной организации в ЦАР (MINUSCA) в пособничестве радикалам и в других преступлениях против коренного населения государства.

Многопрофильные комплексные миссии ООН действуют в шести государствах Черного континента, практически ни в одной из них не показывая своей эффективности. «Голубые каски» ООН формируются коалицией нескольких государств по резолюции и с согласия Совета Безопасности ООН, который принимает соответствующее постановление, где всегда оговаривается уровень их полномочий. В ряде случаев миротворцы не имеют даже легкого вооружения, выполняя роль исключительно наблюдателей. По данной причине также во многих государствах Черного континента весьма часто проходят митинги против присутствия «голубых касок». Например, с июля 2022 года наиболее активные протестные демонстрации происходят в провинции Северное Киву ДРК, где многопрофильная миссия миротворческих сил ООН действует там с 1999 года. Значительная часть населения ДРК, особенно на востоке страны, где наиболее активно действуют террористические группировки и бандформирования, требует изменения мандата сил ООН с тем, чтобы они могли вести прямые военные действия против боевиков, а не ограничивались лишь логистической поддержкой конголезской армии.

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

провал миротворческой деятельности оон в африке
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
80
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный штаб ВСУ обсуждает вариант приостановления контрнаступления до получения авиации и ПВО
43
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
22
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
34
Выстрел российского боеприпаса проломил башенную броню Leopard 2А4, выведя танк из строя
49
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
46
Путин: у Киева нет шансов на успешное контрнаступление
6
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
7
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
15
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
9
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
7
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
1
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
Пользователи снова сообщают о сгоревших кабелях 12VHPWR на RTX 4090
6
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
8
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
2
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3

Популярные статьи

Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
34
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
269
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
10
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
26
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
6
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
+
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5
О некоторых мусорных криптовалютах стоимостью от одной миллионной цента
3

Сейчас обсуждают

хахахер
19:20
поздно,уже обкакалась украина с этим наступлением
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
Sash33
19:19
@"Четырехъядерные процессоры не просто перестали обеспечивать комфортный фреймрейт — чрезвычайно низкие просадки по показателям 0,1 и 1% FPS делают игровой процесс абсолютно неиграбельным."(с) Да чё т...
10-ядерный Xeon E5 2666 v3 за 2000 рублей практически не уступил в играх 18-ядерному Xeon E5 2696 v3
хахахер
19:17
пиндосам надо китай разграбить,а иначе им хана щас.А Украина это тоже заход на Китай своеобразный,пиндосы пока Россию не одолеют,с Китаем тоже не смогут справится
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
Китя.
19:17
Дед Арни. Начальник австрийской полиции, почтовый инспектор, член штурмовых отрядов и офицер полевой жандармерии.
Шварценеггер считает, что он мог бы без труда победить на следующих выборах в США
Pilat2009
19:14
Насколько помню,эти танки не вывезли,а просто походили вокруг них.Тут можно вспомнить т-90 у дверей казино в Америке.Или захваченные танки во время отступления
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
goro
19:12
Сектанты какие-то со своей виртуальной мумией.
В России создана нейросеть «Жириновский»
overclockers
19:12
ну как есть уж... времена были тяжелые - мы писали как могли
ВСУ заняли Пятихатки - передовой форпост первой линии обороны, расположенный в низине
DonCarleone
19:11
3 мировая плавно перетекает на тайвань?)
Российские войска захватили танк Леопард 2А4 и БМП Бредли под Ореховым
overclockers
19:11
на почте служил фашикОм...
Шварценеггер считает, что он мог бы без труда победить на следующих выборах в США
DonCarleone
19:09
цветущий сад превратим в джунгли
В ЕС нет денег на гуманитарные программы из-за помощи Украине
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем