Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое

В ЕС нет денег на гуманитарные программы из-за помощи Украине

Встав на неприкрытый русофобский путь углубления противостояния с Россией, в том числе и в военной сфере, нынешние лидеры Евросоюза уже потратили на Украину около двух десятков миллиардов долларов в ущерб социальным интересам собственных граждан и развитию сотрудничества с Глобальным Югом.
[ ] для раздела Блоги
+
iPhone 14 128Gb - цена УПАЛА на порядок
RTX 3070 за копейки в Регарде - смотри
120 "/ 254 см лазерный TV Hisence дешево - смотри
MSI 4060 Ti за копейки, надо брать
Еще одна дешевая MSI RTX 4060 Ti
-35% на 55" ТV Philips 4K Ultra HD = дешевле 30 тр
- 18 000р на новейшую RTX 4060 Ti
За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.

В ЕС нет денег на гуманитарные программы из-за помощи Украине

реклама

Встав на неприкрытый русофобский путь углубления противостояния с Россией, в том числе и в военной сфере, нынешние лидеры Евросоюза уже потратили на Украину около двух десятков миллиардов долларов в ущерб социальным интересам собственных граждан и развитию сотрудничества с Глобальным Югом.

Денег нет: ЕС сокращает помощь Киеву - РИА Новости Крым, 15.07.2022

рекомендации
iPhone 14 256Gb - цена снижена на порядок
RTX 3070 Gigabyte дешевеет несмотря на курс
-30% от первоначальных цен 4060 Ti - пора брать
iPad Pro 2022 - 273 тыс рэ! Cмотри что за зверь
75" Телевизор 3840 x 2160, LED за 65 тр
!! 30 тр цена 65" TV Hyundai 3840 x 2160 LED
Xiaomi 12 - цена рухнула ВДВОЕ, надо брать
iPhone 14 Pro Max - цена в рублях пошла вниз
Слив RTX 3070 Gigabyte с мегаскидкой
13900K в Регарде дешевле чем при курсе 60
-30% на стиралку Бош 4 серии
iPhone 14 Pro дешевеет в рублях тоже смотри
В ДВА раза упала цена на хороший холодос Midea
RTX 3070 за 40 с началом = надо брать
-300 000 на бешеный принтер HP Color LaserJet
Слив RTX 4060 Ti Gigabyte <b>по цене</b> 3060 Ti
-40% на Xiaomi 12X 256Gb в Ситилинке - надо брать
Компы в сборе от 10 до 500 тр в Ситилинке
Втрое упала цена SSD 2Tb Netac

По крайней мере, о выделении Евросоюзом за время СВО 13 млрд долларов на военную помощь Киеву указал 4 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Борреллем. И такие средства продолжают выделяться Киеву, подчеркнул Э.Блинкен.

Так, в начале мая Совет ЕС подтвердил выделение дополнительно 1 млрд евро на военное оснащение киевского режима через Европейский фонд мира. В официальном сообщении в частности указывалось, что эта «помощь»  будет направлена на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, при запросе, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности.

реклама

В Институте международных отношений (PISM) Польши в конце 2022 года был, по сообщению RT, подготовлен доклад о вызовах для системы сотрудничества ЕС с развивающимися странами, где подчеркивалось, что из-за значительной финансовой помощи Украине, не являющейся членом ЕС, европейская помощь другим государствам и сотрудничество с ними могут сократиться.  Так, по данным польского аналитического центра было отмечено, что, с начала проведения Россией спецоперации по денацификации Украины с февраля 2022 года, ЕС выделил около €19,7 млрд на гражданскую помощь и €3,1 млрд на военную помощь Украине, что намного больше, чем €620 млн, обещанных Киеву в рамках Многолетней финансовой программы ЕС на 2021—2027 годы. Такая политика, отмечается в докладе, с одновременным игнорированием прочих кризисов, может отразиться на авторитете ЕС. Особенно на поддержке ЕС со стороны стран Глобального Юга, которые будут все активнее призывать к скорейшему завершению вооружённого конфликта на Украине даже на невыгодных для неё условиях и отмене санкции против России.

И откровенный гнев такой политикой Запада со стороны Глобального Юга уже был проявлен в апреле месяце после выделения Международным валютным фондом (МВФ) транша более чем в 15 млрд долларов Украине. Об этом, в частности, рассказывало издание Bloomberg, отметившее, что такие действия стали серьезной проблемой для Запада, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.

Сегодня в Европе уже не скрывают, что подобная русофобская политика ЕС в односторонней поддержке Украины не может не сказываться на внутреннем финансировании и на распределении средств. Признается, что по этой причине и в силу навязанных Вашингтоном Европе антироссийских санкций ослабевает финансовый поток, который ранее направлялся на поддержание связей ЕС с другими странами. В то время, как даже неглубокое погружение в историю показывает, что около 20 лет назад основным направлением деятельности ЕС было укрепление связей, в частности, со странами Северной Африки, которых сейчас нет.

Проводимая сейчас ЕС политика не только истощает финансовые средства ЕС, но и пагубно влияет на собственную безопасность Европы, так как из-за значительных поставок оружия и боеприпасов Украине вооруженный конфликт в Европе только разрастается и истощает собственные военные запасы ЕС.

реклама

В этой связи политизированные призывы отдельных европейских политиков к увеличению помощи Украине  встречают все большее отторжение среди европейцев. Так, недавнее заявление министра иностранных дел Франции о планах Парижа по восстановлению Украины не вызвали у читателей французских СМИ энтузиазма. Многие из них, особенно накануне запланированной на 21 июня в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины, говорят о выброшенных средствах, призывают прекратить трату денег, которых уже нет, и финансирование заранее проигранного конфликта с Россией, вспомнить о нанесенном преступным киевским режимом ущербе Донбассу.

О том, что казне Германии из-за «помощи Украине» нанесен серьезный ущерб, открыто говорят и в Германии. В частности,  министр финансов Германии Линднер попросил больше не беспокоить Берлин просьбами о выплатах Евросоюзу, сообщают немецкие СМИ. А причина проста: закончились финансовые ресурсы, все потрачено «на помощь Украине».

 

За пост начислено вознаграждение
Этот материал написан посетителем сайта, и за него начислено вознаграждение.
Подпишитесь на наш канал в Яндекс.Дзен или telegram-канал @overclockers_news - это удобные способы следить за новыми материалами на сайте. С картинками, расширенными описаниями и без рекламы.

реклама

Оценитe материал
Добавить в закладки

Теги

ес и глобальный юг провал политики поддержки киевского режима русофобская политика ес
предыдущая запись
следующая запись

Комментарии Правила

Лента материалов

Обзор вертикального пылесоса ILIFE W90
3
Обзор и тестирование корпуса AeroCool Delta
20
Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
80
Обзор и тестирование материнской платы MSI MAG Z790 Tomahawk WIFI
11
Обзор звуковых карт Creative Sound Blaster
123
Обзор сетевого хранилища TerraMaster F4-423
8
Обзор USB-разветвителя Streamplify HUB CTRL 7
3
Главные игры мая 2023 года
16
Обзор и тестирование блока питания MSI MPG A1000G PCIE5
26
Обзор робота-пылесоса ILIFE T10s
+

Интересные материалы

Обзор и тестирование видеокарты MSI GeForce RTX 4070 Gaming X Trio
7 июня 2023 80

Возможно вас заинтересует

Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Генеральный штаб ВСУ обсуждает вариант приостановления контрнаступления до получения авиации и ПВО
43
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
21
Выстрел российского боеприпаса проломил башенную броню Leopard 2А4, выведя танк из строя
49
Евгений Пригожин объяснил, почему ЧВК Вагнер не планирует подписывать контракт с МО
44
The New York Times: «Аллигаторы» Ка-52 сжигают колонны танков, а умные авиабомбы ломают оборону ВСУ
33
Путин: у Киева нет шансов на успешное контрнаступление
6
Spiegel рассказал, на какие уловки идут экипажи танков Leopard, чтобы не идти в контрнаступление ВСУ
7
В мобильном приложении домашней системы безопасности нашли крупную уязвимость
+
Макрон попросил наследного принца Саудовской Аравии «повлиять» на Россию касательно Украины — СМИ
7
Венгрия отказалась от покупки РСЗО HIMARS после игнора со стороны Соединенных Штатов
9
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
14
Пользователи снова сообщают о сгоревших кабелях 12VHPWR на RTX 4090
6
Morgan Stanley: серверный сегмент будет основным локомотивом роста выручки NVIDIA в ближайшие пять лет
+
Оверклокер CENS впервые преодолел 3,9 ГГц по GPU с видеокартой iGame RTX 4090 LAB OC от Colorful
+
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
7
Видеокарта ASRock Radeon RX 7800 XT появилась на сайте EEC
2
Дмитрий Песков: санитарная зона на Украине будет зависеть от дальности ее вооружений
9
В Киеве планируют удары ракетами Storm Shadow по аэродромам армейской авиации ВКС РФ
8
Власти обсуждают запрет на параллельный импорт смартфонов Samsung и LG
1
США проспонсируют для Украины покупку дальнобойных ракет ATACMS с дальностью пуска до 300 км
3

Популярные статьи

Малый объем видеопамяти у видеокарт - мифы и реальность
33
О трёх мини сериалах по С Кингу: "Особняк "Красная роза", "Участь Салема" и "Буря столетия"
10
Что будет с экономикой России в 2024 году - моё мнение, рассказываю простыми словами
269
Крупные фильмы Marvel Interteiment на 2024-2025 год
10
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
25
ArtMoney - учимся взламывать игры
14
Phenom X4 пятнадцать лет спустя
6
Испанская пресса: Биолаборатории США релоцируются в Казахстан после начала СВО
8
Подрыв Турецкого Потока диверсантами Украины при разведподдержке США становится все более вероятным
5
Израиль разрабатывает систему ПРО, способную перехватывать гиперзвуковые ракеты — Sky Sonic
+

Сейчас обсуждают

хахахер
17:39
линию суровикина,хер пройдёшь,с минными полями и зубьями
ВС РФ отразили мощный удар ВСУ на Запорожском направлении, уничтожив свыше сотни единиц военной техники
ЧатоБот
17:38
Гори-гори ясно..!
Видео: уничтожение техники ВСУ во время отражения наступления на Запорожском направлении
Alexbatz
17:34
Просто за последнее время репутация западной техники практически обнулилась. События в Малороссии показали чего она реально стоит. Что делать в этой ситуации? Врать, конечно врать!
Запад называет старые AMX-10RC "Снайперской машиной против российских танков"
Виктор Жильцов
17:33
Укры просто насрут в танках и разбегутся из них в разные стороны, как из Леопардов. Хорош уже своих мужиков истреблять! Валите Зеленского с его хунтой и живите мирно, восстанавливая все разрушения.
Почему Израиль не продаст Украине 200 танков Merkava, и как ВСУ получат 200 единиц М84 и Т-80УК
Vorvort
17:33
2025 - женщины заявили о домогательствах фонарных столбов. 2030 - женщины заявили о том что эротические сны мужчин являются изнасилованием и потребовали изолировать мужчин. 2035 - феминизм оюъявлен в ...
Financial Times: женщины заявили о домогательствах делегатов конференции ООН в 2022 году
Роман Веселов
17:32
А что если выключить dlss на 2080 с лучами? Ах да, она не запустит игру.
Раскрыты минимальные системные требования Starfield — "пролетают" даже владельцы GeForce GTX 1070
Михаил Головинский
17:31
противник тоже может сесть в оборону и так можно десятилетиями сидеть
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
Простолюдин
17:31
это гениально :-)
Самая горячая сборка лета 2023 года на NVIDIA + Intel за 70 000р для любых игр в разрешении 1080р
УдалЁн
17:30
Ты и под видео насрал и тут, отработал свои 2 доллара?
Боец "Север" записал на видео поражение Leopard своим выстрелом из ПТРК Корнет
Максим Исуков
17:27
По-моему лучше сидеть в обороне , это целесообразно для истощения противника и только на ослабленного врага идти в наступление
Российская армия учится на ошибках и меняет тактику - The New York Times
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем