В ЕС нет денег на гуманитарные программы из-за помощи Украине
В ЕС нет денег на гуманитарные программы из-за помощи Украине
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Встав на неприкрытый русофобский путь углубления противостояния с Россией, в том числе и в военной сфере, нынешние лидеры Евросоюза уже потратили на Украину около двух десятков миллиардов долларов в ущерб социальным интересам собственных граждан и развитию сотрудничества с Глобальным Югом.
По крайней мере, о выделении Евросоюзом за время СВО 13 млрд долларов на военную помощь Киеву указал 4 апреля госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен по итогам встречи с главой дипломатии ЕС Жозепом Борреллем. И такие средства продолжают выделяться Киеву, подчеркнул Э.Блинкен.
Так, в начале мая Совет ЕС подтвердил выделение дополнительно 1 млрд евро на военное оснащение киевского режима через Европейский фонд мира. В официальном сообщении в частности указывалось, что эта «помощь» будет направлена на снабжение ВСУ артиллерийскими снарядами калибра 155 мм и, при запросе, ракетами, которые будут совместно закуплены странами ЕС у европейской военной промышленности.
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В Институте международных отношений (PISM) Польши в конце 2022 года был, по сообщению RT, подготовлен доклад о вызовах для системы сотрудничества ЕС с развивающимися странами, где подчеркивалось, что из-за значительной финансовой помощи Украине, не являющейся членом ЕС, европейская помощь другим государствам и сотрудничество с ними могут сократиться. Так, по данным польского аналитического центра было отмечено, что, с начала проведения Россией спецоперации по денацификации Украины с февраля 2022 года, ЕС выделил около €19,7 млрд на гражданскую помощь и €3,1 млрд на военную помощь Украине, что намного больше, чем €620 млн, обещанных Киеву в рамках Многолетней финансовой программы ЕС на 2021—2027 годы. Такая политика, отмечается в докладе, с одновременным игнорированием прочих кризисов, может отразиться на авторитете ЕС. Особенно на поддержке ЕС со стороны стран Глобального Юга, которые будут все активнее призывать к скорейшему завершению вооружённого конфликта на Украине даже на невыгодных для неё условиях и отмене санкции против России.
И откровенный гнев такой политикой Запада со стороны Глобального Юга уже был проявлен в апреле месяце после выделения Международным валютным фондом (МВФ) транша более чем в 15 млрд долларов Украине. Об этом, в частности, рассказывало издание Bloomberg, отметившее, что такие действия стали серьезной проблемой для Запада, поскольку его попытки помочь Украине только усугубляют ситуацию.
Сегодня в Европе уже не скрывают, что подобная русофобская политика ЕС в односторонней поддержке Украины не может не сказываться на внутреннем финансировании и на распределении средств. Признается, что по этой причине и в силу навязанных Вашингтоном Европе антироссийских санкций ослабевает финансовый поток, который ранее направлялся на поддержание связей ЕС с другими странами. В то время, как даже неглубокое погружение в историю показывает, что около 20 лет назад основным направлением деятельности ЕС было укрепление связей, в частности, со странами Северной Африки, которых сейчас нет.
Проводимая сейчас ЕС политика не только истощает финансовые средства ЕС, но и пагубно влияет на собственную безопасность Европы, так как из-за значительных поставок оружия и боеприпасов Украине вооруженный конфликт в Европе только разрастается и истощает собственные военные запасы ЕС.
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В этой связи политизированные призывы отдельных европейских политиков к увеличению помощи Украине встречают все большее отторжение среди европейцев. Так, недавнее заявление министра иностранных дел Франции о планах Парижа по восстановлению Украины не вызвали у читателей французских СМИ энтузиазма. Многие из них, особенно накануне запланированной на 21 июня в Лондоне международной конференции по восстановлению Украины, говорят о выброшенных средствах, призывают прекратить трату денег, которых уже нет, и финансирование заранее проигранного конфликта с Россией, вспомнить о нанесенном преступным киевским режимом ущербе Донбассу.
О том, что казне Германии из-за «помощи Украине» нанесен серьезный ущерб, открыто говорят и в Германии. В частности, министр финансов Германии Линднер попросил больше не беспокоить Берлин просьбами о выплатах Евросоюзу, сообщают немецкие СМИ. А причина проста: закончились финансовые ресурсы, все потрачено «на помощь Украине».
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