В Китае разработана новая система противоракетного заграждения, которая за считанные секунды способна уничтожить стаи дронов, ракет, группировки низколетящих вертолетов и самолетов.

По мере того как военные конфликты приспосабливаются к все более разнообразным воздушным угрозам, Пекин предложил свое решение этой проблемы.

Как сообщают китайские СМИ, в этой стране разработана новая активная система противоракетного заграждения, включающая в себя защиту от беспилотных летательных аппаратов, которая за считанные секунды способна уничтожить стаи дронов, ракет и группировки низколетящих вертолетов и самолетов. Система противовоздушной обороны, получившая полное название anti-drone swarm и anti-missile barrage weapon system, представлена в апрельском выпуске журнала Modern Weapons. Как сообщается, эта система защиты специально разработана для предотвращения насыщенных воздушных атак, в частности, шквала беспилотников, ракет и других воздушных объектов противника на малых высотах.

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Ю Бинь, главный конструктор этой инновационной системы, заявил в интервью СМИ, что "заградительный огонь", которым стреляет оружие, представляет собой стену из снарядов, выпускаемых с помощью уникальной системы из 16 стволов, способных вести непрерывный огонь и накрыть все приближающиеся цели. Эта огневая система стреляет не в точку, а по всей зоне воздушных целей, что резко увеличивает шансы на их уничтожение. Каждый залп охватывает большую площадь, а затем постепенно фокусируется на цели, образуя перевернутый конус поражения. Такая стратегия, по его словам, позволяет устранить воздушные угрозы до того, как они приблизятся к защищаемому периметру.

Ю Бинь подчеркнул, что это оружие способно быстро перезаряжаться, обеспечивая плотность огня, контролируемый размер заградительного огня, а также уверенную поддержку войск на маневрах. Эта универсальность обеспечивает быстрое развертывание такого оружия в зонах повышенного риска войск.

Ю Бинь отметил, что указанная система заградительного огня неоднократно демонстрировала свою эффективность в борьбе с роями беспилотников, и результаты показали, что она может сбивать все малогабаритные дроны одним залпом. В дополнение к роям беспилотников, заградительное оружие также может перехватывать высокоскоростные боеприпасы воздушного базирования.

По сообщению Ю, это оружие также способно противостоять ракетам, минометным снарядам и гаубичным снарядам. По его словам, в то время как основными целями оружия заградительного огня являются приближающиеся воздушные цели, такие как стаи беспилотных летательных аппаратов, низколетящие самолеты, вертолеты и крылатые ракеты, при необходимости этим оружием также можно атаковать наземные или надводные цели. Главный конструктор добавил, что эта система модульная, позволяющая устанавливать ее на грузовики, гусеничную или колесную бронетехнику, а также на военные корабли.

Фу Цяньшао, китайский эксперт по военным вопросам, заявил представителям национальных СМИ, что он видит хорошие перспективы использования для нового оружия, учитывая его экономические преимущества и хорошую эффективность против роев беспилотников и ракет. С учетом того, что беспилотники стали стратегическим оружием на всех фронтах, их низкая стоимость, маневренность и способность преодолевать традиционную защиту создают растущую проблему для ныне существующих систем ПРО. В этих условиях Китаем, по словам Фу, указанным оружием создано более экономичное решение, чем ракеты класса "земля-воздух", для поражения множества целей. По оценкам Фу, новая система заградительного оружия привлекательна не только для отечественных пользователей, но и может быть представлена на международном рынке, поскольку сегодня многие армии должны быть готовыми столкнуться с растущими угрозами, исходящими от беспилотных летательных аппаратов, в том числе и от их тактики роя, будь то в городских районах, в пустыне или в морской акватории.