Китай выпустил программное обеспечение Yaoguang для разработки средств РЭБ , которое считается самым мощным в мире и значительно превосходит своего американского аналога по скорости и эффективности использования памяти.

Недавно Китай выпустил программное обеспечение для разработки средств радиоэлектронной борьбы под названием Yaoguang, которое, по признанию китайских военных экспертов, считается самым мощным в мире и значительно превосходит свой американский аналог по скорости и эффективности использования памяти. Это программное обеспечение, разработанное профессором Ли Бинем и его командой из Китайского университета электронных наук и технологий, уже несколько месяцев предлагается бесплатно, в то время как аналогичное промышленное программное обеспечение в США может стоить сотни тысяч долларов. По сообщению исследователей, участвовавших в проекте, программное обеспечение Yaoguang является кульминацией двух десятилетий работы, которая, по большей части, осталась незамеченной для внешнего мира.

Как сообщается, Yaoguang был разработан для выполнения имитационного анализа излучения многополосных антенн, используемых в новых радарах с фазированной решеткой, всего за 12 минут, в то время как промышленному программному обеспечению в области электромагнетизма в США ANSYS HFSS требуется три часа для выполнения аналогичной задачи. Кроме того, Yaoguang использует менее одной шестой ресурсов памяти по сравнению с американским программным обеспечением.

Это программное обеспечение представляет собой стратегический инструмент для Китая, позволяющий ему теоретически проверять конструкции оружия радиоэлектронной борьбы нового поколения в 15 раз быстрее, чем у Соединенных Штатов или у других международных конкурентов, используя при этом те же вычислительные ресурсы. Программное обеспечение может быть использовано и в других военных целях, например, для анализа характеристик электромагнитного рассеяния. В частности, исследователи продемонстрировали, что Yaoguang может анализировать характеристики электромагнитного рассеяния крупного авианосца с электромагнитной катапультой, обеспечивая более высокий уровень детализации и сокращая время обработки на треть по сравнению с программным обеспечением США.

“Являясь одной из семи наиболее актуальных и критичных базовых технологий, промышленное программное обеспечение Yaoguang привлекло большое внимание в стране”, - пишут исследователи в рецензируемой статье, опубликованной в журнале Университета электронных наук и технологий Китая.

Как сообщают западные СМИ, предоставление бесплатной версии Yaoguang в течение нескольких месяцев направлено на расширение использования этого программного обеспечения в Китае и других регионах мира. Эта стратегия может не только укрепить технологическую независимость Китая, но и разрушить мировой рынок программного обеспечения для промышленного проектирования, на котором доминируют дорогие западные продукты.

При поддержке этого проекта Yaoguang быстро развивается и начинает заменять западные продукты. Основными мировыми игроками в разработке программного обеспечения для электронного оружия являются американские и израильские компании, являющиеся лидерами в области обороны и передовых военных технологий. Такие компании, как Lockheed Martin, Northrop Grumman и BAE Systems, вкладывают значительные средства в разработку сложного программного обеспечения для проектирования электронного оружия, включая системы радиоэлектронной борьбы, киберзащиты и искусственного интеллекта, применяемые в военной сфере. Эти компании тесно сотрудничают с западными правительствами и вооруженными силами для создания инновационных решений, отвечающих современным вызовам безопасности. В то же время новые игроки, такие как Китай, через такие компании, как китайская корпорация авиационной промышленности, быстро приобретают все большее значение в этом стратегическом секторе.