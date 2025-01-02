Западные СМИ обращают внимание на боевое использование Украиной высокоточных бомб AASM-250 "Хаммер" французского производства.

Из западноевропейских стран Франция уступает, пожалуй, лишь Германии в объеме и разнообразии военной помощи Украине после начала СВО. Еще весной 2024 года Министерство обороны Франции сообщало, что за первые два года СВО военная поддержка Парижем Киева составила более €3,8 млрд ($4,1 млрд). Тогда во французском военном ведомстве уточнили, что военные поставки для ВСУ преследовали главную цель: доставка военной помощи в полном объеме (техника в комплекте с боеприпасами, обучение и техническое обслуживание), укрепление украинской армии и усиление ее противостояния России в СВО. Минобороны Франции также, под лозунгом якобы обеспечения безопасности Восточной Европы, приняло в течение последних двух лет активное участие в наземном развертывании вооруженных сил НАТО в Румынии и Эстонии, развертывании авиации в Литве и постоянном морском присутствии в Балтийском и Средиземном морях.

Осознавая главную угрозу для Украины в действиях российской авиации и ракетных войск, Франция в своей военной поддержке Киева делает особый акцент в усилении эффективности украинской артиллерии, противовоздушной обороны, в оказании помощи в росте производства и снабжения ВСУ различными беспилотниками, активно подключившись к западной коалиции, ответственной за поставку БПЛА Украине, которая была официально оформлена в середине июня 2024 года в Брюсселе.

В целях усиления наступательных возможностей украинской армии, Франция в последний период расширила поставку ВВС Украины высокоточных бомб AASM-250 "Хаммер" французского производства.

AASM-250 "Hammer" - это управляемый боеприпас весом 250 кг, разработанный компанией Safran Electronics & Defense и предназначенный для нанесения высокоточных ударов на больших дистанциях. Эти бомбы оснащены комплектом наведения и твердотопливным ускорителем, превращающим обычные бомбы в высокоточные боеприпасы.

По оценке французских обозревателей, бомба AASM-250 "Хаммер" является ценным оружием для украинских вооруженных сил. Ее способность наносить удары с высокой точностью и ускоритель бомбы, увеличивающий ее эффективную дальность использования, делают AASM-250 идеальной для запуска с безопасного расстояния.

В этой связи интеграция авиабомб AASM-250 в украинские самолеты советского производства, в частности Су-25, стала в последний период важным аспектом совместной деятельности французских и украинских специалистов.

Как отмечают в украинских СМИ их обозреватели, это преобразование помогает компенсировать сокращение запасов неуправляемых боеприпасов и удовлетворяет меняющиеся тактические потребности украинских военных.

Как отметили на днях украинские и французские СМИ, было задокументировано первое зафиксированное боевое применение высокоточных бомб AASM-250 "Хаммер" украинскими самолетами Су-25. Как отмечают обозреватели обеих стран, установка бомб AASM-250 на украинские самолеты Су-25 представляет собой серьезное усовершенствование ударных возможностей ВВС Украины. Представители украинской авиации, в том числе полковник Сергей Голубцов, глава командования ВВС Украины, подтвердили эту модификацию, заявив: "Наши самолеты Су-25 были модернизированы для использования бомб, оснащенных реактивными двигателями. Это бомбы "Хаммер", и мы используем их очень эффективно".