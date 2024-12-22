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vizir47
Украина использует более миллиона БПЛА для поддержки своих вооруженных сил с 2022 года
СВО в Украине наглядно продемонстрировала преобразующий потенциал беспилотников на поле боя, которые делают боевые операции более эффективными, рентабельными и менее рискованными для вооруженных сил.

По оценкам западных военных экспертов, СВО в Украине наглядно продемонстрировала преобразующий потенциал беспилотников на поле боя. Беспилотники, широко используемые для разведки, нанесения точных ударов и даже автономных атак, доказали свою способность успешно выполнять боевые задачи,  значительно ограничивая степень риска для солдат во время таких операций, как штурмы или зачистка городов, нейтрализация позиции противника до вмешательства наземных войск. Кроме того, СВО подчеркнула важность таких технологий, как искусственный интеллект, которые способны заменить солдат на многочисленных тактических должностях. Уроки, извлеченные из СВО, подтверждают, что технологические инновации переосмысливают военные стратегии, делая операции более эффективными, рентабельными и менее рискованными для вооруженных сил.

Как показывают результаты СВО, всплеск поставок беспилотных летательных аппаратов знаменует собой ключевой шаг в продолжающихся усилиях Украины по модернизации своего военного потенциала, особенно в области воздушного наблюдения, разведки и нанесения высокоточных ударов. Это расширение является частью более широкой стратегии по оснащению вооруженных сил ВСУ передовыми, универсальными беспилотными системами, способными выполнять широкий спектр задач, от сбора разведывательной информации до прямых действий против важных целей.

Согласно оценкам западных военных экспертов, в Украине используется широкий спектр БПЛА для удовлетворения различных потребностей на поле боя. Беспилотники с системой FPV (вид от первого лица), пользующиеся большой популярностью из-за своей низкой стоимости и точности, часто используются в атаках камикадзе на различные объекты. Разведывательные дроны, такие как "Лелека-100" и "Орлан-10", играют решающую роль в сборе разведданных и руководстве артиллерийскими ударами. Более совершенные боевые дроны, такие как "Байрактар TB2" и "Каратель", используются для нанесения точных и автономных ударов. Кроме того, множество модифицированных коммерческих беспилотных летательных аппаратов, часто оснащенных взрывчаткой или легкими грузами, используются для подавления обороны или нанесения ударов по позициям противника, демонстрируя важность этих систем в современной войне.

С начала СВО в феврале 2022 года Украина значительно увеличила производство отечественных беспилотных летательных аппаратов, тем самым повысив свой военный потенциал. От производства семи моделей беспилотных летательных аппаратов в 2022 году, Украина  к 2024 году перешла к производству 67 сертифицированных моделей, выпускаемых примерно 200 отечественными компаниями. К числу известных систем относится БПЛА «Каратель», разработанный основанной ветеранами СВО украинской компанией, который способен нести 3-килограммовую бомбу, предлагая решение для атаки. Разведывательный беспилотник местного производства "Лелека-100" используется с мая 2021 года для обеспечения украинской артиллерии разведданными, повышая точность ударов. Разведывательный беспилотник UJ-22, разработанный компанией Ukrjet, имеет дальность действия 100 км, способен нести гранаты или снаряды и используется для выполнения наступательных задач.

Министерство обороны Украины подчеркнуло, что увеличение поставок БПЛА, как местного производства, так и импортных, является не временной мерой, а долгосрочной стратегией и направлено на обеспечение устойчивого и бесперебойного потока такого вооружения, тем самым укрепляя боевые возможности украинской армии. Министерство обороны уделяет приоритетное внимание этим системам местного производства, признавая их потенциал в обеспечении немедленных тактических преимуществ и долгосрочной эксплуатационной устойчивости.

Одним из наиболее заметных событий 2024 года стало значительное увеличение числа операторов беспилотных летательных аппаратов в украинской армии. Министр обороны Рустем Умеров сообщил, что количество подготовленных операторов беспилотных летательных аппаратов в украинской армии увеличилось в семь раз всего за один год. Этот сдвиг свидетельствует об интенсивном и прагматичном подходе к интеграции беспилотных систем в военные операции,  сигнализирует о более широких преобразованиях в методах ведения современной войны, когда беспилотные системы становятся незаменимыми в стратегии ведения боя, сборе разведданных и оперативном планировании.

Напротив, западные страны, по оценкам их экспертов, инвестируя в такие амбициозные программы, как американские проекты Skyborg и MQ-Next, направленные на разработку автономных и совместных боевых беспилотных летательных аппаратов, еще не достигли такого же уровня оперативной интеграции, как Украина. Темпы обучения операторов остаются низкими, поскольку основное внимание уделяется долгосрочным технологиям, а не их немедленному масштабированию. Аналогичным образом, Китаю, несмотря на его передовые технологические возможности в области таких систем, как WZ-8 и CH-7, еще предстоит приложить усилия в масштабах, сопоставимых с украинским уровнем подготовки операторов. Европа, с другой стороны, демонстрирует неравномерный прогресс в зависимости от страны, с такими национальными инициативами, как соглашение Франции о беспилотниках для противовоздушной обороны, но без единой общеконтинентальной стратегии. 

Хотя программы использования Западом беспилотников демонстрируют прогресс, они, по оценкам западных военных экспертов, не соответствуют масштабу усилий Украины, подчеркивая разрыв между признанием стратегической важности беспилотных летательных аппаратов и их практической интеграцией в военные доктрины.

#сво #военные новости #военное противостояние #бпла в украине
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