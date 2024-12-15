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От 5G к 6G: что ждет глобальную связь в будущем

Эксперт из американской компании Qualcomm в области беспроводной связи делится своими оценками важности перехода глобальной связи от 5G к 6G.
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На фоне активизировавшихся в последнее время обсуждений перспектив для мирового сообщества от перехода глобальной связи от 5G к 6G, Джон Сми из американской компании Qualcomm поделился  своим отношением к этому вопросу.

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Джон Сми является  глобальным руководителем отдела исследований беспроводной связи в Qualcomm,  — компании по разработке и исследованию беспроводных средств связи, а также SoC. Головный офис расположен в Сан-Диего, Калифорния, США. 

Джон Сми, проработавший в Qualcomm более 25 лет,  подчеркивает, что беспроводные “поколения” 3G, 4G, 5G, а теперь и 6G представляют собой прорыв в технологических возможностях. “Каждое поколение приносит пользу пользователям, повышает эффективность и расширяет базовые технологии - от беспроводной связи до вычислительной техники, а теперь и искусственного интеллекта”, - добавил он. Смена поколений беспроводной связи происходит примерно раз в десятилетие. “Эра 4G началась примерно в 2010 году, за ней в 2020 году последовала 5G. Мы ожидаем, что 6G появится в период с 2030 по 2040 год”, - сказал он, указав, что  такие временные рамки позволят стандартизировать технологии и обеспечить совместимость.

Говоря о том, чем 6G будет отличаться от 5G, Джон Сми пояснил, что разница “будет заключаться не только в увеличении скорости передачи мегабит в секунду”. “Речь идет о создании более умной сети, объединяющей передовые вычисления и генеративный искусственный интеллект. Эти технологии коренным образом изменят то, как мы используем беспроводные сети”, - добавил он. “Подумайте о том, что пять лет назад такие приложения, как Zoom, потоковое видео или загрузка в режиме реального времени, были не распространены, - говорит он. - Теперь они стали неотъемлемой частью повседневной жизни. 6G позволит использовать их еще более радикально”.

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Описывая тщательный процесс разработки 6G, Джон Сми отметил, что в настоящее время обсуждаются варианты использования и показатели эффективности 6G.  Примерно через 12 месяцев наступит период исследования Release 20, которое завершится формализованными стандартами к 2029 году. При этом значительную важность будет иметь глобальное сотрудничество через международные организации, такие как 3GPP, в особенности для обеспечения бесперебойной работы устройств и сетей по всему миру.

Экономичность и возможность повторного использования также имеют решающее значение. “Мы фокусируемся на том, чтобы сделать обновления экономически выгодными для поставщиков и операторов, обеспечивая при этом значительные преимущества, которые обещает 6G”, - пояснил Джон Сми. При этом искусственный интеллект (ИИ) сыграет решающую роль в разработке и продвижении 6G. “ИИ не просто улучшает приложения, он улучшает сотовые системы. Начиная с алгоритмов прогнозирования и заканчивая оптимизацией сети, искусственный интеллект сделает сети умнее, адаптивнее и эффективнее”, - отметил он. “Это создает более интеллектуальные возможности, снижает зависимость от облачных вычислений и позволяет принимать решения в режиме реального времени”, - добавил Джон Сми.

Говоря о подключении к глобальной сети в сельской местности, Джон Сми заверяет, что 6G сосредоточится на улучшении покрытия и пропускной способности в районах с недостаточным уровнем обслуживания. Он также подчеркнул роль спутниковой интеграции. “Взаимодействие спутниковой и сотовой связи становится все более тесным. Такие технологии, как внеземные сети (NTN), дополнят традиционные сети, обеспечивая глобальное покрытие даже в отдаленных районах”, - добавил он.

Энергоэффективность является основным направлением для 6G. “Сегодня компании измеряют количество энергии на бит, чтобы оптимизировать количество энергии, используемой для передачи данных”, - объясняет Сми. “Искусственный интеллект играет здесь ключевую роль, позволяя сетям работать более эффективно в периоды низкой активности”, - добавил он.

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Сми также описывает такие инновации, как усовершенствованные режимы ожидания устройств и более разумное сетевое планирование: “Синхронизируя время и оптимизируя полосу пропускания, мы делаем устройства и сети более устойчивыми”.

Влияние 6G распространится далеко за пределы персональных устройств. “В таких отраслях, как здравоохранение, сельское хозяйство и обрабатывающая промышленность, произойдут глубокие изменения”, - прогнозирует Джон Сми. Например, 6G позволит пациентам и медицинским работникам обмениваться данными в режиме реального времени. “Речь идет не только о видеозвонках, датчики будут непрерывно передавать данные о состоянии здоровья, создавая более захватывающий и эффективный медицинский опыт”, - добавил Джон Сми.

Дополненная и виртуальная реальность (AR/VR) также выиграют от этого. “К 2030 году слияние физического, цифрового и виртуального миров станет гораздо более значимым. От образования до развлечений 6G позволит использовать ранее немыслимые приложения”, - сказал он. 

 “Страны и компании уже сейчас объединяются для создания единого стандарта. Это гарантирует, что 6G сможет удовлетворить разнообразные потребности - от увеличения ВВП до улучшения здравоохранения и образования”, - сказал Джон Сми. “6G изменит наши способы подключения, вычислений и совместной работы, создавая возможности, о которых мы сегодня можем только догадываться”, - утверждает он.

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qualcomm инновации в it 6g
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