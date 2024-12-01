В публикациях социальных сетей 29 ноября 2024 года запечатлена следующая в Украину крупная партия шведских гусеничных бронетранспортеров PBV 302, перемещающихся недалеко от границы Германии с Польшей.

На видео, опубликованном в социальных сетях 29 ноября 2024 года, запечатлена крупная партия боевых западных бронированных машин, направляющаяся в Украину. На кадрах видно, как колонна шведских гусеничных бронетранспортеров PBV 302 перемещается недалеко от границы Германии с Польшей. Как сообщают немецкие СМИ, эти машины являются частью масштабной поставки военной техники из Швеции, которая обязалась направить 250 единиц PBV 302 для поддержки Украины.

Как сообщается, эта партия бронетранспортеров PBV 302 является частью более крупного пакета военной помощи на сумму 1,3 миллиарда долларов, объявленного Швецией ранее в 2024 году. Пакет также включает 155-мм артиллерийские снаряды и бортовые системы наблюдения для усиления боеспособности ВСУ.

Комментируя указанную передачу Швецией бронетранспортеров PBV 302, западные обозреватели отмечают, что они будут интегрированы в состав украинских формирований в ближайшие месяцы.