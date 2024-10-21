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vizir47
США одобрили продажу Японии ракет RAM Block 2B для усиления ее обороны
США одобрили продажу Японии тактических ракет RAM Block 2B и сопутствующего оборудования на сумму $360 миллионов. Ожидается, что в ближайшее время Японии будет передано до 212 тактических ракет с подвижным корпусом (RAM) Block 2B для усиления ПРО Японии.

Согласно информации, опубликованной правительством США 18 октября 2024 года, Государственный департамент США одобрил продажу Японии тактических ракет RAM Block 2B и сопутствующего оборудования на сумму $360 миллионов. Ожидается, что в ближайшее время Японии будет передано до 212 тактических ракет с подвижным корпусом (RAM) Block 2B. В комплект поставки также войдут вспомогательное оборудование, в том числе комплекты снарядов для управляемых ракет RAM, специализированные транспортные контейнеры, учебное снаряжение, технические руководства и материально-техническая поддержка. Отмечается, что указанная поставка вооружения также поможет создать в Японии центр технического обслуживания среднего уровня (ILMF) для поддержки этих систем.

Указанная поставка осуществляется в соответствии со сделанным в июле с.г. главой Пентагона Ллойдом Остином на  встрече в формате "2+2" между главами внешнеполитических и оборонных ведомств Японии и США заявлением, что Вашингтон подтверждает приверженность защите Японии, в том числе с помощью ядерного оружия. По его мнению, наиболее опасными для Японии являются КНДР, Китай и Россия.

Как отмечают американские военные эксперты, ракетный комплекс RAM Block 2B, который приобретает Япония, должен будет обеспечить ее военно-морские силы высокую адаптивность и передовые оборонительные возможности. Разработанный для противодействия сложным угрозам, ракетный комплекс RAM Block 2B оснащен усовершенствованной двухрежимной головкой самонаведения, использующей как пассивное радиочастотное, так и инфракрасное наведение. Это позволяет ему отслеживать и поражать современные противокорабельные ракеты, даже те, которые используют такие контрмеры, как радиолокационные помехи или инфракрасные ложные цели. Усовершенствованная система наведения позволяет ракете работать в сложных условиях радиоэлектронной борьбы, повышая вероятность успешного перехвата цели.

По своим кинетическим характеристикам RAM Block 2B является сверхзвуковой ракетой, достигающей скорости, превышающей 2 Маха. Высокая маневренность и скорость позволяют ей поражать  ракеты в морской акватории, которые предназначены для того, чтобы уклоняться от радаров при полете на очень малых высотах. Этот потенциал имеет, по мнению Вашингтона, решающее значение, поскольку Япония заявляет о растущей обеспокоенности по поводу развертывания Китаем высокоразвитых противокорабельных ракет, таких как YJ-12, которые представляют значительную угрозу для японских военно-морских сил. В США надеются, что способность RAM противостоять этим быстро движущимся угрозам на близком расстоянии обеспечивает важнейший уровень защиты в зонах повышенного риска, таких как Восточно-Китайское море.

Технологически одним из ключевых достижений варианта  RAM Block 2B является его межконтинентальная связь, которая позволяет ракетам, запускаемым залпом, координировать действия и обмениваться информацией о цели в режиме реального времени. Эта система оптимизирует защиту от комплексных и одиночных ракетных обстрелов за счет повышения эффективности ведения огня. Это особенно важно при использовании тактики насыщения, когда большое количество приближающихся ракет может подавить традиционные системы обороны.

По оценкам американских аналитиков, решение Японии интегрировать RAM Block 2B в свои военно-морские платформы отражает более широкую стратегическую цель создания многоуровневой системы обороны. Модульная конструкция ракеты позволяет устанавливать ее на различные корабли, от небольших патрульных судов до более крупных эсминцев, оснащенных системой Aegis, что усиливает оборонительную сеть японского флота. Обеспечивая возможности ближней обороны, RAM Block 2B дополняет системы дальнего действия, создавая более надежную архитектуру защиты. Такая адаптивность имеет решающее значение для Японии, поскольку она стремится защитить свою морскую территорию от быстро меняющихся ракетных угроз со стороны региональных игроков, таких как Китай и Северная Корея.

Военные эксперты США не исключают, что в готовящийся к передаче Японии комплект вооружения могут войти недавно поступившие на американский рынок усовершенствованные ракеты RIM-116E RAM Block 2B, известные своими расширенными возможностями территориальной обороны, предназначенные для защиты ключевых морских и прибрежных районов от приближающихся ракетных угроз.

 

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