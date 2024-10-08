Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Northrop Grumman интегрирует ИИ в командную систему FAAD для усиления защиты от БПЛА
Корпорация Northrop Grumman повышает защиту от беспилотных летательных аппаратов путем интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в свою систему командования и управления противовоздушной обороной передового района (FAAD).

7 октября 2024 года корпорация Northrop Grumman объявила  о повышении защиты от беспилотных летательных аппаратов путем интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в свою систему командования и управления противовоздушной обороной передового района (FAAD).

Эта новая функция, управляемая искусственным интеллектом, известная как Advanced Battle Manager (ABM), позволяет вооруженным силам принимать решения в режиме реального времени при столкновении со все более сложными угрозами, особенно в рамках задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Picture background

Система командования и контроля противовоздушной обороны передового района объединяет средства противовоздушной обороны малой дальности, противоракетной обороны, артиллерии и минометов, а также задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами .

Это усовершенствование, успешно протестированное весной и летом на испытательном полигоне Юма в Аризоне, призвано упростить операции в условиях высокой интенсивности, укрепляя роль FAAD как ключевого компонента противовоздушной обороны вооруженных сил США и партнеров по НАТО. Как сообщается, благодаря системе Advanced Battle Manager военнослужащие теперь могут принимать важные решения о ведении боевых действий одним щелчком мыши на мобильном планшете, что значительно повышает оперативную гибкость в полевых условиях. Система искусственного интеллекта анализирует данные с нескольких датчиков и мгновенно генерирует оптимизированные комбинации оружия и цели, что позволяет более эффективно бороться с воздушными угрозами, включая рой беспилотных летательных аппаратов. Используя многолетний опыт ведения боевых действий, система ПРО разрабатывает планы действий менее чем за четверть секунды, что является критически важной скоростью для управления борьбой с многочисленными и одновременными угрозами.

Широко применяемый армией США и союзными ей вооруженными силами, FAAD предназначен для многодоменной интеграции ПРО. Его открытая архитектура поддерживает добавление новых типов оружия и датчиков, повышая адаптивность по мере развития угроз. Это, по мнению американских военных экспертов, гарантирует, что FAAD остается весьма эффективным решением для динамичных боевых условий.

Помимо обработки данных в режиме реального времени, система ПРО также осуществляет непрерывный мониторинг боевого пространства, при необходимости корректируя планы взаимодействия. Эта возможность быстрой и масштабной обработки данных обеспечивает точную координацию, снижая риск дружественного огня, что является приоритетом в операциях с участием союзных войск.

Кеннет Тодоров, вице-президент Northrop Grumman и бывший эксперт по противоракетной обороне ВВС США, подчеркнул важность этого достижения в области искусственного интеллекта для управления сложными, меняющимися угрозами. Он отметил, что это усовершенствование, основанное на искусственном интеллекте, создает упрощенный план взаимодействия, позволяющий военнослужащим быстро и решительно реагировать. «Сотрудничество между Northrop Grumman и армией США отражает общую приверженность обеспечению того, чтобы FAAD оставалась на переднем крае технологий борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечивая скоординированную защиту в режиме реального времени от возникающих угроз», - подчеркнул он.

Система FAAD также поддерживает взаимодействие в рамках Вооруженных сил США и военных сетей союзников, имеет кибернетические сертификаты для повышения безопасности критически важных данных. Она обеспечивает уникальную интегрированную аэрофотосъемку, облегчающую координацию воздушного пространства, предотвращение конфликтов и многодоменное управление огнем. Его модульная конструкция обеспечивает быстрое и экономичное обновление, адаптируясь к меняющимся угрозам. FAAD также обеспечивает гибкость развертывания, подходит для районов с ограниченной коммуникационной инфраструктурой и способен обеспечивать поддержку как в защищенных зонах поддержки, так и в зонах высокой мобильности.

Являясь краеугольным камнем противовоздушной обороны для стационарных и маневренных сил армии США, система FAAD получила распространение по всему миру. Поскольку Northrop Grumman продолжает совершенствовать технологии противовоздушной обороны, FAAD и его Advanced Battle Manager остаются важными инструментами для современного управления воздушными угрозами, интегрируя достижения искусственного интеллекта для оптимизации ПРО.

#военные новости #военное противостояние #борьба сша с беспилотниками #ии в управлении пво
+
Написать комментарий (0)
Израиль развернул новый мобильный высокоэнергетический лазер LITE BEAM от Rafael для борьбы с БПЛА
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Китай находится на пороге технологического прорыва, заявляя о начале освоения кремниевой фотоники
16
The National Interest: советская титановая подводная лодка «Лира», «побила все рекорды и правила»
13
На Казанском авиазаводе запустили исполинские фрезерные станки для производства крупногабаритных деталей
7
Крупнейший в мире продавец стройматериалов сбросил 297 тысяч квадратных метров складских площадей
+
До конца года Нидерланды передадут Украине все обещанные F-16
3
Раскрыта дата премьеры новой экранизации культового рассказа Стивена Кинга "Человек, который бежит"
+
Космический зонд BepiColombo составил карту магнитного поля Меркурия всего за 30 минут
1
Создатель Linux рассматривает возможность исключения файловой системы Bcachefs из состава ядра
5
Геймеры сметают с полок последние остатки GeForce RTX 4080S и 4090 на фоне снятия их с производства
4
Минувшей ночью российская армия ударила по пунктам дислокации ВСУ в тыловой зоне
+
В Москве продают бронированный Mercedes W140 Pullman из гаража ФСО
+
NVIDIA запускает производство RTX 5000 — новое поколение видеокарт выйдет к концу года
4
Видеокарты NVIDIA могут оказаться медленнее, чем предполагалось, и будут основаны на 4-нм узле TSMC
13
Xiaomi выпустила холодильник Mijia Pro Cross 508L с компактным дизайном, сенсорным экраном и HyperOS
+
Википедию вынудили заблокировать страницу Silent Hill 2 Remake из-за вандализма
+
Импортозамещение в России в действии — динамика и первые результаты
+
Стоимость производства смартфонов серии Huawei Mate 70 на 30% дороже, чем iPhone 16
2
Искандер накрыл местоположение ВСУ в Павлограде, спрятанное на местном заводе
+
OnePlus 13 будет оснащен магнитной беспроводной зарядкой
3
В Microsoft назвали "быстрый" способ обновления до Windows 11
+

Популярные статьи

Топ-10 самых надежных моторов в мире
12
Почему я не куплю себе игровую консоль – какими я вижу минусы приставок
52
Итоги гоночного уик-энда 5-6 октября
1
Практика: переустанавливаем Windows без флешки в 2024 году, не потеряв ни одного важного файла
17
DDR5-4800 vs DDR5-6400 – почему покупка более скоростной ОЗУ может не принести вам никакой пользы
20
Как тормозят современные версии Linux в виртуальной машине и решение проблемы
13
Почему я не использую электросамокаты — на это есть 3 причины
+
ASUS ROG Flow X13 GV302XV - как мы создавали сказку о единорогах с помощью искусственного интеллекта
4
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
19
Тихий Дон - любимая книга Иосифа Сталина
7

Сейчас обсуждают

wild cat
15:26
Американцы отлично знали о поражающих факторах ядерного взрыва. У них на стадии проектирования и испытаний погиб не один человек от облучения.
FT: Киев рассматривает уступку территорий в обмен на вступление в НАТО
Белый Орёл
15:25
Хохлы вообще ничего не имели, безвиз дороже обходился чем виза. И только нищий и тупой скакел визжит про безвиз
FT: Киев рассматривает уступку территорий в обмен на вступление в НАТО
wild cat
15:23
С Советского Донбасса я уехал после 3-го класса. Так что расслабься. Да, насчёт Хохлов и выехать. Они до 2022-го имели в европу Безвиз. В USA им визу открывали на 10 лет, а не как мне на 2 года. Нужн...
FT: Киев рассматривает уступку территорий в обмен на вступление в НАТО
VAKT
15:22
с каких пор карбонаты стали "уникальными материалами" ??? Тупые, бестолковые говнописаки, у которых от школьного образования лишь останки. В ЧС.
Марсоход Curiosity обнаружил новые сведения о том, как Марс стал непригодным для жизни
Чатo ---- Бoт
15:22
Да этот их Ссырськiй просто душка, с такой упоротостью удохливает всук, не иначе как на звезду героя претендует. Посмертно.
Сырскому поставлена задача любой ценой удержать территории в Курской области
El Grechko
15:19
Как-то странно, я "в потугах смешон", а жопа горит у тебя
Что будет, если включить FSR 3 и AFMF 2, и как новые технологии AMD меняют рынок видеокарт
OgoGoLog
15:17
"Иран : Израиль не имеет права на существование, а Америка большой Шайтан ! Также Иран" А теперь копни в историю поглубже и поищи источник нестабильности на Ближнем востоке, который жужжит ещё со врем...
Tasnim: Парламент Ирана работает над «Пактом сопротивления» для защиты от Израиля и США
Роман Косяков
15:07
322.5 ГГц это такой себе терагерцовый диапазон, и на какое расстояние они передавали не указано, может в пределах лаборатории. А тут хотят достать до спутников, да и обратно спутник тоже должен переда...
Китай стал первым в мире производителем терагерцовой связи на большие расстояния
Станислав Богданов
15:05
Это другое!
Tasnim: Парламент Ирана работает над «Пактом сопротивления» для защиты от Израиля и США
Картинка
15:02
Как защитить деньги на криптовалютном кошельке, и что должны знать владельцы токенов Hamster Kombat
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем