Корпорация Northrop Grumman повышает защиту от беспилотных летательных аппаратов путем интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в свою систему командования и управления противовоздушной обороной передового района (FAAD).

7 октября 2024 года корпорация Northrop Grumman объявила о повышении защиты от беспилотных летательных аппаратов путем интеграции искусственного интеллекта (ИИ) в свою систему командования и управления противовоздушной обороной передового района (FAAD).

Эта новая функция, управляемая искусственным интеллектом, известная как Advanced Battle Manager (ABM), позволяет вооруженным силам принимать решения в режиме реального времени при столкновении со все более сложными угрозами, особенно в рамках задач по борьбе с беспилотными летательными аппаратами (БПЛА).

Система командования и контроля противовоздушной обороны передового района объединяет средства противовоздушной обороны малой дальности, противоракетной обороны, артиллерии и минометов, а также задачи по борьбе с беспилотными летательными аппаратами .

Это усовершенствование, успешно протестированное весной и летом на испытательном полигоне Юма в Аризоне, призвано упростить операции в условиях высокой интенсивности, укрепляя роль FAAD как ключевого компонента противовоздушной обороны вооруженных сил США и партнеров по НАТО. Как сообщается, благодаря системе Advanced Battle Manager военнослужащие теперь могут принимать важные решения о ведении боевых действий одним щелчком мыши на мобильном планшете, что значительно повышает оперативную гибкость в полевых условиях. Система искусственного интеллекта анализирует данные с нескольких датчиков и мгновенно генерирует оптимизированные комбинации оружия и цели, что позволяет более эффективно бороться с воздушными угрозами, включая рой беспилотных летательных аппаратов. Используя многолетний опыт ведения боевых действий, система ПРО разрабатывает планы действий менее чем за четверть секунды, что является критически важной скоростью для управления борьбой с многочисленными и одновременными угрозами.

Широко применяемый армией США и союзными ей вооруженными силами, FAAD предназначен для многодоменной интеграции ПРО. Его открытая архитектура поддерживает добавление новых типов оружия и датчиков, повышая адаптивность по мере развития угроз. Это, по мнению американских военных экспертов, гарантирует, что FAAD остается весьма эффективным решением для динамичных боевых условий.

Помимо обработки данных в режиме реального времени, система ПРО также осуществляет непрерывный мониторинг боевого пространства, при необходимости корректируя планы взаимодействия. Эта возможность быстрой и масштабной обработки данных обеспечивает точную координацию, снижая риск дружественного огня, что является приоритетом в операциях с участием союзных войск.

Кеннет Тодоров, вице-президент Northrop Grumman и бывший эксперт по противоракетной обороне ВВС США, подчеркнул важность этого достижения в области искусственного интеллекта для управления сложными, меняющимися угрозами. Он отметил, что это усовершенствование, основанное на искусственном интеллекте, создает упрощенный план взаимодействия, позволяющий военнослужащим быстро и решительно реагировать. «Сотрудничество между Northrop Grumman и армией США отражает общую приверженность обеспечению того, чтобы FAAD оставалась на переднем крае технологий борьбы с беспилотными летательными аппаратами, обеспечивая скоординированную защиту в режиме реального времени от возникающих угроз», - подчеркнул он.

Система FAAD также поддерживает взаимодействие в рамках Вооруженных сил США и военных сетей союзников, имеет кибернетические сертификаты для повышения безопасности критически важных данных. Она обеспечивает уникальную интегрированную аэрофотосъемку, облегчающую координацию воздушного пространства, предотвращение конфликтов и многодоменное управление огнем. Его модульная конструкция обеспечивает быстрое и экономичное обновление, адаптируясь к меняющимся угрозам. FAAD также обеспечивает гибкость развертывания, подходит для районов с ограниченной коммуникационной инфраструктурой и способен обеспечивать поддержку как в защищенных зонах поддержки, так и в зонах высокой мобильности.

Являясь краеугольным камнем противовоздушной обороны для стационарных и маневренных сил армии США, система FAAD получила распространение по всему миру. Поскольку Northrop Grumman продолжает совершенствовать технологии противовоздушной обороны, FAAD и его Advanced Battle Manager остаются важными инструментами для современного управления воздушными угрозами, интегрируя достижения искусственного интеллекта для оптимизации ПРО.