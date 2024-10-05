Канадский министр национальной обороны Билл Блэр и генерал Дженни Кариньян, начальник штаба обороны, официально объявили о создании объединенного Киберкомандования канадских вооруженных сил (CAFCYBERCOM). Этот новый орган, как указывается объединит все возможности вооруженных сил Канады (CAF) в области кибербезопасности, повысив тем самым способность военных противостоять усиливающимся угрозам в киберпространстве. Вместе с тем, объединив средства радиотехнической разведки и совместные средства радиоэлектронной борьбы, CAFCYBERCOM, как сообщается, сможет осуществлять и целый ряд наступательных киберопераций, внося, в частности, свой вклад в достижение стратегических целей Канады в Индо-Тихоокеанском регионе.

Как сообщают канадские СМИ, CAFCYBERCOM будет функционировать как единый орган, который объединит цифровые возможности вооруженных сил для реализации стратеги кибербезопасности страны и связанных с ними задач. Подразделение будет состоять из радиотехнической разведки и совместной радиоэлектронной борьбы для содействия и поддержки различных действий в киберпространстве. В дополнение к действиям внутренних кибервойск, CAFCYBERCOM будет помогать вооруженным силам в выполнении обязательств Канады в области международной безопасности перед НАТО, альянсом "Пять глаз" и NORAD. Ожидается, что после активации CAFCYBERCOM будут “разработаны и расширены возможности наступательных и оборонительных киберопераций” в координации с правительственным криптологическим агентством Communications Security Establishment (CSE).

Новое командование будет возглавляться генерал-майором Дэйвом Яркером, который был старшим советником в Управлении безопасности коммуникаций, руководителем Группы информационных операций канадских вооруженных сил, генеральным директором управления по информационным операциям и командующим киберкомпонентом Объединенных сил.

“CSE является важнейшим партнером вооруженных сил Канады с момента нашего основания”, - прокомментировала руководитель CSE Кэролайн Ксавье. “Совместная работа для нас естественна, и киберкомандование CAF не будет исключением”. “Вот почему мы объединяем наши и без того первоклассные возможности по проведению зарубежных киберопераций, чтобы защитить Канаду в нынешнем сложном мире. В то время, когда мы сталкиваемся с кибервойнами даже в мирное время, это партнерство принесет пользу канадцам, а также союзникам Канады и позволит нам лучше понимать меняющийся ландшафт угроз, с которым мы сталкиваемся каждый день”. По оценкам канадских обозревателей, создание CAFCYBERCOM знаменует собой ключевую веху для Министерства национальной обороны и вооруженных сил Канады. Это новое объединенное Командование отражает приверженность Канады, изложенную в документе "Strong, Secure, Engaged", созданию единой структуры, занимающейся кибероперациями, что подчеркивает растущую важность кибервозможностей в современных военных операциях.

Министр национальной обороны Билл Блэр подчеркнул важность этой инициативы для международной безопасности, заявив: "Совершенствуя нашу работу в этой области и продолжая сотрудничать с нашими союзниками, мы будем лучше оснащены для обнаружения, сдерживания и защиты от киберугроз, направленных против Канады и ее интересов".

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В комментариях к опубликованной Канадой стратегии в области кибервойны и созданию CAFCYBERCOM канадские эксперты признают наличие у страны серьезных проблем в осуществлении заявленных целей. Прежде всего эти проблемы увязываются с набором персонала и его готовностью активно включиться в такую деятельность, с внутренними проблемами в поддержании боеспособности национальных вооруженных сил. В частности, отмечается, что проблемы с набором и удержанием персонала в канадской армии привели к снижению боеготовности, значительная часть вооруженных сил не в состоянии выполнить сегодняшние призывы НАТО к действию. Как подчеркивается в этой связи, резкое предупреждение министра обороны Билла Блэра о “смертельной опасности” для канадских вооруженных сил задержки в урегулировании кадровых проблем указывает на их срочное решение, в том числе и для обеспечения эффективности канадских кибервопераций.

Кроме того, отмечается, что, по мере того, как Канада преодолевает указанные препятствия в ведении кибервойны, на ее пути возникают и другие - от технических сложностей осуществления киберопераций, до выполнения стратегических императивов международных альянсов. Тем не менее, представители канадского военного истеблишмента подчеркивают свою решимость адаптироваться к меняющимся условиям и внедрять инновации для решения возникающих проблем. При этом отмечается, что, несмотря на растущие расходы на оборону и стремление к пересмотру стратегий набора персонала, Канада готова активизировать свои усилия в плане укрепления национальных позиций на цифровом поле боя.