С подписанием 29 сентября Меморандума о взаимопонимании между Данией и Украиной, предусматривающего инвестиции в 600 миллионов евро в ВПК Украины, Киев рассчитывает значительно укрепить свою обороноспособность.

"Оборонный сектор Украины получит значительный импульс благодаря инвестициям почти в 600 миллионов евро", - заявили 29 сентября министр обороны Украины Рустем Умеров, министр стратегических отраслей Герман Сметанин и министр обороны Дании Троэльс Лунд Поульсен. Как сообщается, подписание Меморандума о взаимопонимании между Министерством обороны Украины, Министерством стратегических отраслей промышленности и Министерством обороны Дании предусматривает стратегию по вложению около 600 миллионов евро в оборонную промышленность Украины. Из этой суммы 175 миллионов евро поступят из Дании, а 400 миллионов евро будут получены из прибыли, полученной от замороженных российских активов.

По словам министра Умерова, финансовая поддержка Дании окажет непосредственное влияние на разработку боевых беспилотных летательных аппаратов, ракет и противотанковых систем.

Дания уже сыграла весьма активную роль в военной поддержке Украины, включая недавнее финансирование изготовления в Украине 18 самоходных артиллерийских установок Bohdana, которые уже поставлены украинской армии.

Помимо военного аспекта, эти инвестиции также помогают поддерживать экономику Украины, как подчеркнул министр Сметанин, признав, что соглашение имеет решающее значение для оборонных усилий Украины.

В дополнение к финансовой поддержке, Дания, по словам официальных представителей этого королевства, будет играть ключевую роль в прямых закупках оружия и военной техники украинских производителей. Это увеличит производственные мощности Украины и повысит ее способность удовлетворять текущие потребности своих вооруженных сил.

Визит министра обороны Дании Поульсена в Киев проходит в преддверии Форума оборонной промышленности, запланированного на 1-5 октября, на котором будет присутствовать значительная делегация представителей датской оборонной промышленности для дальнейшего углубления промышленных и оборонных отношений между Данией и Украиной.

Дания оказывала многогранную долгосрочную поддержку Украине с момента начала СВО, выделив почти 6,7 миллиарда евро на военную помощь и около 667 миллионов евро на гражданскую помощь. Эта поддержка включает инвестиции в гуманитарную помощь, усилия по восстановлению, стабилизации и поддержку частного сектора. В частности, военная помощь Дании предусматривает значительное финансирование через Национальный фонд Украины, выделив 60,4 миллиарда датских крон (около 8,1 миллиарда евро) на поддержку Украины в период с 2023 по 2028 год. Большая часть этих средств, как указывают в Копенгагене, будет доступна в период с 2023 по 2025 год, что укрепит обороноспособность Украины и поможет Дании выполнить свои обязательства по расходованию 2 % своего ВВП на оборону, как того требует НАТО.