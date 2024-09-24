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vizir47
Япония модернизирует свой парк танков Hitomaru Type 10
Министерство обороны Японии продолжает усилия по модернизации своего парка танков Hitomaru Type 10 для устранения возникающих угроз на поле боя.

Министерство обороны Японии недавно опубликовало документ о закупках, в котором описываются эти усовершенствования, включающие установку на танки Hitomaru Type 10 системы активной защиты (APS) и 30-мм пушки.

Хотя точное количество танков, подлежащих модернизации, пока не разглашается, Япония планирует приобрести около 300 модулей RS6 производства норвежской компании Köngsberg, вооруженных 30-мм пушкой M230LF и ПТРК Javelin.

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 Программа модернизации танков Hitomaru Type 10, объявленная 28 июня 2024 года, направлена на повышение защищенности танков прежде всего от таких современных угроз, как управляемые боеприпасы и беспилотные летательные аппараты, включая беспилотники FPV и системы сброса боеприпасов.

Согласно информации, предоставленной Агентством по закупкам, технологиям и логистике (ATLA) Министерства обороны Японии, для оценки были выбраны три системы активной защиты: Rafael Trophy, Rheinmetall Strike Shield и Elbit Iron Fist. Эти системы были выбраны на основе определенных критериев, включая защиту от угроз, исходящих для верхней полусферы танка, возможность перехвата на 360° и общий вес менее 1000 кг.

Параллельно министерство также решило провести испытания модуля дистанционного управления Kongsberg RS6, оснащенного 30-мм пушкой. Ожидается, что этот модуль будет интегрирован в систему активной защиты и оснащен датчиками, способными обнаруживать высокоскоростные объекты, в частности беспилотные летательные аппараты. Цель состоит в том, чтобы повысить способность танков Hitomaru Type 10 противостоять воздушным угрозам, обеспечивая при этом эффективную защиту от наземных угроз.

Япония продолжает производство новых танков Hitomaru Type 10, и в 2025 году планируется заказать еще 12 машин, в результате чего общее количество достигнет 148 единиц. Ожидается, что в конечном итоге будет произведено около 300 танков этого типа.

Боевой танк Hitomaru Тип 10 – это 44-тонная машина, новейший основной боевой танк ССО Японии и, по признанию западных экспертов, является одной из самых технологичных бронированных машин в мире на сегодняшний день. Это транспортное средство четвертого поколения оснащено множеством самых современных коммуникативных и боевых функций. Однако техническое совершенство Hitomaru Type 10 обходится дорого. Министерство обороны Японии заплатило 954 миллиона японских иен (8,4 миллиона долларов США) за каждую такую боевую машину.

Его проектирование и разработка начались в 1990-х годах, а в 2010 году началось производство. Первые танки Hitomaru Type 10 поступили на вооружение японской армии в 2012 году. Основное вооружение Hitomaru Type 10 состоит из специально сконструированной 120-мм гладкоствольной самозарядной пушки компании Japan Steel Works (JSW) с опциональными стволами калибра L/50 или L/55. Это 120-мм орудие оснащено механизмом автоматического заряжания, что исключает необходимость в специальном члене экипажа. Таким образом, экипаж танка Hitomaru Type 10 состоит всего из 3 человек: командир и наводчик находятся в башне, а механик-водитель - в корпусе. Одной из примечательных особенностей танка Hitomaru Type 10 MBT является его модульная система керамической брони, предназначенная для усиления защиты от различных угроз, включая реактивные гранаты (РПГ), осколочно-фугасные противотанковые снаряды и противотанковые управляемые ракеты. Модульная система бронирования может быть настроена в соответствии с конкретными требованиями миссии.

Танк Hitomaru Type 10 MBT оснащен передовой электроникой, включая систему управления боем (BMS), которая предоставляет командиру танка важнейшую информацию о поле боя, о позициях и картах своих и вражеских войск в режиме реального времени, повышая осведомленность о ситуации. Танк также оснащен системой C4i (командование, контроль, связь, компьютеры и разведка), которая взаимодействует с BMS, обеспечивая связь и обмен информацией с другими воинскими подразделениями, включая пехоту. Кроме того, система C4i интегрирована с системой командного управления полком (ReCS), что облегчает связь с близлежащими пехотными подразделениями.

Запланированная модернизация танков Hitomaru Type 10 является частью более широкой стратегии по адаптации оборонных возможностей Японии к современным вызовам.  Министерство обороны Японии также рассматривает возможность разработки дополнительных модулей защиты, которые можно было бы установить на танки Hitomaru Type 10 непосредственно на заводе, что облегчает интеграцию передовых технологий.  Производство и внедрение нового оборудования, такого как система активной защиты и дистанционно управляемые орудия, отражают приверженность Японии усилению защиты своих сухопутных войск от растущих угроз, создаваемых беспилотными летательными аппаратами и противотанковым оружием.

В более широком контексте Япония, по оценкам западных военных экспертов, продолжает наращивать свой оборонный потенциал, включая производство новых бронетранспортеров Patria для сухопутных сил самообороны Японии, которые производятся на острове Хоккайдо.

#военные новости #военное противостояние #hitomaru type 10 #вооружение японии #модернизация танков японии
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