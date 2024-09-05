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vizir47
Польша увеличивает инвестиции в усовершенствование системы национальной ПВО
В рамках создания системы ПВО ближнего радиуса действия Narew, Варшава развивает сотрудничество с производителями ПВО в Великобритании и США, наладила выпуск собственной морской зенитной ракетной установки TAJFUN.

Польское правительство, внимательно отслеживая ход СВО в Украине, приняло решение об увеличении  инвестиций в усовершенствование системы противовоздушной обороны. В этой связи, в частности, в конце июня Варшава выделила дополнительное финансирование в размере 3,88 млрд злотых (около $960 млн) на создание системы ПВО ближнего радиуса действия Narew. Эти средства будут выделены в семь этапов с 2024 по 2030 годы. В соответствии с этим решением, программа докапитализации компаний, входящих в консорциум польского оборонного концерна PGZ (Polska Grupa Zbrojeniowa), предусматривает приобретение систем ПВО малой дальности для прикрытия войск и объектов в районе боевых действий и авиабаз от беспилотников, а также дополнительных зенитных и противоракетных комплексов средней дальности Wisla на малых высотах.

What MBDA will do for Poland's air defense

В этом контексте польское правительство уже заключило сделку на $5 млрд с британскими и польскими фирмами по развитию инфраструктуры ПВО Польши. Указанная сделка осуществлена в продолжение ранее подписанного   польским правительством рамочного соглашения с контролируемым государством оборонным консорциумом PGZ о производстве мобильной системы из 23 пусковых установок ракет малой дальности по контракту, стоимостью в €15,5 млрд в рамках польской программы Narew. При этом, заметно увеличивается сотрудничество в указанной отрасли  с британским ВПК, который, как заявил Джим Прайс, вице-президент MBDA в Европе, "стремится полностью удовлетворить амбиции Польши по созданию мощной системы Narew полностью польского производства, с передачей соответствующих технологий, чтобы гарантировать, что эта ракета будет изготовлена в Польше поляками".

Кроме того, PGZ сотрудничает с Lockheed Martin в поставке ракетных установок для ВМС Польши, которые будут оснащены системами вертикального пуска Mk 41 и ракетами CAMM, что, как рассчитывает Варшава, еще больше повысит военно-морской потенциал польского флота.

Некоторые результаты указанных усилий польского правительства продемонстрировала проходящая в польском Кельце 32-я Международная выставка оборонной промышленности (MSPO 24), в которой в этом году приняли участие более 769 компаний из 34 стран, сделав это мероприятие рекордным по количеству участников. Одним из событий MSPO 24, помимо представленной польской компанией WB Group концепции ударного беспилотника Warmate 50,  стала демонстрация группой вооружений PGZ военно-морской зенитной ракетной установки TAJFUN - системы, предназначенной для противодействия воздушным угрозам с расширенными возможностями наведения на цель, включая вертолеты, беспилотные летательные аппараты и самолеты, обнаруживаемые в инфракрасном спектре.

Как указывает PGZ в сопровождении этого экспоната, морская зенитная ракетная установка TAJFUN обладает значительными преимуществами для современной военно-морской обороны, повышая способность флота противостоять различным воздушным угрозам в сложных морских условиях. Ее конструкция предусматривает использование переносных зенитных ракет GROM и PIORUN, которые способны поражать различные угрозы, такие как самолеты, вертолеты и беспилотные летательные аппараты, излучающие инфракрасное излучение. Такая универсальность позволяет TAJFUN эффективно поражать цели на различных высотах и расстояниях, обеспечивая надежную защиту как от высотных бомбардировщиков, так и от низколетящих ударных вертолетов и беспилотников. Одним из ключевых преимуществ системы TAJFUN является ее низкая минимальная высота поражения, которая позволяет ей перехватывать угрозы на высотах до 10 метров. Эта возможность особенно ценна при защите от вертолетов и других угроз на малой высоте, которые могут быть использованы для внезапных атак или атак с близкого расстояния.

Кроме того, благодаря скорости полета ракет, достигающей от 600 до 640 метров в секунду, TAJFUN хорошо подходит для перехвата высокоскоростных самолетов, повышая способность военно-морского судна защищать себя в условиях быстро движущихся и динамичных боевых действий.

Как указывает польский производитель TAJFUN, гибкость системы позволяет использовать ее на различных военно-морских платформах, от небольших патрульных катеров до более крупных фрегатов. Такая адаптивность гарантирует, что различные классы кораблей могут быть оснащены эффективными средствами противовоздушной обороны с учетом их конкретных оперативных потребностей. Кроме того, интеграция TAJFUN с существующими радарами и командными системами позволяет разработать более согласованную стратегию обороны, улучшая координацию и ситуационную осведомленность различных военно-морских сил.

 

#военное противостояние #армия польши #пво польши #морская зенитная ракетная установка tajfun #система пво ближнего радиуса действия narew
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