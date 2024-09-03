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vizir47
WB GROUP представила беспилотник, предназначенный для нанесения ударов по Москве
На проходящей в польском Кельце Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 24), польская компания WB Group представила новую концепцию ударного беспилотника Warmate 50 с увеличенной до 1000 км дальностью полета и способностью нести больший боезаряд.

По сообщению Defense News Army, на проходящей в польском Кельце с 3 по 6 сентября с.г. Международной выставке оборонной промышленности (MSPO 24), польская компания WB Group, занимающаяся разработкой беспилотников, представила новую концепцию ударного беспилотника Warmate 50. Польский беспилотный летательный аппарат выделяется своими размерами.

Беспилотник Warmate 50 оснащен 50-килограммовой боеголовкой и представляет собой значительное усовершенствование по сравнению с предыдущими версиями беспилотников Warmate, которые обладали меньшей полезной нагрузкой.

В боевой версии беспилотники Warmate являются аппаратами одноразового применения, в разведывательной – может применяться многократно. Этот беспилотник относится к категории летающих боеприпасов, которые часто называют "беспилотниками-камикадзе", поскольку они могут поражать цели взрывчаткой, а затем самоуничтожаться.

Как сообщается на сайте WB Group - компании-производителя, благодаря радиусу действия, который может достигать нескольких десятков километров, беспилотники Warmate  обеспечивают значительный охват поля боя. Его автономность полета, как правило, составляет около 60 минут, хотя этот показатель может варьироваться в зависимости от задачи и полезной нагрузки. Этот беспилотник спроектирован таким образом, чтобы быть быстрым и маневренным, с максимальной скоростью около 150 км/ч, что позволяет ему точно достигать целей, избегая при этом систем обороны противника.

В отличие от своих предшественников, функциональное предназначение беспилотника Warmate 50 нельзя изменить, он предназначен для максимальной боевой эффективности за счет возможностей наблюдения и исключительно для выполнения ударных задач и тактической поддержки сухопутных войск. Новая модель будет работать на двигателе внутреннего сгорания, что позволит ей достигать целей, расположенных за сотни километров. Что, по заключению экспертов Defense News Army, даже позволит его использовать для ударов по Москве.

Как указывают американские военные эксперты, Warmate 50 - это эволюция предыдущей версии, Warmate 20, которая уже завоевала популярность на международной арене, пытаясь конкурировать с российским Lancet.

Warmate 50 является примером решений, которые все чаще используются на современном поле боя. Благодаря своей мощной боеголовке и большой дальности действия беспилотник может значительно повысить оперативные возможности польских Вооруженных сил, особенно в контексте нанесения высокоточных ударов по стратегическим целям. Его главной характеристикой является увеличение дальности полета со 150 до 1000 километров, что обеспечивает большую автономность в плане планирования полета.

WB GROUP  - это крупнейший польский технологический концерн, предлагающий самые современные решения для международных вооруженных сил в следующих областях:

 - Системы наблюдения и разведки;

- Системы связи, командования и управления на поле боя;

- Системы управления огнем;

- Ударные системы;

- Информационные технологии и системы кибербезопасности;

- Сервис, поддержка и модернизация решений для электронной мобильности военной техники.

Ключевым преимуществом систем, предлагаемых WB GROUP, является их модульность и масштабируемость. Это позволяет использовать большое количество конфигураций продуктов WB GROUP, что делает их всеобъемлющим набором инструментов для управления многодоменным полем боя в соответствии с ожиданиями пользователей. Это делает WB GROUP крупнейшим польским экспортером военных технологий, обслуживающим клиентов в десятках стран, включая США и Украину. WB GROUP имеет офисы и технологические центры в наиболее развитых регионах по всему миру. В WB GROUP работают более 1200 человек, более половины из которых - инженеры и сотрудники отдела исследований и разработок, от Азии и Ближнего Востока до США.

Одним из наиболее активных бизнесов компании, особенно с Украиной, является поставка Киеву современных беспилотных систем и датчиков наблюдения. Так, только в результате запущенной в Польше летом 2023 года информационной компании, 13 000 жителей страны собрали  $400 000 на приобретение и направление в Украину 16 беспилотников WB GROUP.

 

#военное противостояние #польша и украина #mspo 24 #warmate 50 #польская компания wb group
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