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vizir47
Ученые создали метод получения редких элементов из старых аккумуляторов с помощью бактерий
Исследователи из Эдинбургского университета предложили метод, использующий бактерии для извлечения во время утилизации аккумуляторов редких металлов, необходимых для развития экологически чистых технологий.

Некоторые бактерии превращают катионы металлов в осадки чистых металлов, чтобы выжить в токсичных условиях. В этой связи исследователи Horsfall Group из Эдинбургского университета предложили метод, использующий бактерии для извлечения редких металлов, необходимых для развития экологически чистых технологий.

Bacteria breakthrough: Microbes help mine rare metals from old battery waste

Они стремятся использовать микроорганизмы для извлечения лития, кобальта, марганца и других минералов из старых аккумуляторов и выброшенного электронного оборудования используя тот факт, что некоторые бактерии способны уменьшать содержание катионов металлов и выделять осадки чистых металлов с нулевой валентностью в качестве стратегии выживания при опасных концентрациях катионов металлов.

“Наши прорывные инновации приведут к разработке уникальных и устойчивых новых продуктов, получаемых из отходов и побочных продуктов, и демонстрации их рентабельного и энергосберегающего производства с использованием новых технологий биомеханики”, - сообщается на веб-сайте исследовательской группы.

В связи со стремительным распространением электромобилей в Великобритании, углеродный след транспортных средств значительно сместится от производства к управлению по истечении срока эксплуатации. Автомобильная промышленность Великобритании, которая  вносит значительный вклад в экономику королевства (ежегодно производится более 1,7 млн автомобилей, а оборот в 2016 году составил 77,5 млрд фунтов стерлингов), сталкивается с растущими трудностями в утилизации аккумуляторов электромобилей с истекшим сроком службы. По оценкам, к 2040 году жизненный цикл 1 миллиона электромобилей будет заканчиваться ежегодно, при этом будет производиться около 0,5 миллиона тонн аккумуляторов для вторичной переработки.

По мнению исследователей, эффективная переработка этих литий-ионных аккумуляторов имеет решающее значение не только по экологическим соображениям, но и из-за ограниченных поставок в Великобританию ключевых материалов для аккумуляторов, таких как кобальт, литий и никель. Отказ от переработки этих материалов приведет к усилению зависимости от импорта, что может вызвать стратегические проблемы. Кроме того, из-за ограниченной доступности металлов безопасность поставок и их дефицит стали глобальными проблемами.

“Для всех этих электрических систем, беспилотных летательных аппаратов, машин для 3D–печати, водородных топливных элементов, ветряных турбин и двигателей для электромобилей требуются металлы – многие из них редкие - которые являются ключевыми для их функционирования”, - сказала изданию The Guardian Луиза Хорсфолл, заведующая кафедрой устойчивой биотехнологии Эдинбургского университета.

Исследователи подчеркивают необходимость перехода к циклической, более устойчивой экономике, в которой более разумно использовались бы имеющиеся  ресурсы для преодоления глобального кризиса. По их словам, фундаментальные принципы экономики замкнутого цикла заключаются в том, что отходы являются недоиспользуемым сырьем и что потоки отходов можно проектировать, изготавливать и перерабатывать таким образом, чтобы они вписывались в цикл производства материалов.

Стремясь найти решение этого надвигающегося кризиса, исследователи рассматривали микробы как ключ к инновационному процессу переработки отходов. Бактерии - замечательные организмы, способные выполнять уникальные и сложные процессы, такие как синтез наночастиц металлов. Бактерии используют это в качестве механизма детоксикации, присоединяясь к атомам металла и превращая их в наночастицы, чтобы избежать отравления.

Луиза Хорсфолл и ее команда использовали эти штаммы бактерий для переработки отходов электронных аккумуляторов и автомобилей. По данным The Guardian, они растворили отходы, а затем использовали бактерии для обработки определенных металлов, осаждая их в виде твердых соединений.

“Используя инструменты и методы синтетической биологии, а также повторяющиеся циклы проектирования, сборки и тестирования, мы стремимся усовершенствовать, оптимизировать и стандартизировать производство этих наноразмерных осадков как высококачественных продуктов”, - говорят исследователи.

Сначала они успешно извлекли марганец, а затем никель и литий. Используя другой штамм бактерий, им также удалось извлечь кобальт и никель. В этих процессах использовались бактерии естественного происхождения. Далее Хорсфолл и ее команда намерены использовать генно-модифицированные бактерии для повышения эффективности извлечения металлов, например, для разделения кобальта и никеля, чего у них в настоящее время нет.

#великобритания #инновации #horsfall group #утилизация аккумуляторов #эдинбургский университет
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