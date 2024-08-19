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vizir47
Итальянская компания Benelli представила новую винтовку, предназначенную для охоты на дроны
Итальянская оружейная компания Benelli представила обновленную винтовку M4 AI Guardian, выпущенную материнской компанией Beretta Defense Technologies, которая картечью может сбивать дроны на расстоянии до 100 метров.

Как показывают последние события в районах вооруженных конфликтов, сегодня беспилотные летательные аппараты играют важную роль в боевых столкновениях. По заключениям военных экспертов, именно на беспилотники сегодня ложится там ответственность за 80 % разрушений бронетехники на передовой. Имея дальность действия, которая может превышать в три раза радиус действия обычной тактической ракеты, беспилотники не только достаточно легко отслеживают свои цели, но и наносят по ним удары своими боезарядами.

Правда, по мнению отдельных ответственных чиновников НАТО,  такое «успешное»  использование так называемых FPV – дронов, непосредственно управляемых оператором от первого лица - это временное явление, характерное для происходящих в Украине событий и  оно закончится вместе с СВО. По крайней мере, такую позицию  недавно озвучил французский генерал Пьер Шилл, начальник штаба Сухопутных войск (CEMAT) в интервью Defense News в кулуарах выставки воздушно-десантного вооружения в Сатори. «Это моментальный снимок во времени. [ ... ] Сегодня  эти воздушные дроны - мощный меч, более мощный, чем щит. Но щит улучшится», - указал генерал Пьер Шилл.

На данный момент решение по противодействию беспилотным летательным аппаратам FPV является в основном технологическим и основано на средствах радиоэлектронной борьбы, позволяющих глушить их навигационную систему и / или прерывать связь с их операторами.

Однако, этих же целей можно достичь и «деревенским» способом: с использованием дробовика с патронами, который может успешно вывести из строя БПЛА и сделать их неэффективными. Кстати, ранее уже сообщалось, что украинская армия, например,  заказывала  такое оружие у турецкого оружейного производителя Hatsan  - модель Escort BTS12. Это относительно короткое по длине ружье, которое однако имеет то преимущество, что им можно оснащать экипажи бронетехники, которые являются основными целями беспилотников FPV.

Такое оружие также является частью средств борьбы с беспилотниками, применяемых французскими войсками. Так, французская компания Humbert CTTS сообщила, что получила контракт на 4,5 миллиона евро на поставку министерству вооруженных сил помповых ружей Supernova Tactical 12-го калибра производства итальянского оружейного производителя Benelli, дистрибьютором которого она является во Франции.

Однако, если "выстрел из 12 зарядов"  из дробовика может эффективно дестабилизировать и, следовательно, нейтрализовать беспилотный летательный аппарат FPV, дальность такой стрельбы весьма ограничена, порядка 50 метров. Чего мало для противодействия беспилотникам, способным летать на высоте около 120 метров со скоростью 140 км / ч.

В этой связи итальянская оружейная компания Benelli  представила в своем недавнем пресс-релизе   обновленную винтовку M4 AI Guardian, выпущенную материнской компанией Beretta Defense Technologies. В частности, итальянский оружейник интегрировал в свой дробовик M4 новую систему, которая называется AI («усовершенствованная ударная»),  позволяющую увеличить скорость выстрела картечью примерно до 20 метров в секунду.

https://www.opex360.com/wp-content/uploads/benelli-20240818.jpg

Заряд патрона, содержащий картечь, более или менее равномерно рассеивается в «облаке» при значительной выходной скорости, что позволяет обеспечить большую пробивную способность. Как сообщается, оснащенное прицелом Steiner MPS 3.3 MOA, установленным на M4 AI Guardian, такое ружье способно нейтрализовать беспилотный летательный аппарат FPV на расстоянии до 100 метров.

#борьба с беспилотниками #винтовка m4 ai guardian #компания benelli
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