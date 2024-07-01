Компания Thales представила свою инновационную ракетную установку FZ231, предназначенную для борьбы с беспилотниками. FZ231 предлагается французской армии как альтернативная замена дорогих ракет ПВО, используемых сейчас в борьбе с БПЛА хуситов в Красном море.

Сегодня беспилотные летательные аппараты играют важную роль в боевых действиях, неся, по заключениям военных экспертов, ответственность за 80% разрушений бронетехники на передовой. Имея дальность действия, которая может быть в три раза больше, чем у «обычной» противотанковой ракеты, эти устройства могут легко отслеживать свои цели, прежде чем поражать их в наиболее уязвимых местах.

На данный момент организация борьбы против беспилотников в основном происходит в технологической плоскости и основана на возможностях радиоэлектронной борьбы. Идея состоит в том, чтобы заглушить его навигационную систему и/или прервать связь с его оператором и вывести из строя БПЛА.

реклама

Однако этих же целей можно достичь и «деревенским» способом: дробовика с патронами может быть достаточно, чтобы вывести из строя БПЛА и сделать его неэффективным. Кстати, в апреле прошлого года сообщалось, что украинская армия заказывала такое оружие у турецкого оружейного производителя Hatsan.

С учетом поиска армиями всех стран эффективного оружия против дронов, презентация компанией Thales на проходившей в июне в Париже международной выставке вооружений Eurosatory 2024 своей разработки в этой области FZ123 привлекла внимание многих экспертов.

FZ231 - это легкая 12-трубчатая многоразовая пусковая установка из композитного материала с прямым цилиндрическим корпусом, предназначенная для использования на вертолетах и других транспортных средствах. FZ231 позволяет запускать ракеты FFAR и WA. Конструкция FZ231 идентична конструкции ракетной установки FZ219, но оснащена интерфейсом LIU (Launcher Interface Unit).

Эта установка, разработанная и произведенная в регионе Льеж бельгийским филиалом группы Thales, в сочетании с двигателем FZ90 была представлена компанией-производителем как эффективное решение для борьбы с беспилотниками типа «взрыв в воздухе», запрограммированный перед выстрелом. Как сообщается, взрыв ракеты произойдет не при ударе, а в момент, определенный оператором. Эффект от использования этого снаряда достаточен, чтобы 6500 стальных шариков, размещенных в боеголовке, создали облако осколков, которые могут вывести беспилотник из строя или нанести ему непоправимый ущерб.

Установка эффективна против роя БПЛА, так как одновременно можно запустить до пяти ракет, чтобы усилить эффект и создать «стальную стену» перед роем беспилотников. Обладая полезной дальностью действия 3000 метров и эффективностью на высоте до 2500 метров, FZ231 может быть интегрирована в пусковую установку класса "земля-воздух" или башню транспортного средства. Кроссплатформенная, она также является многодоменной, поскольку может быть установлена как на дроне, так и на корабле.

Делая ставку на неуправляемое решение борьбы с дронами, лишенное сложных компонентов, Thales, таким образом, предлагает «доступную альтернативу» зенитной пушке и дорогим ракетам ПВО. Эта установка создана в соответствии со стандартами НАТО и совместима с ракетами американского производства.

Как заявили представители компании Thales на презентации в ходе выставки Eurosatory 2024, «сегодня FZ123 достигает уровня зрелости. Еще предстоит пройти несколько этапов испытаний и стрельб, чтобы подтвердить все это, но мы очень успешны». Выбирая простоту решения проблемы, группа Thales надеется наладить широкое производство таких установок. Первые экземпляры могут быть поставлены во французскую армию где-то в 2025 году.

Как сообщается, установка с ракетами калибра 70 мм предназначена только для экспортного рынка. Франция сохранит для себя «национальный калибр 68 мм». Французские вооруженные силы решили сделать ставку на оснащение установки FZ123 ракетами с лазерным наведением FZ275, которые в конечном итоге будут интегрированы в вертолеты Tiger и Cheetah, а также, возможно, в тактический беспилотный летательный аппарат Patroller. В последнем случае речь идет о переориентации этого БПЛА на нацеливание не на микродроны, а на продвинутые беспилотные платформы. «Потребность в этом есть. Речь идет о возможности предложить насыщенность, залп, точность», - отметил представитель Thales.

Тем самым компания намерена предложить промежуточное решение по замене дорогой ракеты Aster, широко используемой в борьбе с беспилотниками в Красном море, или ракеты класса "воздух-воздух" типа Rafale. Ракета с лазерным наведением, предложенная Франции в качестве решения для борьбы с беспилотниками может появиться у Thales лишь на горизонте 2028-2030 годов и будет испытана в этом направлении Генеральным управлением вооружений (DGA) Франции.