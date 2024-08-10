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vizir47
Австралия и Anduril инвестируют в развитие производства подводных беспилотников Ghost Shark
Правительство Австралии и компания Anduril Australia решили инвестировать средства для ускорения начала производства подводных беспилотников дальнего действия Ghost Shark.

Поскольку до получения обещанных новых атомных подводных лодок еще далеко, Австралия решила вложить значительные средства в сверхбольшие беспилотные подводные аппараты XL-AUV Ghost Shark, которые помогут преодолеть  имеющийся у страны дефицит подводного флота.

5 августа правительство Австралии объявило, что оно и компания Anduril Australia заключили контракт на совместное финансирование начальных работ (каждая сторона инвестировала по 13,3 миллиона долларов США), чтобы ускорить производство беспилотников дальнего действия Ghost Shark. Как заявили по этому поводу австралийские власти, указанные инвестиции «пойдут на расширение государственной цепочки поставок и создание инфраструктуры для перехода программы Ghost Shark от разработки прототипа к производству». Уже 42 компании присоединились к цепочке поставок, и “это число будет увеличиваться по мере расширения программы”, - пояснил представитель компании Anduril Australia.

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Anduril Australia в целях организации производства сверхбольших беспилотных подводных аппаратов XL-AUV Ghost Shark намерена построить в Сиднее производственное предприятие и сообщила: “Мы планируем создать возможности для масштабного производства таких сверхбольших подводных беспилотников в Австралии”. Первое такое серийное судно для Королевского военно-морского флота Австралии должно быть спущено на воду до конца 2025 года.

An artist’s rendering of the Ghost Shark. <em>Australian Defense Force</em>

Ранее компания  Anduril Australia и австралийское правительство уже вложили по 46,1 миллиона долларов США в разработку и изготовление трех прототипов Ghost Shark. Первое судно было представлено 18 апреля, на год раньше запланированного срока, а третье планировалось к поставке в середине 2025 года.

Подводный беспилотник Ghost Shark создан на базе 2,72-тонного и 5,8-метрового погружного аппарата Dive-LD компании Anduril, дизайн которого был унаследован после приобретения компанией Anduril Dive Technologies в 2022 году. Dive-LD может оставаться под водой в течение десяти дней и погружаться на глубину до 6000 м. Кроме того, компания пояснила, что эти подводные беспилотники XL-AUV могут погружаться глубже, чем любая пилотируемая подводная лодка. Они могут выполнять многие опасные миссии, которые традиционно выполняются платформами с экипажами, а также другие задачи, которые считаются слишком рискованными для пилотируемых судов.

Ghost Sharks может нести различную полезную нагрузку, а операционная система на базе искусственного интеллекта Lattice позволяет этому беспилотнику взаимодействовать с другими платформами с экипажем и без экипажа. Его энергетическая система является эволюцией системы Dive-LD, позволяющей выполнять даже более длительные миссии, нежели  как ранее было заявлено.

Компания Anduril также поставляет этот тип беспилотников ВМС США в соответствии с заключенным в прошлом году контрактом.

Компания Anduril Australia заявила, что “реальные возможности Ghost Shark заключаются в гибкости полезной нагрузки и автономности, что позволяет выполнять новые задачи, которые в настоящее время не изучены в подводной области – как для целей обороны, так и для коммерческого использования”.

Министерство обороны Австралии, со своей стороны, подчеркнуло, что подводный беспилотник XL-AUV обеспечит “экономически эффективную, постоянную разведку, наблюдение, рекогносцировку и нанесение подводных ударов”, хотя и не раскрыло, какие датчики и оружие планируется использовать в качестве полезной нагрузки Ghost Shark. Министерство лишь ограничилось заявлением, что программа Ghost Shark обеспечит автономную систему дальнего действия, которая сможет выполнять передовые разведывательные операции, осуществлять наблюдение и наведение на цель, обеспечивая значительный потенциал для асимметричного преимущества в условиях повышенного риска. Было также указано, что этот беспилотник обеспечит скрытность и оптимизирует действия в районе индо-тихоокеанских архипелагов.

Нет никаких указаний ни на то, сколько Ghost Sharks намерена закупить Австралия, ни на то, где они будут базироваться, ни на то, как они будут взаимодействовать с существующими платформами Министерства обороны Австралии.

Пресс-секретарь компании добавил: “Конструкция Ghost Shark будет быстро адаптироваться по мере изменения угроз. Anduril Australia сотрудничает с местной сетью поставщиков по всей Австралии, планируя масштабное производство”. Поставка этого беспилотника планируется не только в интересах Королевского военно–морского флота Австралии, но и для союзных партнеров по экспорту - таких стран, как США, Великобритания, Япония, Сингапур и Южная Корея, а также для стран Европы. На новом заводе будет производиться Ghost Sharks для международных партнеров, а также коммерческий вариант.

#инновации #австралия #вмс австралии #anduril australia #xl-auv ghost shark #подводные беспилотники австралии
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