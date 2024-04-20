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vizir47
ВМС Австралии представили свой первый сверхбольшой беспилотный подводный аппарат Ghost Shark
Компания Anduril Industries Australia представила прототип сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Ghost Shark, разработанного по заказу ВМС Австралии.

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В рамках партнерства с Министерством обороны Австралии, компания Anduril Industries Australia, опережая ранее анонсированные сроки, представила прототип своего сверхбольшого беспилотного подводного аппарата Ghost Shark (XL-AUV), хотя ранее ожидалось, что его презентация произойдет где-то до конца 2025 года.

Как указывается, разработка этого прототипа обошлась в 100 миллионов долларов США, в программе использовались “новые методы масштабируемой гибкой разработки”, включая 3D-печать.

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An artist’s rendering of the Ghost Shark. <em>Australian Defense Force</em>

Внешний вид Ghost Shark отличается от ранее продемонстрированных прототипов, имеет большое сходство с американским подводным беспилотником  Boeing Orca, испытания которого в ВМС США начались в декабре прошлого года (ВМС США надеются первоначально использовать Orca в качестве тральщика, а затем, возможно, расширить его задачи, включив в них подводное наблюдение и/или радиоэлектронную борьбу). Однако, в отличие от австралийской Ghost Shark, программа разработки американского беспилотника Boeing Orca превысила первоначально запрошенный бюджет и обошлась в 242 миллиона долларов США, по данным  Счетной палаты США.

В своем заявлении  СМИ, глава ВМС Австралии вице-адмирал Дж. Марк Хаммонд был осторожен, когда речь зашла о потенциальных будущих миссиях Ghost Shark, указав, что «такие беспилотники будут одним из инструментов, которые разрабатываются в интересах ВМС для патрулирования и защиты наших океанов и нашей связи с миром». Тем не менее, он отметил, что разведка, наблюдение и рекогносцировка (ISR) - наиболее подходящая роль для Ghost Shark, не исключая при этом и функцию подводного удара, борьбу с минами противника. Вместе с тем, представителями австралийских ВМС было указано, что этот беспилотник будет в значительной степени полагаться на искусственный интеллект (ИИ), чтобы обеспечить автономное выполнение своих задач.

“Мы невероятно быстро продвигаемся по этой программе в тесном сотрудничестве с нашим ASCA (Advanced Strategic Capabilities Accelerator), DSTG (Defence Science and Technology Group) и партнерами из ВМС”, - сказал Дэвид Гудрич, генеральный директор Anduril Industries Australia.

Известно, что Ghost Shark способен работать на глубине до 6000 метров и оставаться под водой в течение 10 дней. “Благодаря своей дальности, скрытности и стойкости Ghost Shark смогут действовать по всему Индо-Тихоокеанскому региону”, - заявил контр-адмирал ВМС Австралии Питер Куинн.

 Создание  Ghost Shark является частью инвестиций правительства Австралии в размере 74,62 миллиарда долларов США в разработку и приобретение средств ведения подводной войны и новых беспилотных морских транспортных средств. Этот проект полностью ориентирован на использование национальной экономики. «42 австралийские компании в настоящее время работают над Ghost Shark, который спроектирован и произведен в Австралии. Мы планируем наладить крупномасштабное производство в Австралии для ВМС страны, а затем экспортировать его нашим союзникам и партнерам по всему миру», -  сказал Шейн Арнотт, старший вице-президент по инжинирингу в Anduril Industries Australia.

 

#инновации #австралия #вмс #подводный беспилотник #anduril industries australia #ghost shark (xl-auv)
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В Австралии представлен прототип сверхбольшого автономного подводного аппарата "Призрачная акула"
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