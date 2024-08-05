В Испанию прибыл турецкий прототип усовершенствованного учебно-тренировочного самолета TAI Hurjet для оценки и возможного заключения контракта на закупку.

В последние дни в турецких СМИ появились сообщения о том, что Испания ищет на рынке авиатехники учебно-тренировочный самолет нового поколения для замены 19 самолетов Northrop SF-5M, и планирует ввести новые реактивные самолеты в эксплуатацию к 2028 году. В этой связи для показательной демонстрации Военно-воздушным и космическим силам Испании (SASF) на авиабазу Торрехон, недалеко от Мадрида прибыл турецкий прототип усовершенствованного учебно-тренировочного самолета TAI Hurjet для оценки испанскими экспертами в качестве возможной замены используемого сейчас SASF устаревающего учебного истребителя SF-5M Freedom Fighter. Первоначально предполагалось, что делегация SASF, включая пилотов, сама посетит объекты TAI в Анкаре в июле или августе для проверки Hurjet. Однако решение Анкары направить Hurjet в Испанию стало неожиданностью для испанской стороны, как сообщают испанские СМИ, поскольку самолет Hurjet летел в сопровождении самолета A400M и заправлялся в Белграде (Сербия), Брешии (Италия) и Мон-де-Марсане (Франция).

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Согласно информации турецкого издания Turkiye Today, Мадрид предложил оплатить 24 самолета Hurjet посредством бартерной сделки, передав Турции шесть самолетов A400M Airbus, потребность в которых у SASF отпала. Анкара в настоящее время эксплуатирует десять таких четырёхмоторных турбовинтовых военно-транспортных самолётов производства европейского концерна Airbus Military и неоднократно заявляла свою заинтересованность расширить парк этих самолетов, однако не делала этого в условиях своих бюджетных ограничений.

Hurjet - это двухместный одномоторный сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет “нового поколения”, который также может использоваться в качестве легкого штурмовика. Его первый полет состоялся 25 апреля 2023 года. 11 июля с.г. компания TAI объявила, что самолет Hurjet успешно выполнил свой 79-й боевой вылет, развив скорость 0,9 Маха на высоте 30 000 футов. Самолет все еще находится на стадии разработки и пока не запущен в серийное производство.

Первоначальные исследования по проекту Hurjet начались в июле 2017 года, а официально он стартовал в августе того же года. Самолет Hurjet был разработан как сверхзвуковой учебно-тренировочный и легкий штурмовик для внутреннего использования, который должен заменить самолеты T-38M и NF-5A/B 2000 в авиапарке ВВС Турции к 2030-м годам.

С 2023 года в СМИ стала циркулировать информация, что ВВС Испании ищут учебно-тренировочный самолет нового поколения и планируют ввести новые самолеты в эксплуатацию к 2028 году. Hurjet, по сообщениям испанских СМИ, входит в число четырех претендентов на замену SF-5M, включая Boeing T-7 Red Hawk, KAI T-50/FA-50 Golden Eagle и Leonardo M-346. Если будет выбран самолет Hurjet, то он будет служить в составе Ala 23 на авиабазе Талавера-ла-Реаль, где в настоящее время эксплуатируются самолеты SF-5M. На этом новом тренировочном самолете будет проходить этап углубленной летной подготовки, который готовит пилотов для самолетов EF-18M Hornet и Eurofighter Typhoon.

Издание AvionRevue сообщило, что Airtificial, испанская аэрокосмическая компания, базирующаяся в Кардизе, также участвует в проекте Hurjet, производя активные и пассивные системы управления полетом. 3 апреля 2024 года компания объявила о подписании контракта на сумму 2,8 миллиона долларов на производство этих компонентов для самолета Hurjet.

Турецкая компания TAI, занимающаяся проектом самолета Hurjet, также является ведущим партнером промышленного консорциума по проекту A400M, совместно с Airbus Defence and Space, BAE Systems и другими. Компания TAI производит переднюю и среднюю части фюзеляжа, хвостовой обтекатель, верхнюю панель задней части фюзеляжа, стабилизаторы/ограничители скорости, двери для десантирования и аварийного выхода, а также электропроводку, освещение и системы водоснабжения/отвода отходов.

Испания была названа Анкарой в качестве потенциального покупателя Hurjet, наряду с Азербайджаном и Канадой. Переговоры между TAI и этими странами продолжались, и TAI намеревалась продать 100 самолетов Hurjet турецким ВВС и 300 международным заказчикам к середине 2030-х годов. На Парижском авиасалоне в 2023 году генеральный директор TAI Котил заявил, что в ближайшие два десятилетия на рынке будет в общей сложности 400 самолетов Hurjet. Однако Hurjet еще предстоит получить свой первый международный заказ. Новый учебно-тренировочный самолет Hurjet, наряду с вертолетом Gokbey, дебютировал на международном авиасалоне в Фарнборо в этом году, однако демонстрация полета самолета Hurjet была отменена по неизвестным причинам.