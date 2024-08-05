Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Прототип турецкого истребителя Hurjet прибыл в Испанию для демонстрационной оценки
В Испанию прибыл турецкий прототип усовершенствованного учебно-тренировочного самолета TAI Hurjet для оценки и возможного заключения контракта на закупку.

В последние дни в турецких СМИ появились сообщения о том, что Испания ищет на рынке авиатехники учебно-тренировочный самолет нового поколения для замены 19 самолетов Northrop SF-5M, и планирует ввести новые реактивные самолеты в эксплуатацию к 2028 году. В этой связи для показательной демонстрации Военно-воздушным и космическим силам Испании (SASF) на авиабазу Торрехон, недалеко от Мадрида прибыл турецкий прототип усовершенствованного учебно-тренировочного самолета TAI Hurjet для оценки испанскими экспертами в качестве возможной замены используемого сейчас SASF устаревающего учебного истребителя SF-5M Freedom Fighter. Первоначально предполагалось, что делегация SASF, включая пилотов, сама посетит объекты TAI в Анкаре в июле или августе для проверки Hurjet. Однако решение Анкары направить Hurjet в Испанию стало неожиданностью для испанской стороны, как сообщают испанские СМИ, поскольку самолет Hurjet летел в сопровождении самолета A400M и заправлялся в Белграде (Сербия), Брешии (Италия) и Мон-де-Марсане (Франция).

Hurjet Spain

реклама

Согласно информации турецкого издания Turkiye Today, Мадрид предложил оплатить 24 самолета Hurjet посредством бартерной сделки, передав Турции шесть самолетов A400M Airbus, потребность в которых у SASF отпала. Анкара в настоящее время эксплуатирует десять таких четырёхмоторных турбовинтовых военно-транспортных самолётов производства европейского концерна Airbus Military и неоднократно заявляла  свою заинтересованность расширить парк этих самолетов, однако не делала этого в условиях своих бюджетных ограничений.

Hurjet - это двухместный одномоторный сверхзвуковой учебно-тренировочный самолет “нового поколения”, который также может использоваться в качестве легкого штурмовика. Его первый полет состоялся 25 апреля 2023 года. 11 июля с.г. компания TAI объявила, что самолет Hurjet успешно выполнил свой 79-й боевой вылет, развив скорость 0,9 Маха на высоте 30 000 футов. Самолет все еще находится на стадии разработки и пока не запущен в серийное производство.

Первоначальные исследования по проекту Hurjet начались в июле 2017 года, а официально он стартовал в августе того же года. Самолет Hurjet был разработан как сверхзвуковой учебно-тренировочный и легкий штурмовик для внутреннего использования, который должен заменить самолеты T-38M и NF-5A/B 2000 в авиапарке ВВС Турции к 2030-м годам.

С 2023 года в СМИ стала циркулировать информация, что ВВС Испании ищут учебно-тренировочный самолет нового поколения  и планируют ввести новые самолеты в эксплуатацию к 2028 году. Hurjet, по сообщениям испанских СМИ, входит в число четырех претендентов на замену SF-5M, включая Boeing T-7 Red Hawk, KAI T-50/FA-50 Golden Eagle и Leonardo M-346. Если будет выбран самолет Hurjet, то он будет служить в составе Ala 23 на авиабазе Талавера-ла-Реаль, где в настоящее время эксплуатируются самолеты SF-5M. На этом новом тренировочном самолете будет проходить этап углубленной летной подготовки, который готовит пилотов для самолетов EF-18M Hornet и Eurofighter Typhoon.

Издание AvionRevue сообщило, что Airtificial, испанская аэрокосмическая компания, базирующаяся в Кардизе, также участвует в проекте Hurjet, производя активные и пассивные системы управления полетом. 3 апреля 2024 года компания объявила о подписании контракта на сумму 2,8 миллиона долларов на производство этих компонентов для самолета Hurjet.

Турецкая компания TAI, занимающаяся проектом самолета Hurjet, также является ведущим партнером промышленного консорциума по проекту A400M, совместно с Airbus Defence and Space, BAE Systems и другими. Компания TAI производит переднюю и среднюю части фюзеляжа, хвостовой обтекатель, верхнюю панель задней части фюзеляжа, стабилизаторы/ограничители скорости, двери для десантирования и аварийного выхода, а также электропроводку, освещение и системы водоснабжения/отвода отходов.

Испания была названа Анкарой в качестве потенциального покупателя Hurjet, наряду с Азербайджаном и Канадой. Переговоры между TAI и этими странами продолжались, и TAI намеревалась продать 100 самолетов Hurjet турецким ВВС и 300 международным заказчикам к середине 2030-х годов. На Парижском авиасалоне в 2023 году генеральный директор TAI Котил заявил, что в ближайшие два десятилетия на рынке будет в общей сложности 400 самолетов Hurjet. Однако Hurjet еще предстоит получить свой первый международный заказ. Новый учебно-тренировочный самолет Hurjet, наряду с вертолетом Gokbey, дебютировал на международном авиасалоне в Фарнборо в этом году, однако демонстрация полета самолета Hurjet была отменена по неизвестным причинам.

#турция #военное сотрудничество #продажа турецких самолетов #турция и испания #учебно-тренировочный самолет tai hurjet
+
Написать комментарий (0)
Эрдоган предупредил Израиль о возможностях Анкары ввести войска на израильские территории
Герт Вилдерс призывает исключить Турцию из НАТО после угрозы Эрдогана Израилю
Ввоз турецких товаров в Россию за I полугодие 2024 года снизился на 28% из-за западных санкций
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Немецкие инженеры создали и отправили на Украину дрон, который не боится российских комплексов РЭБ
17
Космические силы США вынуждены отказаться от ракетных двигателей из России
4
BI: С-400 "Триумф" и модернизированные Су-35С вместе с МиГ-31БМ будут охотиться за F-16 ВСУ
9
Россияне нашли способ обхода замедления YouTube с помощью Майнкрафта, Steam и Garry's Mod
5
Исследователи впервые создали из атомов золота новый материал с особыми свойствами
1
Опасения по поводу новых санкций вынуждают NVIDIA не торопиться с поставками B20 в Китай
+
ВС ВСУ показали кадры пуска крылатых ракет Storm Shadow с фронтового бомбардировщика Су-24М
+
Яндекс Go представил грузовой электросамокат «симовоз», перевозящий до трех стандартных самокатов
3
Из-за обвала цен на акции, 500 богатейших людей мира потеряли 134 млрд долларов за один день
1
Осенью на внутренний рынок Японии выйдет обновлённая Honda Civic одиннадцатого поколения
2
Смартфоны Apple iPhone 16 выходят 10 сентября
+
Nvidia прекращает выпуск самой популярной среди геймеров видеокарты, сообщает информатор
+
TWZ: Украинские квадрокоптеры «Баба Яга» теперь способны запускать управляемые боеприпасы
+
В зону СВО начали поступать FPV-дроны «Пиранья-13»
3
Ryzen 7 5800XT работает на частоте 5 ГГц при мощности 65 Вт
7
В Китае планируется обязательная идентификация всех пользователей интернета с помощь ID-карты
5
NVIDIA столкнулась с задержкой выпуска графических процессоров Blackwell
1
УАЗ обновил расценки на внедорожники «Буханка» и «Хантер» в версии «Экспедиция»
2
Huawei разрабатывает процессор, который будет использовать унифицированную архитектуру памяти
+
One UI 7 получит новый игровой модуль Good Lock с расширенным доступом к настройкам игр
2

Популярные статьи

С-70 "Охотник" с новым "супердвигателем" АЛ-51Ф и ракетами 5-го поколения Р-74М2 - подробности
9
nVidia Reflex — демонстрация эффективности на примере GTX 1080
10
Обновленная боевая система, новый контент, русская локализация и многое другое в Gothic Remake
10
7 любимых игр старого олдфага
12
Сравнение Windows 11 Home и Pro: какие отличия
13
Итоги гоночного уик-энда 3-4 августа
2
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
61
Выясняем, насколько в России компьютеры дороже, чем в Германии, и есть ли шанс сэкономить
8
Новые «Искандеры» и старые «МиГи»: чем ВС РФ встретят хвалёных «Боевых соколов» F-16
9
11 захватывающих стратегических игр, вышедших на ПК за последние пять лет
+

Сейчас обсуждают

Владимир Клецов
15:06
Если кратко - вы описали гарантийные случаи с вашими SSD, и 18 тыс. вам, наверное, за них вернули)) Сложно поверить, что такой брак возможен подряд, но похоже вы очень своеобразный человек - можно выб...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Джон Коннор
15:03
что и требовалось доказать
Cмартфоны IQOO Z9s и Z9s Pro получат чипы от разных брендов
Konstantin Skorik
14:59
Интелбои против Амудешников. Эта битва никогда не закончится. Сделай аналогичную сборку на нителе с нвидиа и почитай во сколько выйдет.
Отказываемся от процессоров Intel и собираем мощный игровой ПК на AMD для 2К всего за 110 000 рублей
LorDex
14:56
Я поэтапно грейдил свой комп по нескольким причинам. Первая, это то что мой 2500k и GTX970 прилично устарели и не хотелось дожидаться когда вся эта комплектуха будет стоить как пару кило картошки. Вто...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Александр Еремеев
14:55
Это капитализм. Конечному покупателю пофиг, обанкротится Интел или нет. Корпорации тоже не будут нести убытки во благо спасения чип-мейкера. Ждём лавину исков. В том числе коллективных в США. Ибо Инте...
Европейские магазины отмечают 400% рост числа возвратов процессоров Intel 14-го и 13-го поколений
Eppius
14:54
Странно все это...
Ходаковский: Зеленский начнёт очередное контрнаступление, несмотря на высокий шанс провала
Алексей Енютин
14:53
Если компьютер, просто подключенный к сети внезапно схватывает что-то нехорошее, то в сети работает сканер уязвимостей, который при нахождении уязвимой машины и инициирует загрузку на нее ВПО.
Ютубер выяснил, что произойдет, если подключить к интернету старую ОС Windows XP
Станислав Кожевников
14:47
Когда придёт время, поставлю Windows 12 !!!
Почему не стоит отказываться от Windows 10 прямо сейчас, и когда придёт время установить Windows 11
Alexey B
14:45
Этоне имеет значения! Почему? Да потому, что железки что в старом корпусе с одной дыркой на выдув, что в новом суперперфорированном (по русски дырявом) выделяют ОДНО И ТОЖЕ КОЛИЧЕСТВО ТЕПЛА! Банально ...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
NuclearMissionJam
14:45
У меня есть блог, почему я SSD не ставлю. Если кратко - первый ссд брак, второй глючил, третий помер за полгода. Не то чтобы я прям против SSD - для того же GeForce софта он нужен. Но я пока не решаю...
Как я три года собирал новый ПК и делал ошибку за ошибкой
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем