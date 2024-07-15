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vizir47
Директора секретной службы США Кимберли Читл призывают уйти в отставку
Американские СМИ и политики указывают на провал действий секретной службы USSS по недопущению попытки убийства Трампа 13 июля и требуют немедленной отставки директора USSS Кимберли Читл.

После покушения 13 июля на бывшего президента Дональда Трампа на митинге в Пенсильвании, со стороны американских политиков и СМИ раздаются четкие призывы к директору секретной службы USSS Кимберли Читл уйти в отставку.

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Кимберли Читл, которая ранее работала старшим директором по глобальной безопасности в PepsiCo, является нынешним директором USSS с сентября 2022 года. Как сообщается на веб-сайте агентства, во время работы в PepsiCo Читл “отвечала за разработку и внедрение протоколов безопасности на предприятиях компании в Северной Америке”. Также отмечается, что до работы в PepsiCo Читл “в течение 27 лет прослужила в секретной службе США”, в последнее время занимая должность помощника директора Управления операций по обеспечению безопасности.

На этой должности Читл управляла бюджетом в размере 133,5 млн долларов и сотрудничала с десятью оперативными подразделениями и отделом технической безопасности в области исследований, разработки и внедрения технологий, снижающих риски для защищаемых лиц, охраняемых объектов и мероприятий. На эту должность она была назначена Джо Байденом в рамках реализации провозглашенной им политики DEI (diversity, equity, inclusion – разнообразие, равенство и инклюзивность). Как заявляла   после этого назначения Читл, к 2030 году до 30 % всех должностей, в том числе личной охраны президента США, будут занимать женщины.

В последние дни в социальной сети и СМИ США множатся критические высказывания в адрес лично Кимберли Читл с призывами уйти в отставку. Особенно в публикуемых сообщениях подчеркивается, что события 13 июля свидетельствуют о полном провале USSS и политики руководителя этой секретной службы.

“В стране с самыми лучшими вооруженными силами, подразделениями специального назначения и службами безопасности, которые когда-либо знал мир, Байден назначает женщину из PepsiCo директором нашей секретной службы. Не бывший армейский рейнджер, не "Морской котик", даже не агент СС с многолетним стажем работы… женщина, которая занималась корпоративной безопасностью в PepsiCo”, - написала в своем посте   член городского совета Нью-Йорка Вики Паладино и добавила: “Назначения исключительно неквалифицированных людей, подобные этому, имеют серьезные последствия для нашей страны, и сегодняшняя попытка убийства доказывает это. Уберите этих людей из правительства”.

Председатель комитета Палаты представителей американского Конгресса по надзору и подотчетности Джеймс Комер (республиканец, Кентукки) заявил, что 22 июля Конгресс проведет слушания в рамках расследования покушения на экс-президента Дональда Трампа, на которое приглашена директор USSS Кимберли Читл.

Возмущенные американцы пишут в соцсетях, что, «вместо того, чтобы сосредоточиться на безопасности наших лидеров, таких, как Трамп, Читл занята расовым и гендерным разнообразием, наймом большего количества женщин в секретную службу. Ее следует немедленно уволить и провести расследование. Это угроза национальной безопасности». «Этот агент является еще одним  неудачным продуктом программы Woke DEI Дипломатической службы безопасности (DSS) и ее приверженности «Инициативе 30х30». DSS взяло на себя обязательство увеличить представительство женщин до 30 % к 2030 году и «обеспечить, чтобы его политика и культура поддерживали успех своих женщин-агентов». Но, после того, как прозвучали выстрелы, женщина-агент спряталась, вместо того, чтобы защищать экс-президента. Кроме того, ей было трудно положить пистолет в кобуру, она проявила  безумное поведение. Секретная служба Woke DEI не является надежной защитой».

Американские СМИ также подчеркивают, что стенограммы разговоров секретных агентов во время попытки убийства Трампа показывают ужасную неудачу Woke DEI при разрешении ситуации. Так, женщина-агент говорит: «Что мы делаем, что мы делаем?» «Где мы…?» .

14 июля Илон Маск призвал главу USSS Кимберли Читл уйти в отставку. «До того, как ей поручили присматривать за президентом, она присматривала за пакетиками  Cheetos…», написал миллиардер в своем посте.

В СМИ сообщается, что снайпер, которому было поручено защищать Трампа написал   в Интернете: «Меня зовут Джонатан Уиллес. Я офицер знамениnой фотографии двух снайперов на крыше… Я сообщаю общественности, что убийца был у меня на виду как минимум 3 минуты до его выстрела, но глава спецслужбы отказалась отдать приказ об устранении преступника. На 100% начальство помешало мне ликвидировать убийцу до того, как он выстрелил в Трампа». «После того, как я все же убил стрелка, меня арестовали, допросили в ФБР, правда, затем выпустили. Я уже потерял работу из-за невыполнения приказов, но я все равно рад, что выполнил выстрелы по нему».

#сша #кимберли читл #попытка убийства трампа #провал секретной службы usss #расследование действий спецслужб сша
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