Сайт Конференция
Блоги
Все записи Новости Статьи Персональные Стань автором
Новости
Все новости Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Все статьи Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Статистика разгона Теги Файловый архив Реклама О сайте
Платим блогерам
Блоги
Новости Статьи Персональные
Новости
Лента новостей Hardware Software События в мире В мире игр IT рынок Новости сайта
Лаборатория
Видеокарты Процессоры Материнские платы Охлаждение Память Накопители SSD Блоки питания Корпуса Игры Смартфоны Планшеты Ноутбуки
Другое
Платим блогерам
Блоги
vizir47
Компания Merlin с использованием ИИ намерена сократить количество пилотов C-130J Super Hercules
Разработчик передовых авиационных технологий американская компания Merlin получила контракт на внедрение для Командования специальных операций США системы автоматизированного управления транспортным самолетом C-130J Super Hercules.

Базирующаяся в Бостоне компания Merlin, разработчик передовых авиационных технологий, получила контракт  на создание для Командования специальных операций США (USSOCOM) автоматизированных возможностей для управления транспортным самолетом C-130J Super Hercules. Этот контракт, сумма которого составляет  $105 миллионов, предполагает внедрение разрабатываемой компанией технологии  "Merlin Pilot"   по автоматизации управления и возможности последующего сокращения  количества пилотов C-130J Super Hercules, который, помимо США, используется также в более чем 20 странах. В соответствии с новым контрактом Командование специальных операций США (USSOCOM), объединенное боевое командование Министерства обороны ожидают от Merlin создание серийного самолета с сокращенным летным составом.

Merlin to add AI magic for US&#8217; Super Hercules C-130J autonomy drive

реклама


«Идея заключается в том, чтобы иметь лишь одного пилота, который мог бы без второго пилота самостоятельно управлять C-130”, - сказал представитель компании Merlin. “Наша производственная система будет стремиться обеспечить достаточную автономию и автоматизацию, чтобы снизить нагрузку ниже определенного порога для одного пилота”.

Автоматизированная связь станет первой автономной системой, которую Merlin внедрит для снижения рабочей нагрузки на пилота. В частности, система будет выполнять перевод аудио информации в текст, и, как только пилот согласится с предлагаемыми изменениями в полете, "Merlin Pilot" будет управлять самолетом, чтобы выполнять эти команды, сообщает Airforce Technology.

Генеральный директор компании Merlin Мэтт Джордж заявил, что «контракт расширяет возможности компании по обеспечению высокого уровня автономности различных стационарных платформ, в том числе и для поддержки истребителей warfighter F-35. - Кроме того, масштабность контракта является важным доказательством того, что USSOCOM продолжает внедрять инновационные возможности как в ходе тестирования, так и в рамках производственных программ».

В соответствии с контрактом, компания Merlin разработает и интегрирует систему автоматизации на платформу C-130J. Компания также проведет наземные испытания, полную демонстрацию взлета, посадки и летные испытания. Как сообщается, этот контракт позволит внедрить технологию Merlin в более широкий парк воздушных судов USSOCOM в течение следующих 5 лет.

Компания Merlin, основанная в 2018 году, поставила себе цель по созданию "Merlin Pilot" - самого опытного компьютерного пилота в мире, использующего технологию, которая является ключевым фактором обеспечения высокого уровня автоматизированного управления самолетом. Компания утверждает, что разрабатываемый ею "Merlin Pilot" будет использовать навыки человека-пилота и переводить их в программное обеспечение. "Merlin Pilot" - это интегрированное аппаратное и программное решение, которое будет адаптировано ко многим платформам, разработанное и созданное для продвижения автономных полетов в будущем. По сообщению компании, "Merlin Pilot" позволит принимать решения, основанные на человеческом факторе, которые позволят преодолеть неожиданные воздействия окружающей среды или опыта на успех миссии. Компания Merlin заявляет, что этот уникальный в отрасли подход обеспечивает ей как краткосрочную масштабируемость, так и сертификацию.

"Merlin Pilot" будет испытываться на 5 типах самолетов. В частности, некоторые аспекты "Merlin Pilot" будут тестироваться на самолете  KC-135 Stratotanker, исходя из того, что C-130J и KC-135 составляют основную часть подвижного парка ВВС США.

#ввс сша #&quot;merlin pilot&quot; #автоматизация управления самолетом #компания merlin
+
Написать комментарий (0)
ВВС США ищут возможность создания прототипа недорогого массового беспилотника
ВВС США впервые рассекретили фотографии нового стратегического бомбардировщика B-21 Raider
ВВС США начали разработку четырех новых концепций недорогих крылатых ракет дальнего действия
Эффективная реклама для вашего бизнеса

Популярные новости

Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
15
Sharp выпустила лазерные 4K-проекторы XP-P601Q и XP-P721Q
+
Российская компания реализует в Африке мегапроект "железнодорожный православный крест"
4
Военные корабли Северного флота России прибыли в главный порт Кубы
3
Microsoft принудительно обновит Windows 10 и рекомендует переходить на Windows 11 самостоятельно
22
Крупнейший в мире ангар в Китае предположительно хранит неизвестный военный летательный аппарат
2
Девушки, созданные искусственным интеллектом, стали звездами нового виртуального конкурса красоты
+
Рассел Кроу заявил, что «некомфортно» себя чувствует в преддверии выхода фильма «Гладиатор 2»
+
Разработчик одного из самых популярных скринсейверов для Windows рассказал о его предназначении
4
Из базы данных Epic Games Store утекли данные о предстоящих играх
+
Российский военкор Сладков: Ракетные установки на Украине могут управляться удаленно
+
Программа «Импортозамещение» набирает обороты – открываются новые заводы
+
«Антивирус Касперского» для Android теперь будет уведомлять пользователей о попытках слежки через Bluetooth
+
XFX может готовить глобальный запуск новой флагманской серии видеокарт с вентиляторами на магнитах
+
Энтузиасты взломали консоли Xbox one/series и смогли запустить неподписанный код
1
В США разработана атомная батарейка высокой мощности
7
В России резко выросли продажи футбольных симуляторов — от EA Sports FC 24 до Football Manager
+
Apple рассказала о способах защиты данных при использовании искусственного интеллекта
+
Ученые нашли способ накапливать электроэнергию в жидком топливе
+
Астрономы ждут редкого космического взрыва, который произойдет в ближайшее время
+

Популярные статьи

11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
36
Radeon RX 580 vs GeForce GTX 1060 – на что способны старые видеокарты в игровом ПК в 2024 году
84
"Неприкасаемые", "Гангстеры", "Ирландец" - краткий обзор трех фильмов о мафии
1
"Атлас", "Черная вдова. Укус смерти", "Нечисть" - краткий обзор фильмов
5
Выясняем, сколько придется заплатить за оптимальный игровой компьютер в июне 2024 года
38
Что будет с курсом рубля и ценами на комплектующие летом 2024 года
28
Правда и ложь о Genshin Impact
4
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
51
Борьба с фейками - 3 новых способа определения подлинности изображений
3
6 новых функций Apple, которые уже были у Android за несколько лет до этого
6

Сейчас обсуждают

Anton1978
20:19
Робокоп да карту греет...У меня заметно вентили обороты прибовляют...А алан вейк 2 как у вас работает в плане нагрева?
11 самых требовательных игр последних лет на ПК, которые проверят вашу видеокарту на прочность
Nvidia&Intel Hater
20:18
Он идиот,давно же выяснили уже
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Nvidia&Intel Hater
20:15
Мой 5600.12400 так не сможет
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
ЧatoБoт
20:11
«Имеющий мозги — да поймёт»: Лавров о том, поймут ли на Западе сегодняшние заявления Путина
Михаил Алёшин
20:09
Так сказать может только тот кто сам неимел вожможности и тупо желания ознакомится с продуктоми АМД ! Сиди и дальше самоуспокаивойся на Интеле..... А мы пока погамаем на быстрейших процесорах в мире.
Выясняем, почему AMD делает процессоры лучше, чем Intel на примере Ryzen 5 7600X и Core i5-14400
Cobalt_XIV
20:09
Не хотелось бы вас отвлекать, но с 1993 года, после второго российского "майдана" (Расстрел Белого дома в Москве, после отстранения Ельцина от поста Президента Конституционным Судом РФ) власть в РФ то...
Путин назвал отмену западных антироссийских санкций одним из условий мирного урегулирования по Украине
John Pin
20:09
Как повезло великой России, у нас нет рекламы.
Google хочет ещё больше усложнить задачу блокировщикам рекламы на YouTube, встраивая её в видео
John Pin
20:07
Это они в алкогольном токсикозе придумали?
Финский стартап Flow Computing утверждает, что может сделать процессоры в 100 раз производительнее
John Pin
20:05
Дайте им лопаты, они новый океан выкопают.
В США заявили, что лётчики ВСУ не могут пройти даже сильно урезанный курс пилотирования F-16
Борис Климов
20:00
Это ты подпрыгнул...
Командование ВМС США экстренно отправило корабли ВМС для прикрытия Майами от АПЛ "Казань"
Нашли ошибку или опечатку? Выделите и нажмите Ctrl+Enter
Мы используем