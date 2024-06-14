Разработчик передовых авиационных технологий американская компания Merlin получила контракт на внедрение для Командования специальных операций США системы автоматизированного управления транспортным самолетом C-130J Super Hercules.

Базирующаяся в Бостоне компания Merlin, разработчик передовых авиационных технологий, получила контракт на создание для Командования специальных операций США (USSOCOM) автоматизированных возможностей для управления транспортным самолетом C-130J Super Hercules. Этот контракт, сумма которого составляет $105 миллионов, предполагает внедрение разрабатываемой компанией технологии "Merlin Pilot" по автоматизации управления и возможности последующего сокращения количества пилотов C-130J Super Hercules, который, помимо США, используется также в более чем 20 странах. В соответствии с новым контрактом Командование специальных операций США (USSOCOM), объединенное боевое командование Министерства обороны ожидают от Merlin создание серийного самолета с сокращенным летным составом.

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«Идея заключается в том, чтобы иметь лишь одного пилота, который мог бы без второго пилота самостоятельно управлять C-130”, - сказал представитель компании Merlin. “Наша производственная система будет стремиться обеспечить достаточную автономию и автоматизацию, чтобы снизить нагрузку ниже определенного порога для одного пилота”.

Автоматизированная связь станет первой автономной системой, которую Merlin внедрит для снижения рабочей нагрузки на пилота. В частности, система будет выполнять перевод аудио информации в текст, и, как только пилот согласится с предлагаемыми изменениями в полете, "Merlin Pilot" будет управлять самолетом, чтобы выполнять эти команды, сообщает Airforce Technology.

Генеральный директор компании Merlin Мэтт Джордж заявил, что «контракт расширяет возможности компании по обеспечению высокого уровня автономности различных стационарных платформ, в том числе и для поддержки истребителей warfighter F-35. - Кроме того, масштабность контракта является важным доказательством того, что USSOCOM продолжает внедрять инновационные возможности как в ходе тестирования, так и в рамках производственных программ».

В соответствии с контрактом, компания Merlin разработает и интегрирует систему автоматизации на платформу C-130J. Компания также проведет наземные испытания, полную демонстрацию взлета, посадки и летные испытания. Как сообщается, этот контракт позволит внедрить технологию Merlin в более широкий парк воздушных судов USSOCOM в течение следующих 5 лет.

Компания Merlin, основанная в 2018 году, поставила себе цель по созданию "Merlin Pilot" - самого опытного компьютерного пилота в мире, использующего технологию, которая является ключевым фактором обеспечения высокого уровня автоматизированного управления самолетом. Компания утверждает, что разрабатываемый ею "Merlin Pilot" будет использовать навыки человека-пилота и переводить их в программное обеспечение. "Merlin Pilot" - это интегрированное аппаратное и программное решение, которое будет адаптировано ко многим платформам, разработанное и созданное для продвижения автономных полетов в будущем. По сообщению компании, "Merlin Pilot" позволит принимать решения, основанные на человеческом факторе, которые позволят преодолеть неожиданные воздействия окружающей среды или опыта на успех миссии. Компания Merlin заявляет, что этот уникальный в отрасли подход обеспечивает ей как краткосрочную масштабируемость, так и сертификацию.

"Merlin Pilot" будет испытываться на 5 типах самолетов. В частности, некоторые аспекты "Merlin Pilot" будут тестироваться на самолете KC-135 Stratotanker, исходя из того, что C-130J и KC-135 составляют основную часть подвижного парка ВВС США.