Еврокомиссия объявила о создании Управления по искусственному интеллекту, которое "обеспечит будущую разработку, развертывание и использование искусственного интеллекта".

Европейская комиссия официально объявила 29 мая о создании Управления по искусственному интеллекту (УИИ). Как указывается, «он должен обеспечить будущую разработку, развертывание и использование искусственного интеллекта (ИИ) таким образом, чтобы это способствовало социальным и экономическим выгодам, а также инновациям при одновременном снижении рисков».

Планируется, что в офисе будет работать более 140 сотрудников, разделенных на несколько отделов: регулирование и соблюдение нормативных требований, безопасность, превосходство в области искусственного интеллекта и робототехники, «искусственный интеллект на благо общества» и координация политики.

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Полномочия Управления будут многочисленными. В частности, оно должно будет стимулировать исследования, следить за разработкой моделей, предназначенных для «общего блага» (модели погоды, диагностика здоровья, цифровые двойники...), контролировать реализацию стратегии ЕС, координировать инициативу GenAI4EU (внедрение генеративного ИИ в стратегических секторах), анализировать и снижать системные риски, обеспечивать соблюдение закона об ИИ и т. д.

Управление по искусственному интеллекту возглавит своего рода триумвират, состоящий из чиновника, старшего научного советника, а также советника по международным делам. Эти три человека пока не были названы и ожидается, что конкретные кандидаты будут определены и утверждены Европейской комиссией в ближайшие дни. Управление будет сотрудничать с государствами-членами ЕС и Европейским Советом по искусственному интеллекту.

Как указывают обозреватели, неудивительно, что Управление по искусственному интеллекту также будет играть консультативную роль в Союзе, в частности, распространять там «лучшие практики».

Официальное открытие офиса запланировано на 16 июня. Его первое рабочее заседание состоится в течение следующих двух недель. Бюро опубликует "руководящие принципы по определению систем искусственного интеллекта и по запретам, оба из которых должны быть опубликованы через шесть месяцев после вступления в силу закона об искусственном интеллекте", утвержденного Европейским парламентом в марте.