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vizir47
NASA разрабатывает реактивный двигатель для первого гибридно-электрического авиалайнера
О начале разработке новой концепции реактивного двигателя для сверхэффективных и экологичных авиалайнеров будущего сообщило NASA. Одной из ключевых технологий будет Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC).

NASA сообщает, что разрабатывает новую концепцию реактивного двигателя для сверхэффективных и экологичных авиалайнеров будущего.

Одна из ключевых технологий, над которой работает NASA, называется Hybrid Thermally Efficient Core (HyTEC). Это будет самое маленькое ядро из когда-либо созданных для гибридно-электрического турбовентиляторного реактивного двигателя, который приведет к снижению расхода топлива на 10% по сравнению с существующими двигателями. Как сообщается, двигатель также может войти в историю как “первый серийный двигатель для авиалайнеров, который является гибридно-электрическим”, - пояснил руководитель проекта HyTEC Энтони Нероне в сообщении NASA.

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NASA making a jet engine core for 1st hybrid-electric airliner engine

В активной зоне реактивного двигателя сжатый воздух смешивается с топливом, воспламеняя его для выработки энергии. Меньший размер активной зоны означает повышенную топливную экономичность и снижение выбросов углекислого газа. Цель проекта HyTECH - продемонстрировать компактную активную зону. В конечном счете, эта технология будет готова к использованию в двигателях авиалайнеров следующего поколения в 2030-х годах. HyTEC разрабатывается в рамках Национального партнерства NASA по устойчивому развитию полетов. 

Проект HyTECH прошел первый этап разработки, в ходе которого команда NASA выбрала технологии для использования в демонстрационном ядре. Теперь, на втором этапе, команда будет проектировать, изготавливать и тестировать компактное ядро в сотрудничестве с GE Aerospace. По сообщению NASA, этот этап завершится демонстрационным тестированием ядра. “Мы с самого первого дня ориентировались на лазер. Мы начали проект с определенных технических целей и показателей успеха, до сих пор нам не приходилось менять курс ни по одной из них”, - сказал Нероне.

Поддержание того же уровня тяги в двигателе меньшего размера требует большего нагрева и давления, чем в современных стандартных реактивных двигателях. Это означает, что он должен быть изготовлен из более прочных материалов, способных выдерживать более высокие температуры. “Этап 2 очень сложный. Это не просто демонстрация, - объяснил руководитель проекта HyTEC Энтони Нероне. - То, что мы создаем, никогда не делалось раньше, и это включает в себя множество различных технологий, которые объединяются для создания движка нового типа”.

В конечном счете, по сообщению NASA, технологии, протестированные в рамках программы HyTEC, “позволят значительно повысить коэффициент перепуска, гибридизацию и совместимость с экологически чистыми авиационными видами топлива”. Коэффициент перепуска относится к соотношению между количеством воздуха, проходящего через сердечник двигателя, и количеством воздуха, проходящего через сердечник и обтекающего его. Уменьшение размера сердечника при одновременном увеличении размера турбовентилятора, который он приводит в действие, при той же мощности тяги должно привести к повышению топливной экономичности.

 “HyTEC является неотъемлемой частью нашей программы RISE”, - пояснила Кэтлин Мондино, которая помогает руководителю программы RISE technologies в GE Aerospace, в сообщении НАСА. “GE Aerospace и НАСА имеют долгую историю сотрудничества в области развития новейших авиационных технологий. Программа HyTEC основывается на этих взаимоотношениях, чтобы помочь наметить будущее более устойчивых полетов”, - добавила она.

Гибридизация также станет важной частью HyTEC. Мощность двигателя будет увеличена за счет электроэнергии, что еще больше сократит выбросы углекислого газа.

#сша #nasa #инновации #hybrid thermally efficient core #hytec
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